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https://arabic.sputniknews.com/20220201/وارسو-وزير-الخارجية-البولندي-يزور-دونباس-في-إطار-زيارته-إلى-أوكرانيا-1057604202.html
وارسو: وزير الخارجية البولندي يزور دونباس في إطار زيارته إلى أوكرانيا
وارسو: وزير الخارجية البولندي يزور دونباس في إطار زيارته إلى أوكرانيا
أعلنت الخارجية البولندية، أن وزير الخارجية البولندي، رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، زبيغنيف راو، سيزور دونباس خلال زيارته المقررة إلى أوكرانيا 9 فبراير/... 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T15:48+0000
2022-02-01T15:48+0000
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وارسو - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية لوكاش ياسينا، اليوم الثلاثاء: "يوم الأربعاء الموافق 9 شباط/ فبراير سيقوم السيد الوزير راو بزيارة إلى أوكرانيا، حيث سيزور كييف ودونباس".في وقت سابق، أفيد أن راو، بصفته رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، يعتزم زيارة الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا في شباط/ فبراير.في غضون ذلك، أعلن رئيس مكتب الأمن القومي البولندي، بافيل سولوخ، اليوم الاثنين، أن بلاده قررت تزويد أوكرانيا بأسلحة دفاعية.يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية، زودت أوكرانيا بمنظومات صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات، وزوارق دوريات، وبنادق قنص، ومحطات رادار مضادة لبطاريات المدفعية والصواريخ. وقامت بريطانيا بتزويد أوكرانيا بقاذفات قنابل يدوية مضادة للدبابات من طراز "إن.إل.أي.في"، وتركيا - بطائرات مسيرة هجومية من طراز "بيرقدار تي.في 2".وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مؤخراً، تسليم أوكرانيا مساعدات دفاعية بقيمة 200 مليون دولار.
https://arabic.sputniknews.com/20220131/بولندا-تعلن-تزويد-أوكرانيا-بأسلحة-دفاعية-1057536681.html
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العالم

وارسو: وزير الخارجية البولندي يزور دونباس في إطار زيارته إلى أوكرانيا

15:48 GMT 01.02.2022
© REUTERS / Kacper Pempelوضع المهاجرين العالقين في مخيم للاجئين في كوزنيكا، على الحدود بين بيلاروسيا و بولندا 15 نوفمبر 2021
وضع المهاجرين العالقين في مخيم للاجئين في كوزنيكا، على الحدود بين بيلاروسيا و بولندا 15 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© REUTERS / Kacper Pempel
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أعلنت الخارجية البولندية، أن وزير الخارجية البولندي، رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، زبيغنيف راو، سيزور دونباس خلال زيارته المقررة إلى أوكرانيا 9 فبراير/ شباط الجاري.
وارسو - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية لوكاش ياسينا، اليوم الثلاثاء: "يوم الأربعاء الموافق 9 شباط/ فبراير سيقوم السيد الوزير راو بزيارة إلى أوكرانيا، حيث سيزور كييف ودونباس".
في وقت سابق، أفيد أن راو، بصفته رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، يعتزم زيارة الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا في شباط/ فبراير.
في غضون ذلك، أعلن رئيس مكتب الأمن القومي البولندي، بافيل سولوخ، اليوم الاثنين، أن بلاده قررت تزويد أوكرانيا بأسلحة دفاعية.
وقال سولوخ للصحفيين: "تم اتخاذ قرار بتزويد أوكرانيا بأسلحة دفاعية". ولم يحدد رئيس مكتب الأمن القومي البولندي أنواع تلك الأسلحة.
وصول شحنات الذخيرة والأسلحة والمعدات الأخرى المتجهة إلى أوكرانيا ضمن مهمة مبيعات عسكرية أجنبية إلى مطار بوريسبيل الدولي في كييف، أوكرانيا 22 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
بولندا تعلن تزويد أوكرانيا بأسلحة دفاعية
أمس, 12:57 GMT
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية، زودت أوكرانيا بمنظومات صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات، وزوارق دوريات، وبنادق قنص، ومحطات رادار مضادة لبطاريات المدفعية والصواريخ. وقامت بريطانيا بتزويد أوكرانيا بقاذفات قنابل يدوية مضادة للدبابات من طراز "إن.إل.أي.في"، وتركيا - بطائرات مسيرة هجومية من طراز "بيرقدار تي.في 2".
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مؤخراً، تسليم أوكرانيا مساعدات دفاعية بقيمة 200 مليون دولار.
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