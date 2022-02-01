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https://arabic.sputniknews.com/20220201/ميقاتي-يصل-إلى-تركيا-على-رأس-وفد-وزاري-في-زيارة-رسمية--1057585156.html
ميقاتي يصل إلى تركيا على رأس وفد وزاري في زيارة رسمية
ميقاتي يصل إلى تركيا على رأس وفد وزاري في زيارة رسمية
وصل رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، على رأس وفد وزاري إلى تركيا في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T12:38+0000
2022-02-01T12:38+0000
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وقالت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني في بيان نشرته على حسابها في موقع تويتر، إن ميقاتي وصل إلى أنقرة على رأس وفد وزاري في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس التركي لأردوغان.وكان في استقبال ميقاتي والي أنقرة واصب شاهين، ورئيس البلدية منصور يافاش وسفير لبنان في تركيا غسان المعلّم، بحسب البيان.وزار رئيس الوزراء اللبناني والوفد المرافق له ضريح مؤسس تركيا أتاتورك، وهي المحطة الأولى في الزيارة الرسمية.ويضم الوفد الوزاري اللبناني وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، ووزير السياحة وليد نصار، ووزير الطاقة والمياه وليد فياض، ووزير البيئة ناصر ياسين، ووزير الزراعة عباس الحاج حسن، ووزير الأشغال العامة والنقل علي جمية، ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، والمستشار الدبلوماسي السفير بطرس عساكر.ومن المقرر أن يجري ميقاتي، في وقت لاحق اليوم، محادثات مع الرئيس التركي، يعقبها مؤتمر صحفي مشترك، فيما سيجري الوزراء اللبنانيون اجتماعات ثنائية مع نظرائهم الأتراك.وأمس الاثنين، قال بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، إنه سيتم خلال الزيارة "مراجعة العلاقات الثنائية بكافة أوجهها، وبحث سبل تطوير التعاون بين البلدين"، بحسب وكالة الأناضول التركية الرسمية.كما سيتم "تبادل وجهات النظر بشأن قضايا إقليمية ودولية على رأسها ملفات شرقي المتوسط والشرق الأوسط، إلى جانب تناول العلاقات الثنائية".
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أخبار لبنان, أخبار تركيا اليوم, لبنان, رجب طيب أردوغان

ميقاتي يصل إلى تركيا على رأس وفد وزاري في زيارة رسمية

12:38 GMT 01.02.2022
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في قصر بعبدا، لبنان 13 سبتمبر 2021
 رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في قصر بعبدا، لبنان 13 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
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وصل رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، على رأس وفد وزاري إلى تركيا في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقالت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني في بيان نشرته على حسابها في موقع تويتر، إن ميقاتي وصل إلى أنقرة على رأس وفد وزاري في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس التركي لأردوغان.
وكان في استقبال ميقاتي والي أنقرة واصب شاهين، ورئيس البلدية منصور يافاش وسفير لبنان في تركيا غسان المعلّم، بحسب البيان.
وزار رئيس الوزراء اللبناني والوفد المرافق له ضريح مؤسس تركيا أتاتورك، وهي المحطة الأولى في الزيارة الرسمية.
ويضم الوفد الوزاري اللبناني وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، ووزير السياحة وليد نصار، ووزير الطاقة والمياه وليد فياض، ووزير البيئة ناصر ياسين، ووزير الزراعة عباس الحاج حسن، ووزير الأشغال العامة والنقل علي جمية، ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، والمستشار الدبلوماسي السفير بطرس عساكر.
ومن المقرر أن يجري ميقاتي، في وقت لاحق اليوم، محادثات مع الرئيس التركي، يعقبها مؤتمر صحفي مشترك، فيما سيجري الوزراء اللبنانيون اجتماعات ثنائية مع نظرائهم الأتراك.
وأمس الاثنين، قال بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، إنه سيتم خلال الزيارة "مراجعة العلاقات الثنائية بكافة أوجهها، وبحث سبل تطوير التعاون بين البلدين"، بحسب وكالة الأناضول التركية الرسمية.
كما سيتم "تبادل وجهات النظر بشأن قضايا إقليمية ودولية على رأسها ملفات شرقي المتوسط والشرق الأوسط، إلى جانب تناول العلاقات الثنائية".
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