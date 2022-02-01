https://arabic.sputniknews.com/20220201/وزير-خارجية-قطر-يتحدث-عن-الاتفاق-النووي-الإيراني-ويؤكد-السعي-لتقريب-وجهات-النظر-بين-واشنطن-وطهران-1057565742.html

وزير خارجية قطر يتحدث عن الاتفاق النووي الإيراني ويؤكد السعي لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران

وزير خارجية قطر يتحدث عن الاتفاق النووي الإيراني ويؤكد السعي لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران

كشف وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الثلاثاء، كيف "ستستغل بلاده القنوات المفتوحة مع واشنطن وطهران". 01.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-01T08:11+0000

2022-02-01T08:11+0000

2022-02-01T08:11+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إيران

أخبار قطر اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1048077401_0:23:3073:1751_1920x0_80_0_0_d496f6ee5aa33e05d31876cfba89f570.jpg

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن، في تصريحات مع قتاة "الجزيرة"، إن بلاده "تستغل القنوات المفتوحة مع واشنطن وطهران بهدف تقريب وجهات النظر".وأضاف أن بلاده "تحاول تشجيع الطرف الإيراني على مبادرات إيجابية تجاه دول المنطقة"، مؤكدا أن "ما يهم قطر هو التوصل إلى اتفاق بشأن النووي الإيراني لأن ذلك عامل استقرار للمنطقة".وفي شأن آخر، أوضح وزير الخارجية القطري أن "اختزال أزمة إمدادات الطاقة في أوروبا في الأزمة الأوكرانية أمر غير عادل"، مشيرا إلى أن قضايا الطاقة في العالم لا تُحل بشكل قصير الأجل وتحتاج إلى عمل جماعي.وتأتي تصريحات آل ثاني بالتزامن مع زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى واشنطن ولقائه بالرئيس الأمريكي جو بايدن.واستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الاثنين، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، حيث ناقش الطرفان أمن منطقة الخليج في ظل الهجمات الأخيرة لجماعة "أنصار الله"، التي استهدفت الإمارات والسعودية، إلى جانب قضايا ثنائية أخرى.وقال بايدن: "نحن على تواصل دائم مع الإمارات لمواجهة تهديد الحوثيين... وجّهتُ لبذل ما هو لازم لدعم دول الخليج. سنقف إلى صف حلفائنا".وأوضح أنه سيناقش مع أمير قطر مسألة أمن منطقة الخليج وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، إلى جانب مناقشة "استقرار إمدادات الطاقة العالمية والعمل على دعم الشعب الأفغاني".كما أشار إلى أنه سيبلغ الكونغرس بضرورة تصنيف قطر كحليف أساسي من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو).من جانبه أكد أمير قطر، في تصريحات للصحفيين، أنه سيناقش حقوق الفلسطينيين خلال الحديث مع بايدن، بجانب قضايا أخرى تخص منطقة الشرق الأوسط.

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, أخبار قطر اليوم