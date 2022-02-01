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وزير الخارجية الإسرائيلي يكشف الشيء الوحيد الذي يحرمه من النوم
وزير الخارجية الإسرائيلي يكشف الشيء الوحيد الذي يحرمه من النوم
كشف وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، عن أكثر ما يقض مضاجع بلاده ومستقبلها ويحرمه من النوم. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T21:45+0000
2022-02-01T21:45+0000
إسرائيل
أخبار العالم الآن
تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة
نفتالي بينيت
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ونشر لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلالها أن أكبر تهديد يواجه بلاده هو تفكك النسيج الاجتماعي للمجتمع الإسرائيلي، بدعوى أنه بدون حصانة اجتماعية داخلية لن تتمكن بلاده من مواجهة أو إيران أو حزب الله أو التعامل مع الادعاءات بأن إسرائيل دولة عنصرية.وأكد يائير لابيد أن الهدف الأساس من حكومة نفتالي بينيت الحالية هي توحيد المجتمع الإسرائيلي وتعزيز دولة إسرائيل، وهي قضايا تختلف عن غيرها من الحكومات الإسرائيلية السابقة.وشدد وزير الخارجية الإسرائيلية على أن حكومة بينيت التي يشارك فيها كوزير لديها شخصية، بدعوى أنها حكومة مركزية صهيونية ومحترمة، وهذا ما تحتاجه بلاده، في هذه الآونة.وأوضح لابيد أن كلمته جاءت خلال مشاركته في الذكرى الـ15 لتأسيس معهد دراسات الأمن القومي، التابع لجامعة تل أبيب.
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إسرائيل, أخبار العالم الآن, تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة, نفتالي بينيت

وزير الخارجية الإسرائيلي يكشف الشيء الوحيد الذي يحرمه من النوم

21:45 GMT 01.02.2022
© REUTERS / POOLوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، 20 يونيو 2021
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، 20 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© REUTERS / POOL
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كشف وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، عن أكثر ما يقض مضاجع بلاده ومستقبلها ويحرمه من النوم.
ونشر لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلالها أن أكبر تهديد يواجه بلاده هو تفكك النسيج الاجتماعي للمجتمع الإسرائيلي، بدعوى أنه بدون حصانة اجتماعية داخلية لن تتمكن بلاده من مواجهة أو إيران أو حزب الله أو التعامل مع الادعاءات بأن إسرائيل دولة عنصرية.
وأكد يائير لابيد أن الهدف الأساس من حكومة نفتالي بينيت الحالية هي توحيد المجتمع الإسرائيلي وتعزيز دولة إسرائيل، وهي قضايا تختلف عن غيرها من الحكومات الإسرائيلية السابقة.
وشدد وزير الخارجية الإسرائيلية على أن حكومة بينيت التي يشارك فيها كوزير لديها شخصية، بدعوى أنها حكومة مركزية صهيونية ومحترمة، وهذا ما تحتاجه بلاده، في هذه الآونة.
وأوضح لابيد أن كلمته جاءت خلال مشاركته في الذكرى الـ15 لتأسيس معهد دراسات الأمن القومي، التابع لجامعة تل أبيب.
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