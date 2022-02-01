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https://arabic.sputniknews.com/20220201/500-ورقة-و300-صورة-تفحصها-الشرطة-البريطانية-للتحقيق-في-حفلات-جونسون-وقت-الإغلاق-1057565268.html
500 ورقة و300 صورة تفحصها الشرطة البريطانية للتحقيق في حفلات جونسون وقت الإغلاق
500 ورقة و300 صورة تفحصها الشرطة البريطانية للتحقيق في حفلات جونسون وقت الإغلاق
تفحص الشرطة البريطانية أكثر من 500 ورقة، و300 صورة، للتحقيق في حفلات رئيس الوزراء بوريس جونسون في أثناء الإغلاق. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T08:03+0000
2022-02-01T08:03+0000
2022-02-01T08:03+0000
بوريس جونسون
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وقالت وكالة "رويترز"، إن تحقيق الشرطة يتم لمعرفة عما إذا كانت تجمعات دوانينغ ستريت قد كسرت قواعد وقرارات إغلاق خاصة بفيروس كورونا وانتشاره في بريطانيا أم لا. وتحقق الشرطة البريطانية في 12 تجمعا تمت في أثناء إغلاق كورونا، في مقر مجلس الوزراء.يأتي هذا في وقت قال فيه نائب رئيس الوزراء، دومينيك راب، لشبكة "سكاي نيوز"، إن جونسون لن يجيب عن أسئلة محددة بشأن حفلات وقت الإغلاق، وذلك حتى لا يستبق تحقيقات الشرطة في الأمر. وأشار راب إلى أن إجابة جونسون عن أسئلة يحقق فيها البوليس، تؤدي إلى اتهامه، ولذا من الأفضل عدم التدخل في التحقيق.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
بوريس جونسون
500 ورقة و300 صورة تفحصها الشرطة البريطانية للتحقيق في حفلات جونسون وقت الإغلاق
تفحص الشرطة البريطانية أكثر من 500 ورقة، و300 صورة، للتحقيق في حفلات رئيس الوزراء بوريس جونسون في أثناء الإغلاق.
وقالت وكالة "رويترز"، إن تحقيق الشرطة يتم لمعرفة عما إذا كانت تجمعات دوانينغ ستريت قد كسرت قواعد وقرارات إغلاق خاصة بفيروس كورونا وانتشاره في بريطانيا أم لا.
وتحقق الشرطة البريطانية في 12 تجمعا تمت في أثناء إغلاق كورونا، في مقر مجلس الوزراء.
يأتي هذا في وقت قال فيه نائب رئيس الوزراء،
دومينيك راب
، لشبكة "سكاي نيوز"، إن جونسون لن يجيب عن أسئلة محددة بشأن حفلات وقت الإغلاق، وذلك حتى لا يستبق تحقيقات الشرطة في الأمر.
وأشار راب إلى أن إجابة جونسون عن أسئلة يحقق فيها البوليس، تؤدي إلى اتهامه، ولذا من الأفضل عدم التدخل في التحقيق.