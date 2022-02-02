تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220202/ألمانيا-ترفض-استخدام-مصطلح-الفصل-العنصري-فيما-يتعلق-بإسرائيل-1057657549.html
ألمانيا ترفض استخدام مصطلح "الفصل العنصري" فيما يتعلق بإسرائيل
ألمانيا ترفض استخدام مصطلح "الفصل العنصري" فيما يتعلق بإسرائيل
أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء رفضها استخدام مصطلح "الفصل العنصري" (الأبارتهايد) فيما يتعلق بإسرائيل. 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T13:58+0000
2022-02-02T13:58+0000
العالم
إسرائيل
أخبار ألمانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1054704533_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6fd2146b3b7946444e4cc4041da7c22c.jpg
وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن هيبيشترايت في مؤتمر صحفي، حسبما نقلت وكالة "رويترز": وكانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت إسرائيل أمس الثلاثاء بإخضاع الفلسطينيين لنظام "فصل عنصري" (الأبارتهايد) قائم على سياسات "الفصل والتجريد والإقصاء" الذي قالت إنه يرقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية.
إسرائيل
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1054704533_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_07b117c101b052214c8d8b46820fcb06.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, إسرائيل, أخبار ألمانيا

ألمانيا ترفض استخدام مصطلح "الفصل العنصري" فيما يتعلق بإسرائيل

13:58 GMT 02.02.2022
© REUTERS / POOL Newمرتفعات هضبة الجولان، الحدود بين سوريا و إسرائيل، 19 نوفمبر 2019
مرتفعات هضبة الجولان، الحدود بين سوريا و إسرائيل، 19 نوفمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© REUTERS / POOL New
تابعنا عبر
أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء رفضها استخدام مصطلح "الفصل العنصري" (الأبارتهايد) فيما يتعلق بإسرائيل.
وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن هيبيشترايت في مؤتمر صحفي، حسبما نقلت وكالة "رويترز":
"نرفض تعبيرات مثل الفصل العنصري أو تركيز الانتقادات بشكل متحيز ضد إسرائيل. هذا لا يساعد في حل الصراع في الشرق الأوسط".
وكانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت إسرائيل أمس الثلاثاء بإخضاع الفلسطينيين لنظام "فصل عنصري" (الأبارتهايد) قائم على سياسات "الفصل والتجريد والإقصاء" الذي قالت إنه يرقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية