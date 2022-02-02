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https://arabic.sputniknews.com/20220202/إضراب-النقل-العام-هل-تهدد-الاحتجاجات-والتظاهرات-الحكومة-اللبنانية-1057667490.html
إضراب النقل العام… هل تهدد الاحتجاجات والتظاهرات الحكومة اللبنانية
إضراب النقل العام… هل تهدد الاحتجاجات والتظاهرات الحكومة اللبنانية
في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وما يعانيه لبنان من أزمات اقتصادية ومعيشية طاحنة، بدأ اتحاد نقابات النقل البري إضرابا مفتوحا لمدة 3 أيام. 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T17:04+0000
2022-02-02T17:04+0000
العالم العربي
أخبار لبنان
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يأتي إضراب قطاع النقل في لبنان احتجاجا على عدم وفاء الحكومة بوعودها السابقة، وسط ارتفاع أسعار الوقود والغلاء المعيشي، والوضع الاقتصادي المتردي.يطرح البعض تساؤلات بشأن توسيع رقعة الاضطرابات في لبنان، وتأثيرها على الدولة في ظل انسداد أفق الحل السياسي، لا سيما بعد الأزمة الخليجية الأخيرة.إضراب عمال النقلأقدم عدد من المواطنين اللبنانيين، اليوم الأربعاء، على إقفال جميع الطرق الرئيسة المؤدية إلى العاصمة بيروت، بالإضافة إلى طرقات أخرى، تلبية لاعتصام اتحاد نقابات النقل البري.وأفادت غرفة التحكم المروري التابعة لقوى الأمن الداخلي بأنه تم صباح اليوم قطع السير في عدد من المناطق اللبنانية.وأعلنت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان الإضراب العام في أيام 2 و3 و4 فبراير/ شباط، وشل البلد اعتبارا من الساعة الخامسة من صباح الأربعاء 2 فبراير حتى الثالثة بعد الظهر في كل المناطق اللبنانية وخلال اليومين 3 و4 في التوقيت نفسه.وأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان إغلاق المدارس والمعاهد والجامعات في لبنان الرسمية والخاصة، بسبب إغلاق الطرق استجابة لمطالب احتجاجات قطاع النقل العام في البلاد.تدخل حكوميقال قاسم هاشم، عضو مجلس النواب اللبناني، أن إضراب قطاعات النقل البري في البلاد يأتي اليوم استكمالا لإضراب الشهر الماضي، للتأكيد على مطالب السائقين.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تأتي التظاهرات والإضرابات في ظل ارتفاع سعر المحروقات بعد رفع الدعم، وما تركه من زيادة كلفة النقل، وقد تكون المطالب محقة مع غياب النقل العام، لأن المواطن اللبناني هو من يدفع الثمن.ويرى البرلماني اللبناني أن المطلوب في كل الأحوال معالجة الحكومة لهذه المسألة في إطار التوازن بين إمكانيات الموازنة وحقوق أهل القطاع، وهو ما يوفر على اللبنانيين من الآثار السلبية لقطع الطرقات وتحفيف أعباء النقل العام على المواطنين اللبنانيين في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانون منها.توحيد القوى المجتمعيةبدوره اعتبر المحلل السياسي اللبناني ميخائيل عوض، إن الإضراب الذي نفذه قطاع النقل العام في لبنان بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة، مجرد إجراء روتيني اعتادت عليه الساحة اللبنانية منذ (تظاهرات 17 تشرين) وحتى الآن.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، يأتي التحرك كرد فعل من بعض المؤسسات اللبنانية في محاولة للفت الأنظار عن الأوضاع الصعبة، لكنها ليست وسيلة مجدية كما يظن البعض.ويرى عوض أن الإضرابات والاحتجاجات لا تضغط على المنظومة والطبقة السياسية الحاكمة في لبنان، حيث سبق وتملصت من حراك دائم لفترة زمنية طويلة، وإضراب وقطع طرقات استمر لأكثر من 7 أيام، ولم تستجب الحكومة وقتها لأي مطالب مرفوعة من قبل المتظاهرين.وأكد المحلل السياسي اللبناني أن الدعوات لإجراء احتجاجات وإضرابات وقطع طرقات لعدة ساعات في لبنان لن تجدي نفعا مع هذه الحكومة والطبقة السياسية التي اعتادت على مثل هذه الخطوات، وتعرف كيف تتجاهلها حتى تخمد.وأوضح أن المطلوب الآن توحيد القوى المجتمعية الحية صاحبة المصلحة بالخلاص من المنظومة الحاكمة، وإعادة إنتاج نظام لبناني جديد يمكنه الإحاطة بالأزمة ومعالجتها، أما بدون ذلك فمجرد الخروج في احتجاجات أو حركات اعتراضية لن تجدي نفعا مع الحكومة.ونفذ "قطاع النقل البري" بالتعاون مع "الاتحاد العمالي العام"، الشهر الماضي، إضرابا عاما على جميع الأراضي اللبنانية تحت عنوان "يوم الغضب"، احتجاجا على "عدم تنفيذ الحكومة اللبنانية لوعودها بتحسين الأوضاع المعيشية للسائق العمومي".وقال رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، لوكالة "سبوتنيك"، في ذلك الحين، إن "الهدف من التحركات اليوم هو إيصال الصوت إلى المسؤولين حتى يبادروا إلى إيجاد علاجات بالحد الأدنى في هذه المرحلة بالذات".وأضاف أن "الارتفاع الهائل في أسعار المحروقات ينعكس سلباً على كل فئات الشعب اللبناني، بالمقابل ليس لدينا خطة للنقل العام، واتفقنا مع الحكومة على أن يكون هناك خطة للنقل، دعم السائقين العموميين في القطاع الخاص لأنهم يشكلون 95 في المئة من أسطول النقل على الأراضي اللبنانية، هذه الخطة أيضا لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ وهذه الخطة إذا نفذت يصار إلى صدور رسم نقل يكون مقبولاً من الفئات الشعبية".وأشار بشارة الأسمر، إلى أن "النقل اليوم باستعمال السيارات العمومية مكلف جدا كل دخول وخروج من السيارة تقريباً يكلف 75 ألف ليرة لبنانية، وتتدنى تسعيرة النقل إذا دعم النقل الخاص إلى حدود مقبولة تمكن كل فئات الشعب اللبناني من ارتياد هذا الأسطول في القطاع الخاص".وشهد الشهر الماضي إضراب الأساتذة المتعاقدين في المدارس الرسمية احتجاجا على عدم إعطائهم حقوقهم الأساسية، كما نفذ عدد من أساتذة المدارس الخاصة أيضا إضرابا تحذيريا، مطالبين بتحسين رواتبهم لتتناسب مع الغلاء المعيشي نتيجة خسارة الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها.
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العالم العربي, أخبار لبنان

