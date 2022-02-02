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أوكرانيا تطلب مساعدة عسكرية ودبلوماسية من إسرائيل... فيديو
أوكرانيا تطلب مساعدة عسكرية ودبلوماسية من إسرائيل... فيديو
طلبت أوكرانيا من إسرائيل، اليوم الأربعاء، تزويدها بأنظمة دفاع جوي، والقيام بدور للتوسط بينها وبين روسيا. 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T19:40+0000
2022-02-02T20:05+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
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جاء ذلك في تصريحات حصرية أدلى بها وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، لقناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.وأضاف: "كنا سنرحب بجهود تبذلها إسرائيل للعب دور دبلوماسي فيما يتعلق بالوساطة بين أوكرانيا وروسيا".وقال المراسل السياسي للقناة عميحاي شتاين، إن إسرائيل تسير على "خيط رفيع" في كل ما يتعلق بالأزمة بين روسيا وأوكرانيا.وأضاف: "في السنوات الأخيرة، تعززت العلاقة بين إسرائيل وأوكرانيا بشكل كبير. من المتوقع أن يقوم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي هذا العام بزيارة إسرائيل، وافتتاح مكتب تمثيلي رسمي في القدس".وتابع شتاين: "عندما يتعلق الأمر بالعلاقة المعقدة بين أوكرانيا وروسيا، فإن إسرائيل تسير على حبل رفيع: من ناحية لإظهار الدعم لأوكرانيا، ولكن من ناحية أخرى لعدم إغضاب روسيا".وقال إن الأوكرانيين "أعربوا عدة مرات مؤخرا عن اهتمامهم بمنظومة "القبة الحديدية" الإسرائيلية، لكن مصدر أوكراني قال لنا إن الحديث لا يدور فقط عن هذه المنظومة، فهم مهتمون بكل منظومة دفاعية تبيعها إسرائيل لأوكرانيا، ربما أيضا أنظمة إنذار".وكشف شتاين أن هناك مباحثات بين الحكومة الأوكرانية والإسرائيلية، لمساعدة تل أبيب كييف في ترقية أنظمة الحرب الإلكترونية (سايبر).
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أخبار أوكرانيا, روسيا

أوكرانيا تطلب مساعدة عسكرية ودبلوماسية من إسرائيل... فيديو

19:40 GMT 02.02.2022 (تم التحديث: 20:05 GMT 02.02.2022)
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Officeالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
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طلبت أوكرانيا من إسرائيل، اليوم الأربعاء، تزويدها بأنظمة دفاع جوي، والقيام بدور للتوسط بينها وبين روسيا.
جاء ذلك في تصريحات حصرية أدلى بها وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، لقناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.
وقال كوليبا: "نحن مهتمون بتعاون عميق مع إسرائيل، في موضوع التكنولوجيا الدفاعية، وعلى وجه الخصوص في مجال الدفاع الجوي".
وأضاف: "كنا سنرحب بجهود تبذلها إسرائيل للعب دور دبلوماسي فيما يتعلق بالوساطة بين أوكرانيا وروسيا".
وقال المراسل السياسي للقناة عميحاي شتاين، إن إسرائيل تسير على "خيط رفيع" في كل ما يتعلق بالأزمة بين روسيا وأوكرانيا.
وأضاف: "في السنوات الأخيرة، تعززت العلاقة بين إسرائيل وأوكرانيا بشكل كبير. من المتوقع أن يقوم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي هذا العام بزيارة إسرائيل، وافتتاح مكتب تمثيلي رسمي في القدس".
وتابع شتاين: "عندما يتعلق الأمر بالعلاقة المعقدة بين أوكرانيا وروسيا، فإن إسرائيل تسير على حبل رفيع: من ناحية لإظهار الدعم لأوكرانيا، ولكن من ناحية أخرى لعدم إغضاب روسيا".
وقال إن الأوكرانيين "أعربوا عدة مرات مؤخرا عن اهتمامهم بمنظومة "القبة الحديدية" الإسرائيلية، لكن مصدر أوكراني قال لنا إن الحديث لا يدور فقط عن هذه المنظومة، فهم مهتمون بكل منظومة دفاعية تبيعها إسرائيل لأوكرانيا، ربما أيضا أنظمة إنذار".
وكشف شتاين أن هناك مباحثات بين الحكومة الأوكرانية والإسرائيلية، لمساعدة تل أبيب كييف في ترقية أنظمة الحرب الإلكترونية (سايبر).
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