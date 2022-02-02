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إصابة عدد من جنود النخبة بالجيش الأمريكي في إنزال جوي بريف إدلب
https://arabic.sputniknews.com/20220202/إصابة-عدد-من-جنود-النخبة-بالجيش-الأمريكي-في-إنزال-جوي-بريف-إدلب-1057679675.html
إصابة عدد من جنود النخبة بالجيش الأمريكي في إنزال جوي بريف إدلب
إصابة عدد من جنود النخبة بالجيش الأمريكي في إنزال جوي بريف إدلب
أصيب عدد من جنود الجيش الأمريكي، صباح اليوم الخميس، خلال إنزال جوي تلوح بوادر فشله في ريف إدلب شمال شرقي سوريا. 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T23:01+0000
2022-02-02T23:23+0000
أخبار سوريا اليوم
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وأكدت مصادر "سبوتنيك" في ريف إدلب أن عددا من جنود النخبة في الجيش الأمريكي أصيبوا خلال اشتباكات اندلعت فور تنفيذهم إنزالا جويا في منطقة تعتبر معقل لتنظيم (حراس الدين) على الحدود السورية التركية، بريف إدلب الشمالي.وأوضحت المصادر أن الاشتباكات بين القوة الأمريكية ومسلحين يسيطرون على المنطقة، لا زالت مستمرة في محيط منطقة أطمة الحدودية أقصى شمال غرب سوريا.وأشارت المصادر إلى أن المستهدف بعملية الانزال، هو أحد قياديي تنظيم "داعش" الإرهابي ويدعى أبو عبيدة، وقد قام بالاحتماء داخل منزل القيادي في تنظيم حراس الدين (أبو حسام البريطاني).
https://arabic.sputniknews.com/20220121/داعش-يسيطر-لليلة-الثانية-على-سجن-تابع-للجيش-الأمريكي-شرقي-سوريا-1056816874.html
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أخبار سوريا اليوم

إصابة عدد من جنود النخبة بالجيش الأمريكي في إنزال جوي بريف إدلب

23:01 GMT 02.02.2022 (تم التحديث: 23:23 GMT 02.02.2022)
© REUTERS / Courtesy Arnada Jones/U.S. Armyقوات الجيش الأمريكي والتركي خلال جولة تفقدية مشتركة خارج منبج، سوريا 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
قوات الجيش الأمريكي والتركي خلال جولة تفقدية مشتركة خارج منبج، سوريا 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© REUTERS / Courtesy Arnada Jones/U.S. Army
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أصيب عدد من جنود الجيش الأمريكي، صباح اليوم الخميس، خلال إنزال جوي تلوح بوادر فشله في ريف إدلب شمال شرقي سوريا.
وأكدت مصادر "سبوتنيك" في ريف إدلب أن عددا من جنود النخبة في الجيش الأمريكي أصيبوا خلال اشتباكات اندلعت فور تنفيذهم إنزالا جويا في منطقة تعتبر معقل لتنظيم (حراس الدين) على الحدود السورية التركية، بريف إدلب الشمالي.
داعش يسيطر لليلة الثانية على سجن تحت سيطرة الجيش الأمريكي شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
داعش" يسيطر لليلة الثانية على سجن تابع للجيش الأمريكي شرقي سوريا
21 يناير, 17:43 GMT
وأوضحت المصادر أن الاشتباكات بين القوة الأمريكية ومسلحين يسيطرون على المنطقة، لا زالت مستمرة في محيط منطقة أطمة الحدودية أقصى شمال غرب سوريا.
وأشارت المصادر إلى أن المستهدف بعملية الانزال، هو أحد قياديي تنظيم "داعش" الإرهابي ويدعى أبو عبيدة، وقد قام بالاحتماء داخل منزل القيادي في تنظيم حراس الدين (أبو حسام البريطاني).
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