https://arabic.sputniknews.com/20220201/واشنطن-تطلب-عقد-اجتماع-طارئ-لمجلس-الأمن-حول-كوريا-الشمالية-1057616811.html

واشنطن تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول كوريا الشمالية

واشنطن تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول كوريا الشمالية

طلبت الولايات المتحدة الأمريكية عقد اجتماعا طارئا لمجلس الأمن يوم الخميس المقبل حول كوريا الشمالية. 01.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-01T21:41+0000

2022-02-01T21:41+0000

2022-02-01T21:41+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

كوريا الشمالية

منظمة الأمم المتحدة

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وقال مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة لوكالة سبوتنيك، اليوم الأربعاء، ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة طلبت عقد اجتماع يوم الخميس، "أستطيع أن أؤكد أن الولايات المتحدة قدمت طلبا".وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أدان في وقت سابق، إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا متوسط المدى، وحث بيونغ يانغ على الكف عن اتخاذ "المزيد من الأفعال غير المجدية".جاء هذا في بيان صادر عن نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، اليوم الثلاثاء، بحسب "رويترز".وقال البيان: "هذا انتهاك للوقف الاختياري الذي أعلنته جمهورية كوريا الشمالية في عام 2018 بشأن أي إطلاق من هذا النوع، وانتهاكا لقرارات مجلس الأمن".يذكر أن كوريا الشمالية أطلقت، يوم الأحد، صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان من منطقة مقاطعة تشاجانغدو في كوريا الشمالية. ووفقًا للجيش الكوري الجنوبي، كان مدى الطيران نحو 800 كيلومتر، وكان أعلى ارتفاع طيران ألفي كيلومتر.وأكدت كوريا الشمالية في اليوم التالي، أنها أجرت تجربة إطلاق صاروخ باليستي متوسط ​​المدى من طراز هواسونغ -12.وتعد هذه سابع تجربة أسلحة لكوريا الشمالية في يناير/ كانون الثاني. في 5 و11 يناير، اختبرت كوريا الشمالية صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت.وفي 14 يناير، تم إطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى من نظام صاروخي للسكك الحديدية. وفي 17 و27 يناير، اختبرت كوريا الشمالية صواريخ موجهة تكتيكية قصيرة المدى. وفي 25 يناير أيضًا، تم إطلاق صاروخين كروز بعيدي المدى، على عكس تجارب الصواريخ الباليستية، لا تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي.

https://arabic.sputniknews.com/20220201/صاروخ-كوريا-الشمالية-الباليستي-هواسونغ---12-1057577159.html

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