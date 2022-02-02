https://arabic.sputniknews.com/20220202/إعلام-أمريكا-مستعدة-لمناقشة-روسيا-بشأن-تقييد-نشر-الصواريخ-والقوات-القتالية-1057666326.html

إعلام: أمريكا مستعدة لمناقشة روسيا بشأن تقييد نشر الصواريخ والقوات القتالية

إعلام: أمريكا مستعدة لمناقشة روسيا بشأن تقييد نشر الصواريخ والقوات القتالية

كشفت وثائق سرية، تقول صحيفة إسبانية إنها ردود الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" المكتوبة على مطالب روسيا الأمنية، استعداد واشنطن لبحث تقييد نشر... 02.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-02T16:35+0000

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وذكرت "رويترز"، اليوم الأربعاء، أن صحيفة "إل بايس" أوضحت أن واشنطن مستعدة لمناقشة التعهد بألا يتم نشر قوات قتالية أو صواريخ يتم إطلاقها من الأرض في أوكرانيا بشرط موافقة روسيا على فعل الشيء نفسه، لكن الصحيفة لم تذكر كيف حصلت على المستندات.وتقول الوثيقة الأمريكية التي نشرت الصحيفة نسخة منها، إن الولايات المتحدة مستعدة لمناقشة إجراءات متبادلة بهدف دعم الشفافية ودعم التزامات متبادلة من جانب واشنطن وموسكو بالامتناع عن نشر أنظمة صواريخ هجومية يتم إطلاقها من الأرض أو نشر قوات دائمة بمهام قتالية في الأراضي الأوكرانية.كما أشارت إلى أن واشنطن وباقي أعضاء "الناتو" مستعدون لمناقشة إجراءات متبادلة هدفها تجنب الحوادث الخطرة في البحر أو الجو إضافة إلى طمأنة موسكو بأنه لا توجد صواريخ توماهوك كروز متمركزة في بولندا أو رومانيا.ولفتت "رويترز" إلى أن حلف شمال الأطلسي والكرملين امتنعوا عن التعليق على هذا الأمر.وتقول "رويترز" إن "ما ورد في الوثائق يتفق مع تصريحات واشنطن العلنية وشركائها بشأن الشفافية العسكرية"، مشيرة إلى "تأكيدات واشنطن بأن درعها الصاروخي هدفه التصدي للمخاطر من إيران والشرق الأوسط".يذكر أن واشنطن زودت أوكرانيا بصواريخ "جافلين" المضادة للدبابات، وبنادق قنص ومحطات رادار مضادة لبطاريات الصواريخ والمدفعية.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تعتبر أوكرانيا مجرد أداة للوصول إلى هدف احتواء روسيا وجرها إلى صراع مسلح، مشيرا إلى أن رد الولايات المتحدة على مقترحات الضمانات الأمنية تجاهل المخاوف الروسية الرئيسية.

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