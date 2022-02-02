تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220202/أرماتا-في-الإمارات-تركيب-أبراج-من-ب-ام-ار-3-على-الدبابة-1057668393.html
"أرماتا" في الإمارات: تركيب أبراج من "ب ام ار-3" على الدبابة
"أرماتا" في الإمارات: تركيب أبراج من "ب ام ار-3" على الدبابة
تمتلك القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، مركبات قتال مشاة ثقيلة تم إنشاؤها على هيكل دبابة القتال الرئيسية OF-40 باستخدام برجا من دبابة BMP-3... 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T17:12+0000
2022-02-02T17:14+0000
سلاح روسيا
أخبار العالم الآن
دبابة أرماتا
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104478/42/1044784217_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_ac675bfd7d1d36e2540731e60616d06b.jpg
ووفقا لموقع Oryx، فإن هذا التطور قريب جدا من حيث المفهوم من دبابة T-15 الواعدة، الذي تم إنشاؤها على منصة "أرماتا" الموحدة.في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تم تشغيل أكثر من 600 مركبة قتال مشاة BMP-3 التي تم شراؤها من روسيا في الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى 400 دبابة Leclerc فرنسية، وبعد ذلك تم سحب أربعين من طراز OF-40s تم شراؤها في إيطاليا في الثمانينيات من القوات، كما ألغى سقوط نظام صدام حسين عام 2003 الحاجة إلى الاحتفاظ بهذه الدبابات كاحتياطي، لذلك قرروا منحها صفة جديدة.ونتيجة لذلك، وقعوا عقدا مع شركة Sabiex International البلجيكية بمبلغ 15.8 مليون دولار لتصنيع نموذج أولي لمركبة قتال ثقيلة للمشاة، ففي عام 2005 تم إرسال OF-40 إلى بلجيكا، ثم في عام 2007، تم إنشاء نموذجا أوليا، ومع ذلك، لم يتم تثبيت برجا عليها.استغرق الأمر ثلاث سنوات أخرى قبل اكتمال النموذج الأخير، ثم أعيدت الدبابة إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث قاموا أخيرا بتركيب برج بمدفع عيار 100 ملم 2A70 ومدفع أوتوماتيكي 30 ملم 2A72 ومدفع رشاش PKT عيار 7.62 ملم، بعد ذلك بدأت اختبارات كاملة، خاصة في الصحراء، ويتكون الطاقم من ثلاثة أشخاص، السائق الموجود في الهيكل، المدفعي المشغل، والقائد الموجود في حجرة القتال.وفي عام 2010 ، تم الانتهاء من جميع الاختبارات، لكن مرحلة تغيير الأبراج لم تكن بدأت، ربما حدث هذا بسبب حقيقة أنه كان من الممكن زيادة أمان BMP-3s بأنفسهم، فقد تلقوا شاشات شبكية خفيفة مضادة للمضاعفة، والتي تم إثبات فعاليتها أثناء القتال في اليمن، حيث تكبدت هذه التقنية خسائر قليلة، كما زاد أسطول المركبات المدرعة المحمية ذات العجلات، والتي يتم الآن تركيب أبراج عليها.يذكر أن أول ظهور لدبابات "أرماتا"، كان في معرض "آيديكس 2021" الذي احتوى على منتجات دول عديدة، منها روسيا وضمّت المعروضات الروسية، مثلا، دبابة "تي-14" (أرماتا) وهي الدبابة الوحيدة في العالم التي تمثل الجيل الثالث من دبابات ما بعد الحرب العالمية الثانية. وأصبح معرض "آيديكس 2021" أول معرض دولي خارج روسيا تظهر فيه هذه الدبابة، من خلال عرض نموذجها المصغر.وكان مصدر في قطاع الإنتاج الحربي قد صرح لـ"سبوتنيك" أن دبابة "أرماتا" أبدت أثناء الاختبارات قدرة لا تتمتع بها الدبابات الأخرى، وهي القدرة على اكتشاف الهدف في ميدان القتال وتمييزه وتعقّبه دون مشاركة الإنسان.