إضراب النقل العام… هل تهدد الاحتجاجات والتظاهرات الحكومة اللبنانية

17:04 GMT 02.02.2022
© Sputnikمظاهرات كبيرة "من أجل إنقاذ لبنان وخلاص اللبنانيين" في صيدا، لبنان مارس 2021
مظاهرات كبيرة من أجل إنقاذ لبنان وخلاص اللبنانيين في صيدا، لبنان مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© Sputnik
تابعنا عبر
في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وما يعانيه لبنان من أزمات اقتصادية ومعيشية طاحنة، بدأ اتحاد نقابات النقل البري إضرابا مفتوحا لمدة 3 أيام.
يأتي إضراب قطاع النقل في لبنان احتجاجا على عدم وفاء الحكومة بوعودها السابقة، وسط ارتفاع أسعار الوقود والغلاء المعيشي، والوضع الاقتصادي المتردي.
يطرح البعض تساؤلات بشأن توسيع رقعة الاضطرابات في لبنان، وتأثيرها على الدولة في ظل انسداد أفق الحل السياسي، لا سيما بعد الأزمة الخليجية الأخيرة.

إضراب عمال النقل

أقدم عدد من المواطنين اللبنانيين، اليوم الأربعاء، على إقفال جميع الطرق الرئيسة المؤدية إلى العاصمة بيروت، بالإضافة إلى طرقات أخرى، تلبية لاعتصام اتحاد نقابات النقل البري.
وأفادت غرفة التحكم المروري التابعة لقوى الأمن الداخلي بأنه تم صباح اليوم قطع السير في عدد من المناطق اللبنانية.
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وأعلنت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان الإضراب العام في أيام 2 و3 و4 فبراير/ شباط، وشل البلد اعتبارا من الساعة الخامسة من صباح الأربعاء 2 فبراير حتى الثالثة بعد الظهر في كل المناطق اللبنانية وخلال اليومين 3 و4 في التوقيت نفسه.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان إغلاق المدارس والمعاهد والجامعات في لبنان الرسمية والخاصة، بسبب إغلاق الطرق استجابة لمطالب احتجاجات قطاع النقل العام في البلاد.

