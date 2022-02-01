https://arabic.sputniknews.com/20220201/3-أسباب-وراء-اقتراح-تغيير-نظامه-تاريخ-العلم-السعودي-وتطور-شكله-1057583821.html

3 أسباب وراء اقتراح تغيير نظامه... تاريخ "العلم السعودي" وتطور شكله

3 أسباب وراء اقتراح تغيير نظامه... تاريخ "العلم السعودي" وتطور شكله

كشف مقدم اقتراح تغيير نظام العلم السعودي، عضو مجلس الشورى سعد العتيبي، الأسباب التي دفعته إلى تقديم ذلك الاقتراح. 01.02.2022, سبوتنيك عربي

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العالم العربي

أخبار السعودية اليوم

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على رأس الأسباب التي ذكرها العتيبي، جاءت مواكبة الحراك الكبير الذي تشهده البلاد في السنوات الأخيرة، في إطار تطوير الأنظمة والنصوص التشريعية الداعمة لأهداف ومبادرات رؤية السعودية 2030، بحسب جريدة "الشرق الأوسط" السعودية.كما أوضح أن هناك حاجة أيضا إلى وضع المحددات والضوابط لاستخدام شعار الدولة في جميع المحافل والمناسبات، وتحديد العقوبات التي تطبق في حال المخالفة.ويرتكز تصميم العلم على كونه مستطيل الشكل، عرضه يساوي ثلثي طوله، كما أن أرضيته خضراء تتوسطه عبارة (لا إله إلا الله محمد رسول الله) بخط الثُلُث العربي، وتحتها سيف عربي تتجه قبضته نحو سارية العلم.واستقبل كثيرون على مواقع التواصل هذا الاقتراح بمزيد من السخط، ظنا منهم أن المملكة سوف تزيل عبارة التوحيد من العلم، غير أن توضيحا رسميا نفى ذلك.وترجع بداية العلم إلى الدولة الأولى التى كانت تسمى "إمارة الدرعية"، التي امتدت بين عامي 1750 و1818، حين كان العلم أخضر يتوسطه هلال أبيض، فلمّا تولى الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود مقاليد الحكم، جعل عبارة التوحيد بدلا من الهلال، وقد اشتهر وقتها باسم علم إمارة نجد، منذ دخول الملك المؤسس الرياض، خلال الفترة من عام 1902 حتى 1921.ويقول الدكتور عبد الله المنيف عميد كلية السياحة والآثار في جامعة الملك سعود، لموقع "العربية" إن الراية الأولى كانت خضراء مشغولة من الخز والإبريسم، وكتبت عليها عبارة "لا إله إلا الله محمد رسول الله" معقودة على سارية بسيطة واستمرت هكذا في عهد المؤسس الأول محمد بن سعود حتى عهد سعود الكبير وابنه عبد الله بن سعود.وقد ذكر الريحاني في تاريخه "أن الراية التي حملها الملك عبد العزيز في أول عهده كان الجزء الذي يلي السارية منها أبيض، وكان فيها جزء أخضر، وكانت مربعة تتوسطها عبارة (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، وفوقها سيفان متقاطعان، ثم تغير شكلها لتضم سيفا واحدا تحت كلمة الشهادة، كتب تحته (نصر من الله وفتح قريب)" بحسب موقع العربية.وتوضح الصور المبكرة لجيش الملك عبد العزيز في عام 1911 عن وجود العلم بلونه الأخضر وعبارة (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وفوقها سيف مسلول.وخلال عهود الملوك أبناء الملك عبد العزيز تواصل الاهتمام بالعلم السعودي إلى أن صدر في عام 1973 نظام العلم للمملكة بقرار من مجلس الوزراء في 22 مادة.وفي العام 1978، صدرت اللائحة التنظيمة لنظام العلم السعودي بقرار مجلس الوزراء في سبع مواد، ثم حددت وزارة الداخلية عام 1987 المواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس للعلم الوطني المستمر بتصميمه المعروف حتى الآن.

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