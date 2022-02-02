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أمن الدولة اللبناني يعتقل مدعي النبوة نشأت منذر
أمن الدولة اللبناني يعتقل مدعي النبوة نشأت منذر
اعتقلت قوات أمن الدولة اللبناني، مساء أمس الثلاثاء، مدّعي النبوة نشأت منذر، بعد توجيه عدة تهم له. 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T09:40+0000
2022-02-02T09:40+0000
أخبار لبنان
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وأفادت صحيفة "النهار" اللبنانية بأن المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان، أوقفت نشأت منذر، واتهمته بعدة جرائم، أبرزها ادعاء النبوة وتهديده مجموعة من الإعلاميين، والإساءة إلى "دولة صديقة"، وهي جمهورية مصر العربية.ونقلت الصحيفة عن مصادرها أنه تم إيقاف نشأت منذر في بيروت، بناء على إشارة النيابة العامة التمييزية، ويخضع حاليا للتحقيق.وطلب دريان من النيابة العامة التمييزية "اتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقه وبحق كل من يظهره التحقيق مشاركا معه، استنادا لأحكام المادتين 317 و474 من قانون العقوبات".وكان نشأت منذر قد أحدث جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بادعائه النبوة عبر حساباته الخاصة، كما هاجم المصريين عدة مرات خلال حديثه عن دعوته المزعومة.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار لبنان.
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أخبار لبنان

أمن الدولة اللبناني يعتقل مدعي النبوة نشأت منذر

09:40 GMT 02.02.2022
© Sputnik . ABDUL KADER ALBAYطرابلس الشام تشتعل يوم أمس ومواجهات عنيفة مع الأمن اللبناني
طرابلس الشام تشتعل يوم أمس ومواجهات عنيفة مع الأمن اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© Sputnik . ABDUL KADER ALBAY
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اعتقلت قوات أمن الدولة اللبناني، مساء أمس الثلاثاء، مدّعي النبوة نشأت منذر، بعد توجيه عدة تهم له.
وأفادت صحيفة "النهار" اللبنانية بأن المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان، أوقفت نشأت منذر، واتهمته بعدة جرائم، أبرزها ادعاء النبوة وتهديده مجموعة من الإعلاميين، والإساءة إلى "دولة صديقة"، وهي جمهورية مصر العربية.
ونقلت الصحيفة عن مصادرها أنه تم إيقاف نشأت منذر في بيروت، بناء على إشارة النيابة العامة التمييزية، ويخضع حاليا للتحقيق.

وقالت مصادر قضائية إن "مدعي النبوة أوقف في نظارة أمن الدولة في بيروت، بناء على الإخبار المقدم من القاضي الشيخ وائل شبارو، والمحاميين محمد زياد جعفيل ونور الدين بعلبكي، والذي تأيد لاحقا بإخبار من أمين دار الفتوى في لبنان، الشيخ أمين الكردي، بناء على توجيهات مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان".

وطلب دريان من النيابة العامة التمييزية "اتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقه وبحق كل من يظهره التحقيق مشاركا معه، استنادا لأحكام المادتين 317 و474 من قانون العقوبات".
وكان نشأت منذر قد أحدث جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بادعائه النبوة عبر حساباته الخاصة، كما هاجم المصريين عدة مرات خلال حديثه عن دعوته المزعومة.
>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار لبنان.
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