تدخل حكومي

قال قاسم هاشم، عضو مجلس النواب اللبناني، أن إضراب قطاعات النقل البري في البلاد يأتي اليوم استكمالا لإضراب الشهر الماضي، للتأكيد على مطالب السائقين.
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وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تأتي التظاهرات والإضرابات في ظل ارتفاع سعر المحروقات بعد رفع الدعم، وما تركه من زيادة كلفة النقل، وقد تكون المطالب محقة مع غياب النقل العام، لأن المواطن اللبناني هو من يدفع الثمن.
ويرى البرلماني اللبناني أن المطلوب في كل الأحوال معالجة الحكومة لهذه المسألة في إطار التوازن بين إمكانيات الموازنة وحقوق أهل القطاع، وهو ما يوفر على اللبنانيين من الآثار السلبية لقطع الطرقات وتحفيف أعباء النقل العام على المواطنين اللبنانيين في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانون منها.

توحيد القوى المجتمعية

بدوره اعتبر المحلل السياسي اللبناني ميخائيل عوض، إن الإضراب الذي نفذه قطاع النقل العام في لبنان بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة، مجرد إجراء روتيني اعتادت عليه الساحة اللبنانية منذ (تظاهرات 17 تشرين) وحتى الآن.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، يأتي التحرك كرد فعل من بعض المؤسسات اللبنانية في محاولة للفت الأنظار عن الأوضاع الصعبة، لكنها ليست وسيلة مجدية كما يظن البعض.
ويرى عوض أن الإضرابات والاحتجاجات لا تضغط على المنظومة والطبقة السياسية الحاكمة في لبنان، حيث سبق وتملصت من حراك دائم لفترة زمنية طويلة، وإضراب وقطع طرقات استمر لأكثر من 7 أيام، ولم تستجب الحكومة وقتها لأي مطالب مرفوعة من قبل المتظاهرين.
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وأكد المحلل السياسي اللبناني أن الدعوات لإجراء احتجاجات وإضرابات وقطع طرقات لعدة ساعات في لبنان لن تجدي نفعا مع هذه الحكومة والطبقة السياسية التي اعتادت على مثل هذه الخطوات، وتعرف كيف تتجاهلها حتى تخمد.
وأوضح أن المطلوب الآن توحيد القوى المجتمعية الحية صاحبة المصلحة بالخلاص من المنظومة الحاكمة، وإعادة إنتاج نظام لبناني جديد يمكنه الإحاطة بالأزمة ومعالجتها، أما بدون ذلك فمجرد الخروج في احتجاجات أو حركات اعتراضية لن تجدي نفعا مع الحكومة.
ونفذ "قطاع النقل البري" بالتعاون مع "الاتحاد العمالي العام"، الشهر الماضي، إضرابا عاما على جميع الأراضي اللبنانية تحت عنوان "يوم الغضب"، احتجاجا على "عدم تنفيذ الحكومة اللبنانية لوعودها بتحسين الأوضاع المعيشية للسائق العمومي".
وأقدم السائقون العموميون على قطع الطرقات في مختلف المناطق، فيما أقفلت المصارف والمدارس والمؤسسات التجارية أبوابها.
وقال رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، لوكالة "سبوتنيك"، في ذلك الحين، إن "الهدف من التحركات اليوم هو إيصال الصوت إلى المسؤولين حتى يبادروا إلى إيجاد علاجات بالحد الأدنى في هذه المرحلة بالذات".
وأضاف أن "الارتفاع الهائل في أسعار المحروقات ينعكس سلباً على كل فئات الشعب اللبناني، بالمقابل ليس لدينا خطة للنقل العام، واتفقنا مع الحكومة على أن يكون هناك خطة للنقل، دعم السائقين العموميين في القطاع الخاص لأنهم يشكلون 95 في المئة من أسطول النقل على الأراضي اللبنانية، هذه الخطة أيضا لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ وهذه الخطة إذا نفذت يصار إلى صدور رسم نقل يكون مقبولاً من الفئات الشعبية".
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وأشار بشارة الأسمر، إلى أن "النقل اليوم باستعمال السيارات العمومية مكلف جدا كل دخول وخروج من السيارة تقريباً يكلف 75 ألف ليرة لبنانية، وتتدنى تسعيرة النقل إذا دعم النقل الخاص إلى حدود مقبولة تمكن كل فئات الشعب اللبناني من ارتياد هذا الأسطول في القطاع الخاص".
وشهد الشهر الماضي إضراب الأساتذة المتعاقدين في المدارس الرسمية احتجاجا على عدم إعطائهم حقوقهم الأساسية، كما نفذ عدد من أساتذة المدارس الخاصة أيضا إضرابا تحذيريا، مطالبين بتحسين رواتبهم لتتناسب مع الغلاء المعيشي نتيجة خسارة الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها.
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