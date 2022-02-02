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https://arabic.sputniknews.com/20220202/ألمانيا-تحظر-بث-قناة-آر-تي-الروسية-الناطقة-بالألمانية--1057659753.html
ألمانيا تحظر بث قناة "آر تي" الروسية الناطقة بالألمانية
ألمانيا تحظر بث قناة "آر تي" الروسية الناطقة بالألمانية
قررت ألمانيا، اليوم الأربعاء، حظر بث قناة "آر تي" ( RT DE) الناطقة باللغة الألمانية في البلاد، بمزاعم "عدم امتلاكها الرخصة المطلوبة". 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T14:39+0000
2022-02-02T14:44+0000
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وأعلنت الهيئة المعنية بالرقابة على وسائل الإعلام في ألمانيا (MABB)، اليوم، حظر بث قناة (RT DE) الروسية الناطقة باللغة الألمانية في البلاد بدعوى "عدم امتلاكها الرخصة المطلوبة" لمزاولة العمل.وأبلغت الهيئة الألمانية (MABB) شركة ( RT DE Productions) والتي تتخذ من العاصمة الألمانية برلين مقرا لها، هذا القرار في إخطار رسمي سلم اليوم، يبين أن حظر بث القناة يأتي "ضمن إطار دعوى رفعتها الهيئة في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي".وبحسب "RT" اعتبرت الهيئة الألمانية أنها "الهيئة الأوروبية الوحيدة المختصة لترخيص بث RT DE في البلاد".ويشمل قرار الحظر منع البث عبر كل من قمر (Eutelsat) والتلفاز الذكي ومنصة ( Odyssey) وتطبيق "RT" الرسمي.وأشارت المصادر إلى أن شركة "RT DE Productions" لديها إمكانية تقديم طعن ضد هذا الإجراء في غضون أربعة أسابيع من تاريخه.وكانت هيئة الرقابة الألمانية قد ألزمت الشركة المشغلة للقمر الصناعي (Eutelsat 9B) بوقف بث "RT DE" عبر منصتها في البلاد بتاريخ 22 ديسمبر 2021 .وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد حذر في وقت سابق، من أن موسكو قد تضطر إلى اتخاذ إجراءات للرد على هذا الحظر، ما لم تتخل حكومة ألمانيا عن قرار الحظر عبر القمر الصناعي.
https://arabic.sputniknews.com/20220118/لافروف-هناك-سبب-للاعتقاد-بأن-السلطات-الألمانية-متورطة-في-قمع--rt-de-1056486215.html
https://arabic.sputniknews.com/20211228/خبير-آر-تي-الناطقة-باللغة-الألمانية-تحصل-على-رخصة-في-صربيا-بشكل-قانوني-1054702783.html
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روسيا, العالم

ألمانيا تحظر بث قناة "آر تي" الروسية الناطقة بالألمانية

14:39 GMT 02.02.2022 (تم التحديث: 14:44 GMT 02.02.2022)
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiyقناة آر تي
قناة آر تي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
تابعنا عبر
قررت ألمانيا، اليوم الأربعاء، حظر بث قناة "آر تي" ( RT DE) الناطقة باللغة الألمانية في البلاد، بمزاعم "عدم امتلاكها الرخصة المطلوبة".
وأعلنت الهيئة المعنية بالرقابة على وسائل الإعلام في ألمانيا (MABB)، اليوم، حظر بث قناة (RT DE) الروسية الناطقة باللغة الألمانية في البلاد بدعوى "عدم امتلاكها الرخصة المطلوبة" لمزاولة العمل.
وأبلغت الهيئة الألمانية (MABB) شركة ( RT DE Productions) والتي تتخذ من العاصمة الألمانية برلين مقرا لها، هذا القرار في إخطار رسمي سلم اليوم، يبين أن حظر بث القناة يأتي "ضمن إطار دعوى رفعتها الهيئة في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي".
قناة آر تي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
لافروف: هناك سبب للاعتقاد بأن السلطات الألمانية متورطة في قمع RT DE
18 يناير, 13:05 GMT
وبحسب "RT" اعتبرت الهيئة الألمانية أنها "الهيئة الأوروبية الوحيدة المختصة لترخيص بث RT DE في البلاد".
ويشمل قرار الحظر منع البث عبر كل من قمر (Eutelsat) والتلفاز الذكي ومنصة ( Odyssey) وتطبيق "RT" الرسمي.
وأشارت المصادر إلى أن شركة "RT DE Productions" لديها إمكانية تقديم طعن ضد هذا الإجراء في غضون أربعة أسابيع من تاريخه.
قناة آر تي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
خبير: "آر تي" الناطقة باللغة الألمانية تحصل على رخصة بث في صربيا بشكل قانوني
28 ديسمبر 2021, 12:52 GMT

وبدورها، أكدت قناة "RT DE" أن رخصة البث التي حصلت عليها في صربيا في ديسمبر الماضي حتى عام 2029 تمنحها حق البث في ألمانيا وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي، بناء على قوانين التكتل الأوروبي السارية في مجال الإعلام.

وكانت هيئة الرقابة الألمانية قد ألزمت الشركة المشغلة للقمر الصناعي (Eutelsat 9B) بوقف بث "RT DE" عبر منصتها في البلاد بتاريخ 22 ديسمبر 2021 .
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد حذر في وقت سابق، من أن موسكو قد تضطر إلى اتخاذ إجراءات للرد على هذا الحظر، ما لم تتخل حكومة ألمانيا عن قرار الحظر عبر القمر الصناعي.
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