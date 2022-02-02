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https://arabic.sputniknews.com/20220202/أثار-ضجة-علمية-أب-لثلاثة-يكتشف-بالصدفة-أن-لديه-عضوا-تناسليا-أنثويا-1057662296.html
أثار ضجة علمية... أب لثلاثة يكتشف بالصدفة أن لديه عضوا تناسليا أنثويا
أثار ضجة علمية... أب لثلاثة يكتشف بالصدفة أن لديه عضوا تناسليا أنثويا
أصيب أب لثلاثة أبناء، بصدمة غير متوقعة عندما اكتشف الأطباء أن لديه جهازا تناسليا أنثويا. 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T15:55+0000
2022-02-02T15:55+0000
الصحة
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نُقل الرجل (67 عاما) وهو من كوسوفو ويعيش بخصية واحدة، إلى المستشفى لإجراء جراحة فتق بعد أن اشتكى من تورم في الفخذ يرافقه منذ أكثر من عقد، بحسب موقع healthy.walla.اكتشف أطباؤه وسط دهشة عارمة أن تورمه - الذي كان حجمه 15 × 10 سم - يحتوي على مبيض ورحم وقناتي فالوب - بالإضافة إلى خصيته الثانية.ووفقا لدراسة نشرت في مجلة Urology Case Reports، تبين أن الرجل ولد بخصية واحدة فقط وهي حالة طبية نادرة تعرف باسم (PMDS)، وتؤدي إلى ولادة الرجال بمجموعتين من الأعضاء التناسلية – ذكرية وأنثوية، مع المعاناة غالبا من فتق إربي.حتى الآن، تم الإبلاغ عن حوالي 200 حالة فقط لرجال عثروا على أعضاء تناسلية أنثوية جنبا إلى جنب مع القضيب وكيس الصفن، ويعزى العدد القليل من الحالات أيضًا إلى حقيقة أنه لا يمكن اكتشاف ذلك إلا عن طريق الجراحة.تحدث هذه الظاهرة بشكل أكبر في مراحل نمو الجنين، عندما يبدأ في تكوين الرحم، وتتفكك لاحقا في التطور المبكر للذكر.
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الصحة

أثار ضجة علمية... أب لثلاثة يكتشف بالصدفة أن لديه عضوا تناسليا أنثويا

15:55 GMT 02.02.2022
CC0 / pixabay.com / عملية جراحية
عملية جراحية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
CC0 / pixabay.com /
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أصيب أب لثلاثة أبناء، بصدمة غير متوقعة عندما اكتشف الأطباء أن لديه جهازا تناسليا أنثويا.
نُقل الرجل (67 عاما) وهو من كوسوفو ويعيش بخصية واحدة، إلى المستشفى لإجراء جراحة فتق بعد أن اشتكى من تورم في الفخذ يرافقه منذ أكثر من عقد، بحسب موقع healthy.walla.
اكتشف أطباؤه وسط دهشة عارمة أن تورمه - الذي كان حجمه 15 × 10 سم - يحتوي على مبيض ورحم وقناتي فالوب - بالإضافة إلى خصيته الثانية.
ووفقا لدراسة نشرت في مجلة Urology Case Reports، تبين أن الرجل ولد بخصية واحدة فقط وهي حالة طبية نادرة تعرف باسم (PMDS)، وتؤدي إلى ولادة الرجال بمجموعتين من الأعضاء التناسلية – ذكرية وأنثوية، مع المعاناة غالبا من فتق إربي.
حتى الآن، تم الإبلاغ عن حوالي 200 حالة فقط لرجال عثروا على أعضاء تناسلية أنثوية جنبا إلى جنب مع القضيب وكيس الصفن، ويعزى العدد القليل من الحالات أيضًا إلى حقيقة أنه لا يمكن اكتشاف ذلك إلا عن طريق الجراحة.
تحدث هذه الظاهرة بشكل أكبر في مراحل نمو الجنين، عندما يبدأ في تكوين الرحم، وتتفكك لاحقا في التطور المبكر للذكر.
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