نفتالي بينيت: بدأنا معركة إضعاف إيران

ونشر بينيت تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلالها أن رحى تلك المعركة على إيران تدور من كافة النواحي، السلاح النووي والاقتصاد وحماية الفضاء الإلكتروني "السايبر" والعمليات المكشوفة والسرية، التي تنفذها إسرائيل وحدها، وبالتعاون مع جهات أخرى.وأوضح بينيت أن المفاوضات التي تجرى مع إيران بشأن الاتفاق النووي، ويقصد بها مفاوضات فيينا، هي عبارة عن مفاوضات يتم خوضها تحت النيران بامتياز، مضيفا "ليس من شأن أي اتفاق أن يكبل أيدينا من التصرف في سبيل الدفاع عن أنفسنا".وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن استراتيجية بلاده ما زالت على حالها سواء في حال التوصل إلى اتفاق مع إيران حول برنامجها النووي، أو في حال عدم التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أنه "في كلتا الحالتين معركتنا مستمرة".
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، إن بلاده بدأت معركة إضعاف إيران.
ونشر بينيت تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلالها أن رحى تلك المعركة على إيران تدور من كافة النواحي، السلاح النووي والاقتصاد وحماية الفضاء الإلكتروني "السايبر" والعمليات المكشوفة والسرية، التي تنفذها إسرائيل وحدها، وبالتعاون مع جهات أخرى.
وأوضح بينيت أن المفاوضات التي تجرى مع إيران بشأن الاتفاق النووي، ويقصد بها مفاوضات فيينا، هي عبارة عن مفاوضات يتم خوضها تحت النيران بامتياز، مضيفا "ليس من شأن أي اتفاق أن يكبل أيدينا من التصرف في سبيل الدفاع عن أنفسنا".
وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن استراتيجية بلاده ما زالت على حالها سواء في حال التوصل إلى اتفاق مع إيران حول برنامجها النووي، أو في حال عدم التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أنه "في كلتا الحالتين معركتنا مستمرة".