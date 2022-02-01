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وزيرة خارجية ليبيا تصل إثيوبيا للمشاركة في الدورة الـ40 للاتحاد الأفريقي

وزيرة خارجية ليبيا تصل إثيوبيا للمشاركة في الدورة الـ40 للاتحاد الأفريقي

وصلت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، فجر اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ‏للمشاركة في اجتماعات الدورة العادية الـ40 للمجلس التنفيذي... 01.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-01T13:54+0000

2022-02-01T13:54+0000

2022-02-01T13:54+0000

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ومن المقرر أن تناقش الدورة التي تنطلق غدا الأربعاء الموافق 2 فبراير/ شباط الجاري، وتنتهي في اليوم التالي الخميس الموافق 3 من الشهر نفسه، عددا من الموضوعات التي تهم القارة الأفريقية، منها وضع السلم والأمن في القارة، وتداعيات جائحة فيروس "كورونا" المستجد على الوضع الاقتصادي والصحي في القارة الأفريقية، بحسب بيان رسمي من وزارة الخارجية الليبية.ومن بين الوزراء الذين وصلوا إلى أديس أبابا للمشاركة في الدورة العادية الـ40 للمجلس التنفيذي التابع للاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف من جيبوتي، وإسماعيل ولد الشيخ أحمد من موريتانيا، وأياتا تل سال من السنغال، وناليدي باندور من جنوب أفريقيا، ووزير خارجية النيجر، حسومي مسعودو، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.كما وصل إلى العاصمة الإثيوبية وزراء خارجية كل من الكاميرون، ليجون مبيلا مبيلا، ومحمد زين شريف من التشاد، وكانديا كاميسوكو كامارا من كوت ديفوار، وجان كلود جاكوسو من الكونغو، ونائب وزير خارجية أنغولا، إزميرالدا ميندونكا.وتنعقد الدورة العادية الـ40 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي يومي الأربعاء والخميس، بينما تعقد القمة العادية الـ35 يومي السبت والأحد المقبلين.ومن المتوقع أن يشارك في القمة زعماء 25 دولة أفريقية، ويمثل بعضهم رؤساء وزرائهم ووزراء خارجيتهم، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.

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