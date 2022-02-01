3 أسباب وراء اقتراح تغيير نظامه... تاريخ "العلم السعودي" وتطور شكله

على رأس الأسباب التي ذكرها العتيبي، جاءت مواكبة الحراك الكبير الذي تشهده البلاد في السنوات الأخيرة، في إطار تطوير الأنظمة والنصوص التشريعية الداعمة لأهداف ومبادرات رؤية السعودية 2030، بحسب جريدة "الشرق الأوسط" السعودية.كما أوضح أن هناك حاجة أيضا إلى وضع المحددات والضوابط لاستخدام شعار الدولة في جميع المحافل والمناسبات، وتحديد العقوبات التي تطبق في حال المخالفة.ويرتكز تصميم العلم على كونه مستطيل الشكل، عرضه يساوي ثلثي طوله، كما أن أرضيته خضراء تتوسطه عبارة (لا إله إلا الله محمد رسول الله) بخط الثُلُث العربي، وتحتها سيف عربي تتجه قبضته نحو سارية العلم.واستقبل كثيرون على مواقع التواصل هذا الاقتراح بمزيد من السخط، ظنا منهم أن المملكة سوف تزيل عبارة التوحيد من العلم، غير أن توضيحا رسميا نفى ذلك.وترجع بداية العلم إلى الدولة الأولى التى كانت تسمى "إمارة الدرعية"، التي امتدت بين عامي 1750 و1818، حين كان العلم أخضر يتوسطه هلال أبيض، فلمّا تولى الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود مقاليد الحكم، جعل عبارة التوحيد بدلا من الهلال، وقد اشتهر وقتها باسم علم إمارة نجد، منذ دخول الملك المؤسس الرياض، خلال الفترة من عام 1902 حتى 1921.ويقول الدكتور عبد الله المنيف عميد كلية السياحة والآثار في جامعة الملك سعود، لموقع "العربية" إن الراية الأولى كانت خضراء مشغولة من الخز والإبريسم، وكتبت عليها عبارة "لا إله إلا الله محمد رسول الله" معقودة على سارية بسيطة واستمرت هكذا في عهد المؤسس الأول محمد بن سعود حتى عهد سعود الكبير وابنه عبد الله بن سعود.وقد ذكر الريحاني في تاريخه "أن الراية التي حملها الملك عبد العزيز في أول عهده كان الجزء الذي يلي السارية منها أبيض، وكان فيها جزء أخضر، وكانت مربعة تتوسطها عبارة (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، وفوقها سيفان متقاطعان، ثم تغير شكلها لتضم سيفا واحدا تحت كلمة الشهادة، كتب تحته (نصر من الله وفتح قريب)" بحسب موقع العربية.وتوضح الصور المبكرة لجيش الملك عبد العزيز في عام 1911 عن وجود العلم بلونه الأخضر وعبارة (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وفوقها سيف مسلول.وخلال عهود الملوك أبناء الملك عبد العزيز تواصل الاهتمام بالعلم السعودي إلى أن صدر في عام 1973 نظام العلم للمملكة بقرار من مجلس الوزراء في 22 مادة.وفي العام 1978، صدرت اللائحة التنظيمة لنظام العلم السعودي بقرار مجلس الوزراء في سبع مواد، ثم حددت وزارة الداخلية عام 1987 المواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس للعلم الوطني المستمر بتصميمه المعروف حتى الآن.
كشف مقدم اقتراح تغيير نظام العلم السعودي، عضو مجلس الشورى سعد العتيبي، الأسباب التي دفعته إلى تقديم ذلك الاقتراح.
على رأس الأسباب التي ذكرها العتيبي، جاءت مواكبة الحراك الكبير الذي تشهده البلاد في السنوات الأخيرة، في إطار تطوير الأنظمة والنصوص التشريعية الداعمة لأهداف ومبادرات رؤية السعودية 2030، بحسب جريدة "الشرق الأوسط" السعودية.
