تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220201/500-ورقة-و300-صورة-تفحصها-الشرطة-البريطانية-للتحقيق-في-حفلات-جونسون-وقت-الإغلاق-1057565268.html
500 ورقة و300 صورة تفحصها الشرطة البريطانية للتحقيق في حفلات جونسون وقت الإغلاق
500 ورقة و300 صورة تفحصها الشرطة البريطانية للتحقيق في حفلات جونسون وقت الإغلاق
تفحص الشرطة البريطانية أكثر من 500 ورقة، و300 صورة، للتحقيق في حفلات رئيس الوزراء بوريس جونسون في أثناء الإغلاق. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T08:03+0000
2022-02-01T08:03+0000
بوريس جونسون
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102449/71/1024497138_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b44994e5bfb2192b72e9062c2f9e052e.jpg
وقالت وكالة "رويترز"، إن تحقيق الشرطة يتم لمعرفة عما إذا كانت تجمعات دوانينغ ستريت قد كسرت قواعد وقرارات إغلاق خاصة بفيروس كورونا وانتشاره في بريطانيا أم لا. وتحقق الشرطة البريطانية في 12 تجمعا تمت في أثناء إغلاق كورونا، في مقر مجلس الوزراء.يأتي هذا في وقت قال فيه نائب رئيس الوزراء، دومينيك راب، لشبكة "سكاي نيوز"، إن جونسون لن يجيب عن أسئلة محددة بشأن حفلات وقت الإغلاق، وذلك حتى لا يستبق تحقيقات الشرطة في الأمر. وأشار راب إلى أن إجابة جونسون عن أسئلة يحقق فيها البوليس، تؤدي إلى اتهامه، ولذا من الأفضل عدم التدخل في التحقيق.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102449/71/1024497138_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5bed48865c72a8abbb168587ead5cf01.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بوريس جونسون

500 ورقة و300 صورة تفحصها الشرطة البريطانية للتحقيق في حفلات جونسون وقت الإغلاق

08:03 GMT 01.02.2022
© Sputnik . Alex MacNaughton / الذهاب إلى بنك الصورالشرطة البريطانية تقف على الجزء الشمالي من جسر لندن بعد عملية إرهابية هناك، 4 يونيو/ حزيران 2017
الشرطة البريطانية تقف على الجزء الشمالي من جسر لندن بعد عملية إرهابية هناك، 4 يونيو/ حزيران 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© Sputnik . Alex MacNaughton
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تفحص الشرطة البريطانية أكثر من 500 ورقة، و300 صورة، للتحقيق في حفلات رئيس الوزراء بوريس جونسون في أثناء الإغلاق.
وقالت وكالة "رويترز"، إن تحقيق الشرطة يتم لمعرفة عما إذا كانت تجمعات دوانينغ ستريت قد كسرت قواعد وقرارات إغلاق خاصة بفيروس كورونا وانتشاره في بريطانيا أم لا.
وتحقق الشرطة البريطانية في 12 تجمعا تمت في أثناء إغلاق كورونا، في مقر مجلس الوزراء.
يأتي هذا في وقت قال فيه نائب رئيس الوزراء، دومينيك راب، لشبكة "سكاي نيوز"، إن جونسون لن يجيب عن أسئلة محددة بشأن حفلات وقت الإغلاق، وذلك حتى لا يستبق تحقيقات الشرطة في الأمر.
وأشار راب إلى أن إجابة جونسون عن أسئلة يحقق فيها البوليس، تؤدي إلى اتهامه، ولذا من الأفضل عدم التدخل في التحقيق.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية