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https://arabic.sputniknews.com/20220202/أول-تعليق-من-الإمارات-على-القرار-الأمريكي-إرسال-مقاتلات-لمساعدتها-في-مواجهة-أنصار-الله-1057656991.html
أول تعليق من الإمارات على القرار الأمريكي إرسال مقاتلات لمساعدتها في مواجهة "أنصار الله"
أول تعليق من الإمارات على القرار الأمريكي إرسال مقاتلات لمساعدتها في مواجهة "أنصار الله"
رحبت الإمارات العربية المتحدة بقرار الولايات المتحدة الأمريكية نشر طائرات مقاتلة لمساعدتها بعد هجمات "أنصار الله" اليمنية الأخيرة عليها. 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T13:48+0000
2022-02-02T13:48+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أنصار الله
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وقال سفير الإمارات في واشنطن، يوسف العتيبة، في تصريحات لشبكة "CNN"، إن "الرسالة هي التضامن والدفاع المشترك ضد التهديدات الإقليمية".وأعلنت أمريكا، اليوم الأربعاء، إرسال طائرات مقاتلة لمساعدة الإمارات العربية المتحدة.وكان وزير الدفاع لويد أوستن، قد أبلغ ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان في اتصال هاتفي، يوم أمس الثلاثاء، أن واشنطن سترسل المدمرة الصاروخية الموجهة "يو إس إس كول" للدخول في شراكة مع البحرية الإماراتية قبل زيارة ميناء في أبو ظبي، حسب رويترز.وصرحت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان لها، أن "الوزير أبلغ ولي العهد بقراره نشر طائرات مقاتلة من الجيل الخامس لمساعدة الإمارات في مواجهة التهديد الحالي، وكإشارة واضحة على أن الولايات المتحدة تقف مع الإمارات كشريك استراتيجي طويل الأمد".وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، قد جددت، أمس الثلاثاء، تهديد الإمارات باستهداف معرض إكسبو 2020 الذي تستضيفه إمارة دبي، وقال المتحدث باسم القوات المسلحة للجماعة، العميد يحيى سريع، عبر تويتر، "إكسبو... لكي تكون آمناً... نكرر النصح؟؟".
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الولايات المتحدة الأمريكية, أنصار الله, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

أول تعليق من الإمارات على القرار الأمريكي إرسال مقاتلات لمساعدتها في مواجهة "أنصار الله"

13:48 GMT 02.02.2022
© REUTERSمقاتلات أمريكية
مقاتلات أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© REUTERS
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رحبت الإمارات العربية المتحدة بقرار الولايات المتحدة الأمريكية نشر طائرات مقاتلة لمساعدتها بعد هجمات "أنصار الله" اليمنية الأخيرة عليها.
وقال سفير الإمارات في واشنطن، يوسف العتيبة، في تصريحات لشبكة "CNN"، إن "الرسالة هي التضامن والدفاع المشترك ضد التهديدات الإقليمية".
وأعلنت أمريكا، اليوم الأربعاء، إرسال طائرات مقاتلة لمساعدة الإمارات العربية المتحدة.

جاء هذا القرار في أعقاب الهجمات الصاروخية التي شنتها جماعة "أنصار الله" اليمنية على دولة الإمارات، بما في ذلك هجوم تم إحباطه استهدف قاعدة للقوات الأمريكية.

وكان وزير الدفاع لويد أوستن، قد أبلغ ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان في اتصال هاتفي، يوم أمس الثلاثاء، أن واشنطن سترسل المدمرة الصاروخية الموجهة "يو إس إس كول" للدخول في شراكة مع البحرية الإماراتية قبل زيارة ميناء في أبو ظبي، حسب رويترز.
وصرحت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان لها، أن "الوزير أبلغ ولي العهد بقراره نشر طائرات مقاتلة من الجيل الخامس لمساعدة الإمارات في مواجهة التهديد الحالي، وكإشارة واضحة على أن الولايات المتحدة تقف مع الإمارات كشريك استراتيجي طويل الأمد".
وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، قد جددت، أمس الثلاثاء، تهديد الإمارات باستهداف معرض إكسبو 2020 الذي تستضيفه إمارة دبي، وقال المتحدث باسم القوات المسلحة للجماعة، العميد يحيى سريع، عبر تويتر، "إكسبو... لكي تكون آمناً... نكرر النصح؟؟".
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