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وكالة: الكشف عن مشروع يربط 10 مدن سعودية مع العراق
وكالة: الكشف عن مشروع يربط 10 مدن سعودية مع العراق
كشفت وزارة النقل السعودية، اليوم الثلاثاء، عن مشروع يربط 10 مدن سعودية مع العراق، وحددت شرطا لتنفيذ المشروع بين البلدين. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T10:35+0000
2022-02-01T10:35+0000
أخبار العراق اليوم
أخبار السعودية اليوم
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وقال وكيل الوزارة السعودية لؤي بن عمر بن عوض مشعبي، في تصريحات مع وكالة الأنباء العراقية- واع: " لدينا أمر وتوجيه واضح من الأمير محمد بن سلمان بالنظر في فتح منافذ أخرى مع العراق منها الجميمة".وأكد أنه "من الممكن عمل سكة حديد من خلال ربط حفر الباطن بالبصرة عن طريق سكة حديد تربط الرياض والقصيم داخل المملكة وتربط الشرق بالغرب وتمر بالينبع وميناء الملك عبد الله ومدينة جدة والرياض والدمام والجبيل وراس الخير".وأضاف أن "هذا المشروع مقترح وتنفيذه يكون من القطاع الخاص وهو مستعد لذلك"، مبيناً أن "هذا المشروع سيربط 10 مدن في السعودية تصل الى البصرة دون الحاجة الى انشاء منفذ بشري وتكون محطة له في البصرة وحفر الباطن وجمارك بين الطرفين يتابعون ذلك".وبيّن مشعبي: "إذا تحسنت الأرقام في الحجم التجاري بين البلدين عن طريق منفذ عرعر الحدودي من الممكن الذهاب الى انشاء السكة الحديد".وكانت وزارة الصناعة والمعادن، في العراق، أعلنت الأحد الماضي، أنها تلقت عروضا من 5 دول عربية لإنشاء مدن صناعية في العراق.ولفت مدير عام هيئة المدن الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن حامد عواد محمد، إلى "وجود توجه من الدول المجاورة لبناء مدن صناعية في العراق وقد تلقينا عدة عروض من سوريا والأردن والسعودية وإيران والكويت"، مشيرا إلى أنه "تم توقيع أول اتفاقية لمدينة اقتصادية مع الأردن، وتم إكمال الإجراءات لغرض إعلانها".وشدد محمد على أن "المرحلة المقبلة هي مرحلة المدن الصناعية والتي ستكون مهمة جدا لدعم اقتصاد البلد".وأكد أن "تلك المدن لها أهمية كبيرة منها موقعها الجغرافي الذي يقع على الحدود، إضافة إلى بعض المناطق الصحراوية والتي قد تكون رخوة أمنيا ستتحول إلى مناطق مأهولة بالسكان والخطوط الإنتاجية وتقدم خدمات للبلد".
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أخبار العراق اليوم, أخبار السعودية اليوم

وكالة: الكشف عن مشروع يربط 10 مدن سعودية مع العراق

10:35 GMT 01.02.2022
© Sputnik . Wasel Hamidaطريق "ترانزيت" بين السعودية وسوريا عبر العراق
طريق ترانزيت بين السعودية وسوريا عبر العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© Sputnik . Wasel Hamida
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كشفت وزارة النقل السعودية، اليوم الثلاثاء، عن مشروع يربط 10 مدن سعودية مع العراق، وحددت شرطا لتنفيذ المشروع بين البلدين.
وقال وكيل الوزارة السعودية لؤي بن عمر بن عوض مشعبي، في تصريحات مع وكالة الأنباء العراقية- واع: " لدينا أمر وتوجيه واضح من الأمير محمد بن سلمان بالنظر في فتح منافذ أخرى مع العراق منها الجميمة".
وأكد أنه "من الممكن عمل سكة حديد من خلال ربط حفر الباطن بالبصرة عن طريق سكة حديد تربط الرياض والقصيم داخل المملكة وتربط الشرق بالغرب وتمر بالينبع وميناء الملك عبد الله ومدينة جدة والرياض والدمام والجبيل وراس الخير".
وأضاف أن "هذا المشروع مقترح وتنفيذه يكون من القطاع الخاص وهو مستعد لذلك"، مبيناً أن "هذا المشروع سيربط 10 مدن في السعودية تصل الى البصرة دون الحاجة الى انشاء منفذ بشري وتكون محطة له في البصرة وحفر الباطن وجمارك بين الطرفين يتابعون ذلك".
وبيّن مشعبي: "إذا تحسنت الأرقام في الحجم التجاري بين البلدين عن طريق منفذ عرعر الحدودي من الممكن الذهاب الى انشاء السكة الحديد".
وكانت وزارة الصناعة والمعادن، في العراق، أعلنت الأحد الماضي، أنها تلقت عروضا من 5 دول عربية لإنشاء مدن صناعية في العراق.
ولفت مدير عام هيئة المدن الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن حامد عواد محمد، إلى "وجود توجه من الدول المجاورة لبناء مدن صناعية في العراق وقد تلقينا عدة عروض من سوريا والأردن والسعودية وإيران والكويت"، مشيرا إلى أنه "تم توقيع أول اتفاقية لمدينة اقتصادية مع الأردن، وتم إكمال الإجراءات لغرض إعلانها".
وشدد محمد على أن "المرحلة المقبلة هي مرحلة المدن الصناعية والتي ستكون مهمة جدا لدعم اقتصاد البلد".
وأكد أن "تلك المدن لها أهمية كبيرة منها موقعها الجغرافي الذي يقع على الحدود، إضافة إلى بعض المناطق الصحراوية والتي قد تكون رخوة أمنيا ستتحول إلى مناطق مأهولة بالسكان والخطوط الإنتاجية وتقدم خدمات للبلد".
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