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https://arabic.sputniknews.com/20220202/أردوغان-شراء-منظومة-إس-400-الروسية-هو-شأن-تركي-داخلي-لا-يؤثر-سلبا-على-الناتو---1057619604.html
أردوغان: شراء منظومة "إس-400" الروسية هو شأن تركي داخلي لا يؤثر سلبا على الناتو
أردوغان: شراء منظومة "إس-400" الروسية هو شأن تركي داخلي لا يؤثر سلبا على الناتو
شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن توريد منظومة "إس-400" الصاروخية الروسية هو شأن داخلي لتركيا ولا يؤثر سلبًا على الناتو. 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T05:25+0000
2022-02-02T05:25+0000
روسيا
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وقال أردوغان: "الاتفاق على شراء أنظمة الدفاع الجوي الروسية إس-400 من قبل أنقرة هو خطوة مهمة من حيث تطوير التعاون بين تركيا وروسيا. الأنظمة الروسية هي نظام دفاع هجومي مهم للغاية. عمليات التسليم هي شأن داخلي لتركيا".وتم توقيع اتفاقية توريد "إس-400" إلى تركيا، في كانون الأول/ديسمبر 2017، في أنقرة، وتحصل تركيا بموجبها على قرض من روسيا لتمويل شراء "إس-400"، جزئيًا.كما يشار إلى أن عمليات تسليم أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" الحديثة، تسببت في أزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، وطالبت واشنطن بالتخلي عن هذه الصفقة مقابل شراء منظومة "باتريوت" الأمريكية، مهددة أنقرة بتأخير أو حتى إلغاء بيع أحدث مقاتلات "اف-35 " لها، بالإضافة إلى فرض عقوبات عليها.وتكرر تركيا التأكيد على أن تجربتها لمنظومة الدفاع الجوي الروسية، إس-400، لا تتعارض مع التزاماتها كعضو ضمن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، داعية الدول الحليفة لاقتراح بدائل لتوفيق المنظومة مع أسلحة الحلف.
https://arabic.sputniknews.com/20220124/منظومة-الدفاع-الجوي-إس-400-لها-خصائص-أفضل-من-باتريوت-الأمريكية-1056944570.html
https://arabic.sputniknews.com/20220120/10-طائرات-شبحية-مدمرة-خسائر-متوقعة-إثر-هجوم-افتراضي-على-منظومة-الدفاع-الجوي-إس-400-1056741947.html
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روسيا, العالم

أردوغان: شراء منظومة "إس-400" الروسية هو شأن تركي داخلي لا يؤثر سلبا على الناتو

05:25 GMT 02.02.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© Sputnik . POOL
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شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن توريد منظومة "إس-400" الصاروخية الروسية هو شأن داخلي لتركيا ولا يؤثر سلبًا على الناتو.
وقال أردوغان: "الاتفاق على شراء أنظمة الدفاع الجوي الروسية إس-400 من قبل أنقرة هو خطوة مهمة من حيث تطوير التعاون بين تركيا وروسيا. الأنظمة الروسية هي نظام دفاع هجومي مهم للغاية. عمليات التسليم هي شأن داخلي لتركيا".
وتم توقيع اتفاقية توريد "إس-400" إلى تركيا، في كانون الأول/ديسمبر 2017، في أنقرة، وتحصل تركيا بموجبها على قرض من روسيا لتمويل شراء "إس-400"، جزئيًا.
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كما يشار إلى أن عمليات تسليم أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" الحديثة، تسببت في أزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، وطالبت واشنطن بالتخلي عن هذه الصفقة مقابل شراء منظومة "باتريوت" الأمريكية، مهددة أنقرة بتأخير أو حتى إلغاء بيع أحدث مقاتلات "اف-35 " لها، بالإضافة إلى فرض عقوبات عليها.
وتكرر تركيا التأكيد على أن تجربتها لمنظومة الدفاع الجوي الروسية، إس-400، لا تتعارض مع التزاماتها كعضو ضمن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، داعية الدول الحليفة لاقتراح بدائل لتوفيق المنظومة مع أسلحة الحلف.
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