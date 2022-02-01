روسيا تطور سبعة اختبارات لتشخيص خمس إصابات في الساعة

وتحدثت نائب رئيس الوزراء في اجتماع حول تنفيذ ونتائج مبادرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لروسيا ، عن مشروع "الدرع الصحي للبلاد".وقالت: "في عام 2021 ، تم تطوير سبعة اختبارات لتشخيص خمس إصابات في 60 دقيقة ، وقد تم بالفعل تشغيل أربعة اختبارات ، واثنان قيد التنفيذ".وتخطط السلطات لإدخال أنظمة سريعة لاختبار وجود مسببات الأمراض في الجسم من 43 مرض ، مما سيسرع من تقديم المساعدة. يتم تنفيذ مبادرة "الدرع الصحي للبلد" الذي أعلن عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كإجراء لمكافحة جائحة COVID-19 ومنع تحديات مماثلة في المستقبل.
قالت نائبة رئيس الحكومة الروسية، تاتيانا غوليكوفا، إن روسيا أجرت العام الماضي سبعة اختبارات قادرة على الكشف عن وجود خمس إصابات مختلفة في الجسم في غضون ساعة.
وتحدثت نائب رئيس الوزراء في اجتماع حول تنفيذ ونتائج مبادرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لروسيا ، عن مشروع "الدرع الصحي للبلاد".
وقالت: "في عام 2021 ، تم تطوير سبعة اختبارات لتشخيص خمس إصابات في 60 دقيقة ، وقد تم بالفعل تشغيل أربعة اختبارات ، واثنان قيد التنفيذ".
ووفقًا لها ، تم تشغيل 14 مركزا للتسلسل في البلاد وتم تجهيز ثمانية مراكز جديدة. وأعلنت غوليكوفا عن إنشاء أربع منصات هذا العام للإبداع السريع للقاحات ضد الأمراض الجديدة. وأضاف نائب رئيس الوزراء أنه بحلول عام 2024 ، سيكون 80 في المائة من الروس قادرين على إجراء اختبار العدوى في غضون 24 ساعة.
وتخطط السلطات لإدخال أنظمة سريعة لاختبار وجود مسببات الأمراض في الجسم من 43 مرض ، مما سيسرع من تقديم المساعدة.
يتم تنفيذ مبادرة "الدرع الصحي للبلد" الذي أعلن عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كإجراء لمكافحة جائحة COVID-19 ومنع تحديات مماثلة في المستقبل.