وأضاف أن هناك حاجة كذلك إلى سد الفراغ التشريعي بشأن عدم وجود نظام يُحدد نشيد الدولة ويفصل الأحكام المتعلقة به؛ باعتباره متطلبا مهما نصّ عليه النظام الأساسي للحكم في المادة الرابعة منه.
وسيقتصر التعديل على نظام العلم والشعار والنشيد الوطني دون المساس بمحتوى أو شكل أي منها، وفقا لوسائل إعلام سعودية رسمية، على أن يقوم رئيس مجلس الشورى، برفع الاقتراح إلى الملك في الخطوة المقبلة.
وترجع بداية العلم إلى الدولة الأولى التى كانت تسمى "إمارة الدرعية"، التي امتدت بين عامي 1750 و1818، حين كان العلم أخضر يتوسطه هلال أبيض، فلمّا تولى الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود مقاليد الحكم، جعل عبارة التوحيد بدلا من الهلال، وقد اشتهر وقتها باسم علم إمارة نجد، منذ دخول الملك المؤسس الرياض، خلال الفترة من عام 1902 حتى 1921.
ويقول الدكتور عبد الله المنيف عميد كلية السياحة والآثار في جامعة الملك سعود، لموقع "العربية" إن الراية الأولى كانت خضراء مشغولة من الخز والإبريسم، وكتبت عليها عبارة "لا إله إلا الله محمد رسول الله" معقودة على سارية بسيطة واستمرت هكذا في عهد المؤسس الأول محمد بن سعود حتى عهد سعود الكبير وابنه عبد الله بن سعود.
وأضاف: "كل شيء في الراية له معناه ودلالاته الرمزية مثل اللون والحجم والزخرفة، فاللون الأخضر في الراية السعودية هو رمز إلى رياض الجنة والشهادتان تعبير عن وحدانية الله وأن النبي محمداً صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، والسيف رمز القوة والعدل والفروسية والدفاع عن مضمون الشهادتين، وعن أمة التوحيد ووطن المسلمين.
وقد ذكر الريحاني في تاريخه "أن الراية التي حملها الملك عبد العزيز في أول عهده كان الجزء الذي يلي السارية منها أبيض، وكان فيها جزء أخضر، وكانت مربعة تتوسطها عبارة (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، وفوقها سيفان متقاطعان، ثم تغير شكلها لتضم سيفا واحدا تحت كلمة الشهادة، كتب تحته (نصر من الله وفتح قريب)" بحسب موقع العربية.
وتوضح الصور المبكرة لجيش الملك عبد العزيز في عام 1911 عن وجود العلم بلونه الأخضر وعبارة (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وفوقها سيف مسلول.
3.ويذكر أن أول راية في العصر السعودي الأول قد رفعت عام (1157هـ /1744م ) 4.في زمن الموحد الملك عبد العزيز تنوعت أشكال العلم مع بداية توحيد المملكة ،حتى استقر على العلم الموجود في الوقت الحاضر،كما يوضح هذادارة الملك عبدالعزيز بصورة توضيحية عن مراحل العلم السعودي#اليوم_الوطني_91pic.twitter.com/aLIgZMfY0R
ثم في عام 1926، وتحديدا حفل البيعة في مكة المكرمة أمر الملك عبد العزيز آل سعود بتشكيل هيئة التأسيس من عـدد من المستشارين والمندوبين وكان من بين مهامها وضع شكل العلم والنقود.
وخلال عهود الملوك أبناء الملك عبد العزيز تواصل الاهتمام بالعلم السعودي إلى أن صدر في عام 1973 نظام العلم للمملكة بقرار من مجلس الوزراء في 22 مادة.
وفي العام 1978، صدرت اللائحة التنظيمة لنظام العلم السعودي بقرار مجلس الوزراء في سبع مواد، ثم حددت وزارة الداخلية عام 1987 المواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس للعلم الوطني المستمر بتصميمه المعروف حتى الآن.