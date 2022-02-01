وارسو: وزير الخارجية البولندي يزور دونباس في إطار زيارته إلى أوكرانيا

وارسو - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية لوكاش ياسينا، اليوم الثلاثاء: "يوم الأربعاء الموافق 9 شباط/ فبراير سيقوم السيد الوزير راو بزيارة إلى أوكرانيا، حيث سيزور كييف ودونباس".في وقت سابق، أفيد أن راو، بصفته رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، يعتزم زيارة الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا في شباط/ فبراير.في غضون ذلك، أعلن رئيس مكتب الأمن القومي البولندي، بافيل سولوخ، اليوم الاثنين، أن بلاده قررت تزويد أوكرانيا بأسلحة دفاعية.يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية، زودت أوكرانيا بمنظومات صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات، وزوارق دوريات، وبنادق قنص، ومحطات رادار مضادة لبطاريات المدفعية والصواريخ. وقامت بريطانيا بتزويد أوكرانيا بقاذفات قنابل يدوية مضادة للدبابات من طراز "إن.إل.أي.في"، وتركيا - بطائرات مسيرة هجومية من طراز "بيرقدار تي.في 2".وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مؤخراً، تسليم أوكرانيا مساعدات دفاعية بقيمة 200 مليون دولار.
أعلنت الخارجية البولندية، أن وزير الخارجية البولندي، رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، زبيغنيف راو، سيزور دونباس خلال زيارته المقررة إلى أوكرانيا 9 فبراير/ شباط الجاري.
وارسو - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية لوكاش ياسينا، اليوم الثلاثاء: "يوم الأربعاء الموافق 9 شباط/ فبراير سيقوم السيد الوزير راو بزيارة إلى أوكرانيا، حيث سيزور كييف ودونباس". في وقت سابق، أفيد أن راو، بصفته رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، يعتزم زيارة الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا في شباط/ فبراير.
في غضون ذلك، أعلن رئيس مكتب الأمن القومي البولندي، بافيل سولوخ، اليوم الاثنين، أن بلاده قررت تزويد أوكرانيا بأسلحة دفاعية.
وقال سولوخ للصحفيين: "تم اتخاذ قرار بتزويد أوكرانيا بأسلحة دفاعية". ولم يحدد رئيس مكتب الأمن القومي البولندي أنواع تلك الأسلحة.
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية، زودت أوكرانيا بمنظومات صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات، وزوارق دوريات، وبنادق قنص، ومحطات رادار مضادة لبطاريات المدفعية والصواريخ. وقامت بريطانيا بتزويد أوكرانيا بقاذفات قنابل يدوية مضادة للدبابات من طراز "إن.إل.أي.في"، وتركيا - بطائرات مسيرة هجومية من طراز "بيرقدار تي.في 2".
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مؤخراً، تسليم أوكرانيا مساعدات دفاعية بقيمة 200 مليون دولار.