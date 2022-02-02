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https://arabic.sputniknews.com/20220202/ألمانيا-ترفض-استخدام-مصطلح-الفصل-العنصري-فيما-يتعلق-بإسرائيل-1057657549.html
ألمانيا ترفض استخدام مصطلح "الفصل العنصري" فيما يتعلق بإسرائيل
ألمانيا ترفض استخدام مصطلح "الفصل العنصري" فيما يتعلق بإسرائيل
أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء رفضها استخدام مصطلح "الفصل العنصري" (الأبارتهايد) فيما يتعلق بإسرائيل. 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T13:58+0000
2022-02-02T13:58+0000
2022-02-02T13:58+0000
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وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن هيبيشترايت في مؤتمر صحفي، حسبما نقلت وكالة "رويترز": وكانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت إسرائيل أمس الثلاثاء بإخضاع الفلسطينيين لنظام "فصل عنصري" (الأبارتهايد) قائم على سياسات "الفصل والتجريد والإقصاء" الذي قالت إنه يرقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية.
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العالم, إسرائيل, أخبار ألمانيا
ألمانيا ترفض استخدام مصطلح "الفصل العنصري" فيما يتعلق بإسرائيل
أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء رفضها استخدام مصطلح "الفصل العنصري" (الأبارتهايد) فيما يتعلق بإسرائيل.
وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن هيبيشترايت في مؤتمر صحفي، حسبما نقلت وكالة "رويترز":
"نرفض تعبيرات مثل الفصل العنصري أو تركيز الانتقادات بشكل متحيز ضد إسرائيل. هذا لا يساعد في حل الصراع في الشرق الأوسط".
وكانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت إسرائيل أمس الثلاثاء بإخضاع الفلسطينيين لنظام "فصل عنصري" (الأبارتهايد) قائم على سياسات "الفصل والتجريد والإقصاء" الذي قالت إنه يرقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية.