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محادثات بوتين وبايدن
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، جو بايدن، سيتحدثان عن أزمة الحوار بين البلدين، يوم الثلاثاء الموافق 7 ديسمبر. وبدوره أكد البيت الأبيض أن المحادثات المرتقبة بين الرئيسين، ستتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك وأبرزها الملف النووي الإيراني والاستقرار الاستراتيجي.
https://arabic.sputniknews.com/20220201/-واشنطن-تعترف-بقطر-كحليف-استراتيجي-من-خارج-حلف-الناتو-1057593042.html
واشنطن تعترف بقطر كحليف استراتيجي من خارج حلف الناتو
واشنطن تعترف بقطر كحليف استراتيجي من خارج حلف الناتو
تناقش الحلقة: دلالات عزم واشنطن تصنيف دولة قطر كحليف رئيسي من خارج حلف الناتو، كما جاء خلال المباحثات التي أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع أمير قطر، تميم... 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T14:15+0000
2022-02-01T14:15+0000
2022-02-01T14:15+0000
محادثات بوتين وبايدن
راديو
بانوراما
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واشنطن تعترف بقطر كحليف استراتيجي من خارج حلف الناتو
واشنطن تعترف بقطر كحليف استراتيجي من خارج حلف الناتو
وكان بايدن قد استضاف أمير قطر لمناقشة عدد من التحديات والقضايا الدولية الراهنة، إلى جانب سبل دعم وتعزيز علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين.التفاصيل في الملف الصوتي...إعداد وتقديم: فهيم الصوراني.
سبوتنيك عربي
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2022
فهيم الصوراني
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فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/01/1057592911_339:0:1272:700_1920x0_80_0_0_1cc13dbe8e47b68851c453f6c2f53e94.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
واشنطن تعترف بقطر كحليف استراتيجي من خارج حلف الناتو
تناقش الحلقة: دلالات عزم واشنطن تصنيف دولة قطر كحليف رئيسي من خارج حلف الناتو، كما جاء خلال المباحثات التي أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع أمير قطر، تميم بن حمد في واشنطن، هذا الاعتراف يسمح بعلاقات عسكرية وتجارية أوسع بين البلدين.
وكان بايدن قد استضاف أمير قطر لمناقشة عدد من التحديات والقضايا الدولية الراهنة، إلى جانب
سبل دعم وتعزيز علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين.
وتعليقاً على الموضوع، رأى الإعلامي والمحلل السياسي، صالح غريب، أن "الاعتراف الأمريكي بقطر كحليف من خارج حلف الناتو، جاء نتيجة للجهود التي قامت بها الدوحة في أكثر من ملف دولي مهم، ومن بينها الدور الذي تلعبه في المفاوضات بين واشنطن وحركة "طالبان" في أفغانستان، إلى جانب أهمية الدور القطري في موضوع الملف النووي الإيراني، بحكم العلاقات الطيبة التي تربط الدوحة وطهران".
التفاصيل في الملف الصوتي...
إعداد وتقديم: فهيم الصوراني.