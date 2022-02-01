عرض أقوى رشاش هجومي في العالم "شاك-12"... فيديو

صُممت أسلحة الهجوم لفرق الهجوم، وهي قادرة على اختراق ليس فقط السترات الواقية من الرصاص، ولكن أيضًا الطوب.يوضح مقطع فيديو أعدته شركة "روس أوبورون إكسبورت" قدرات شاك-12.تم صنع السلاح وفقًا لمخطط bullpup - يقع المخزن خلف مقبض التحكم في الإطلاق، وليس أمامه، كما هو الحال في البنادق الهجومية الكلاسيكية. نتيجة لهذا، فإن طول شاك-12 يزيد قليلاً عن متر، ويبلغ وزنه حوالي خمسة كيلوغرامات. سعة المخزن - 10 و20 طلقة.لتقليل الارتداد عند إطلاق النار، تم تجهيز الرشاش بفرامل ووسادة ارتداد مطاطية. تم تطوير عدة أنواع من الذخيرة عيار 12.7 × 55 ملم، مما يجعل من الممكن حل المهام المختلفة على النحو الأمثل في ظروف القتال القريب على المدى القصير، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".تم تصميم خرطوشة "بي إس-12بي" برصاصة فولاذية خارقة للدروع تزن 18 غرامًا لضرب الأهداف المحمية بالدروع أو المختبئة خلف عقبة. مدى إطلاق النار الفعال 300 متر.بي إس-12أ تزن 33 غرامًا. فعالة على مسافة تصل إلى 200 متر عند إجراء العمليات الخاصة.تعتبر خرطوشة الرصاصة المزدوجة بي دي-12 مثيرة جدًا للاهتمام، حيث يبلغ وزن كل رصاصة 17 غرامًا. مدى إطلاق النار الفعال 100 متر. توفر هذه الذخيرة كثافة نيران متزايدة.
تم عرض أقوى رشاش هجومي في العالم من طراز شاك-12 عيار 12.7 مم على شريط فيديو.
صُممت أسلحة الهجوم لفرق الهجوم، وهي قادرة على اختراق ليس فقط السترات الواقية من الرصاص، ولكن أيضًا الطوب.
يوضح مقطع فيديو أعدته شركة "روس أوبورون إكسبورت" قدرات شاك-12.
تم صنع السلاح وفقًا لمخطط bullpup - يقع المخزن خلف مقبض التحكم في الإطلاق، وليس أمامه، كما هو الحال في البنادق الهجومية الكلاسيكية. نتيجة لهذا، فإن طول شاك-12 يزيد قليلاً عن متر، ويبلغ وزنه حوالي خمسة كيلوغرامات. سعة المخزن - 10 و20 طلقة.
لتقليل الارتداد عند إطلاق النار، تم تجهيز الرشاش بفرامل ووسادة ارتداد مطاطية. تم تطوير عدة أنواع من الذخيرة عيار 12.7 × 55 ملم، مما يجعل من الممكن حل المهام المختلفة على النحو الأمثل في ظروف القتال القريب على المدى القصير، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
تم تصميم خرطوشة "بي إس-12بي" برصاصة فولاذية خارقة للدروع تزن 18 غرامًا لضرب الأهداف المحمية بالدروع أو المختبئة خلف عقبة. مدى إطلاق النار الفعال 300 متر.
بي إس-12أ تزن 33 غرامًا. فعالة على مسافة تصل إلى 200 متر عند إجراء العمليات الخاصة.
تعتبر خرطوشة الرصاصة المزدوجة بي دي-12 مثيرة جدًا للاهتمام، حيث يبلغ وزن كل رصاصة 17 غرامًا. مدى إطلاق النار الفعال 100 متر. توفر هذه الذخيرة كثافة نيران متزايدة.