https://arabic.sputniknews.com/20211231/مجلة-روسيا-تغير-قواعد-اللعبة-للولايات-المتحدة-وبريطانيا-بمساعدة-أرماتا-1054782200.html
https://arabic.sputniknews.com/20211227/مجلة-أرماتا-دبابة-لا-يمكن-إيقافها-في-ساحة-المعركة-1054663494.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104478/42/1044784217_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c442fadce2e5cc0b87231c0273904be7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
سلاح روسيا, أخبار العالم الآن, دبابة أرماتا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

"أرماتا" في الإمارات: تركيب أبراج من "ب ام ار-3" على الدبابة

17:12 GMT 02.02.2022 (تم التحديث: 17:14 GMT 02.02.2022)
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورآلية "تي-15 أرماتا" المزودة ببرج الأسلحة "أ أو-220إم بايكال"
آلية تي-15 أرماتا المزودة ببرج الأسلحة أ أو-220إم بايكال - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تمتلك القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، مركبات قتال مشاة ثقيلة تم إنشاؤها على هيكل دبابة القتال الرئيسية OF-40 باستخدام برجا من دبابة BMP-3 الروسية.
ووفقا لموقع Oryx، فإن هذا التطور قريب جدا من حيث المفهوم من دبابة T-15 الواعدة، الذي تم إنشاؤها على منصة "أرماتا" الموحدة.
في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تم تشغيل أكثر من 600 مركبة قتال مشاة BMP-3 التي تم شراؤها من روسيا في الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى 400 دبابة Leclerc فرنسية، وبعد ذلك تم سحب أربعين من طراز OF-40s تم شراؤها في إيطاليا في الثمانينيات من القوات، كما ألغى سقوط نظام صدام حسين عام 2003 الحاجة إلى الاحتفاظ بهذه الدبابات كاحتياطي، لذلك قرروا منحها صفة جديدة.
ونتيجة لذلك، وقعوا عقدا مع شركة Sabiex International البلجيكية بمبلغ 15.8 مليون دولار لتصنيع نموذج أولي لمركبة قتال ثقيلة للمشاة، ففي عام 2005 تم إرسال OF-40 إلى بلجيكا، ثم في عام 2007، تم إنشاء نموذجا أوليا، ومع ذلك، لم يتم تثبيت برجا عليها.
استغرق الأمر ثلاث سنوات أخرى قبل اكتمال النموذج الأخير، ثم أعيدت الدبابة إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث قاموا أخيرا بتركيب برج بمدفع عيار 100 ملم 2A70 ومدفع أوتوماتيكي 30 ملم 2A72 ومدفع رشاش PKT عيار 7.62 ملم، بعد ذلك بدأت اختبارات كاملة، خاصة في الصحراء، ويتكون الطاقم من ثلاثة أشخاص، السائق الموجود في الهيكل، المدفعي المشغل، والقائد الموجود في حجرة القتال.
دبابة تي-14 أرماتا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
مجلة: روسيا تغير قواعد اللعبة للولايات المتحدة وبريطانيا بمساعدة "أرماتا"
31 ديسمبر 2021, 05:43 GMT
وفي عام 2010 ، تم الانتهاء من جميع الاختبارات، لكن مرحلة تغيير الأبراج لم تكن بدأت، ربما حدث هذا بسبب حقيقة أنه كان من الممكن زيادة أمان BMP-3s بأنفسهم، فقد تلقوا شاشات شبكية خفيفة مضادة للمضاعفة، والتي تم إثبات فعاليتها أثناء القتال في اليمن، حيث تكبدت هذه التقنية خسائر قليلة، كما زاد أسطول المركبات المدرعة المحمية ذات العجلات، والتي يتم الآن تركيب أبراج عليها.
دبابة أرماتا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
مجلة: "أرماتا" دبابة لا يمكن إيقافها في ساحة المعركة
27 ديسمبر 2021, 12:56 GMT
يذكر أن أول ظهور لدبابات "أرماتا"، كان في معرض "آيديكس 2021" الذي احتوى على منتجات دول عديدة، منها روسيا وضمّت المعروضات الروسية، مثلا، دبابة "تي-14" (أرماتا) وهي الدبابة الوحيدة في العالم التي تمثل الجيل الثالث من دبابات ما بعد الحرب العالمية الثانية. وأصبح معرض "آيديكس 2021" أول معرض دولي خارج روسيا تظهر فيه هذه الدبابة، من خلال عرض نموذجها المصغر.
وكان مصدر في قطاع الإنتاج الحربي قد صرح لـ"سبوتنيك" أن دبابة "أرماتا" أبدت أثناء الاختبارات قدرة لا تتمتع بها الدبابات الأخرى، وهي القدرة على اكتشاف الهدف في ميدان القتال وتمييزه وتعقّبه دون مشاركة الإنسان.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية