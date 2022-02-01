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واشنطن ترفض اتهام إسرائيل بممارسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين
واشنطن ترفض اتهام إسرائيل بممارسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين
عبرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء، عن رفضها اتهام إسرائيل بممارسة الفصل العنصري بحق الفلسطينيين. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T21:07+0000
2022-02-01T21:07+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
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ونقلت "رويترز" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس قوله:" نرفض الرأي القائل بأن أفعال إسرائيل تشكل فصلا عنصريا. ولم تستخدم تقارير الوزارة مثل هذه المصطلحات مطلقا".وأضاف برايس "نعتقد بأن من المهم ألا يُحرم الشعب اليهودي من حقه في تقرير المصير خاصة وأن إسرائيل الدولة اليهودية الوحيدة في العالم، ويجب علينا ضمان عدم تطبيق معايير مزدوجة".يأتي هذا بعد أن اتهمت منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية أخرى في تقرير صدر اليوم الثلاثاء، إسرائيل بارتكاب جريمة "الفصل العنصري" ضد الفلسطينيين ومعاملتهم على أنهم "مجموعة عرقية أدنى".وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، ومنظمة "بتسيلم" الإسرائيلية، قد قالت في تقريرين منفصلين خلال العام الماضي، إن "إسرائيل ترتكب جرائم فصل عنصري". وقالت "هيومن رايتس ووتش" في شهر نيسان/ أبريل 2021 إن "السلطات الإسرائيلية ترتكب الجريمتين ضد الإنسانية، المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد".وأطلق المركز الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" في شهر كانون الثاني/ يناير 2021 على إسرائيل وصف "دولة فصل عنصري (أبارتهايد)".
https://arabic.sputniknews.com/20220201/ضابط-أمريكي-يشارك-كمراقب-على-مناورة-جوية-إسرائيلية-تحاكي-هجوما-على-إيران-1057613693.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل

واشنطن ترفض اتهام إسرائيل بممارسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين

21:07 GMT 01.02.2022
© AFP 2021 / NICHOLAS KAMMالمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© AFP 2021 / NICHOLAS KAMM
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عبرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء، عن رفضها اتهام إسرائيل بممارسة الفصل العنصري بحق الفلسطينيين.
ونقلت "رويترز" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس قوله:" نرفض الرأي القائل بأن أفعال إسرائيل تشكل فصلا عنصريا. ولم تستخدم تقارير الوزارة مثل هذه المصطلحات مطلقا".
تدريبات Red Flagالعسكرية في الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
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20:02 GMT
وأضاف برايس "نعتقد بأن من المهم ألا يُحرم الشعب اليهودي من حقه في تقرير المصير خاصة وأن إسرائيل الدولة اليهودية الوحيدة في العالم، ويجب علينا ضمان عدم تطبيق معايير مزدوجة".
يأتي هذا بعد أن اتهمت منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية أخرى في تقرير صدر اليوم الثلاثاء، إسرائيل بارتكاب جريمة "الفصل العنصري" ضد الفلسطينيين ومعاملتهم على أنهم "مجموعة عرقية أدنى".
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، ومنظمة "بتسيلم" الإسرائيلية، قد قالت في تقريرين منفصلين خلال العام الماضي، إن "إسرائيل ترتكب جرائم فصل عنصري". وقالت "هيومن رايتس ووتش" في شهر نيسان/ أبريل 2021 إن "السلطات الإسرائيلية ترتكب الجريمتين ضد الإنسانية، المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد".
وأطلق المركز الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" في شهر كانون الثاني/ يناير 2021 على إسرائيل وصف "دولة فصل عنصري (أبارتهايد)".
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