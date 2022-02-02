تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220202/إعلام-أمريكا-مستعدة-لمناقشة-روسيا-بشأن-تقييد-نشر-الصواريخ-والقوات-القتالية-1057666326.html
إعلام: أمريكا مستعدة لمناقشة روسيا بشأن تقييد نشر الصواريخ والقوات القتالية
إعلام: أمريكا مستعدة لمناقشة روسيا بشأن تقييد نشر الصواريخ والقوات القتالية
كشفت وثائق سرية، تقول صحيفة إسبانية إنها ردود الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" المكتوبة على مطالب روسيا الأمنية، استعداد واشنطن لبحث تقييد نشر... 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T16:35+0000
2022-02-02T16:39+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1c/1046992301_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_bc4583be265088e15e6d540727521915.jpg
وذكرت "رويترز"، اليوم الأربعاء، أن صحيفة "إل بايس" أوضحت أن واشنطن مستعدة لمناقشة التعهد بألا يتم نشر قوات قتالية أو صواريخ يتم إطلاقها من الأرض في أوكرانيا بشرط موافقة روسيا على فعل الشيء نفسه، لكن الصحيفة لم تذكر كيف حصلت على المستندات.وتقول الوثيقة الأمريكية التي نشرت الصحيفة نسخة منها، إن الولايات المتحدة مستعدة لمناقشة إجراءات متبادلة بهدف دعم الشفافية ودعم التزامات متبادلة من جانب واشنطن وموسكو بالامتناع عن نشر أنظمة صواريخ هجومية يتم إطلاقها من الأرض أو نشر قوات دائمة بمهام قتالية في الأراضي الأوكرانية.كما أشارت إلى أن واشنطن وباقي أعضاء "الناتو" مستعدون لمناقشة إجراءات متبادلة هدفها تجنب الحوادث الخطرة في البحر أو الجو إضافة إلى طمأنة موسكو بأنه لا توجد صواريخ توماهوك كروز متمركزة في بولندا أو رومانيا.ولفتت "رويترز" إلى أن حلف شمال الأطلسي والكرملين امتنعوا عن التعليق على هذا الأمر.وتقول "رويترز" إن "ما ورد في الوثائق يتفق مع تصريحات واشنطن العلنية وشركائها بشأن الشفافية العسكرية"، مشيرة إلى "تأكيدات واشنطن بأن درعها الصاروخي هدفه التصدي للمخاطر من إيران والشرق الأوسط".يذكر أن واشنطن زودت أوكرانيا بصواريخ "جافلين" المضادة للدبابات، وبنادق قنص ومحطات رادار مضادة لبطاريات الصواريخ والمدفعية.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تعتبر أوكرانيا مجرد أداة للوصول إلى هدف احتواء روسيا وجرها إلى صراع مسلح، مشيرا إلى أن رد الولايات المتحدة على مقترحات الضمانات الأمنية تجاهل المخاوف الروسية الرئيسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220201/الولايات-المتحدة-لا-تعتبر-غزو-روسيا-لأوكرانيا-حتميا-1057602650.html
https://arabic.sputniknews.com/20220201/بوتين-عن-انضمام-أوكرانيا-للناتو-دعونا-نتخيل-ماذا-سيحدث-لو-بدأت-عملية-عسكرية-في-القرم-1057610640.html
https://arabic.sputniknews.com/20220201/بوتين-أوكرانيا-أداة-تستخدمها-أمريكا-كي-تجرنا-إلى-نزاع-مسلح-1057609374.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1c/1046992301_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fbf23d5ee186bf3239fe2b3995248059.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: أمريكا مستعدة لمناقشة روسيا بشأن تقييد نشر الصواريخ والقوات القتالية

16:35 GMT 02.02.2022 (تم التحديث: 16:39 GMT 02.02.2022)
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصورمناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، راجمة صواريخ "بي إم - 21" (غراد)، أوكرانيا
مناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، راجمة صواريخ بي إم - 21 (غراد)، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© Sputnik . Stringer
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
كشفت وثائق سرية، تقول صحيفة إسبانية إنها ردود الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" المكتوبة على مطالب روسيا الأمنية، استعداد واشنطن لبحث تقييد نشر الصواريخ والقوات القتالية مع روسيا.
وذكرت "رويترز"، اليوم الأربعاء، أن صحيفة "إل بايس" أوضحت أن واشنطن مستعدة لمناقشة التعهد بألا يتم نشر قوات قتالية أو صواريخ يتم إطلاقها من الأرض في أوكرانيا بشرط موافقة روسيا على فعل الشيء نفسه، لكن الصحيفة لم تذكر كيف حصلت على المستندات.
ليندا توماس غرينفيلد المرشحة لمنصب المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
الولايات المتحدة لا تعتبر "غزو" روسيا لأوكرانيا "حتميا"
أمس, 15:23 GMT
وتقول الوثيقة الأمريكية التي نشرت الصحيفة نسخة منها، إن الولايات المتحدة مستعدة لمناقشة إجراءات متبادلة بهدف دعم الشفافية ودعم التزامات متبادلة من جانب واشنطن وموسكو بالامتناع عن نشر أنظمة صواريخ هجومية يتم إطلاقها من الأرض أو نشر قوات دائمة بمهام قتالية في الأراضي الأوكرانية.
كما أشارت إلى أن واشنطن وباقي أعضاء "الناتو" مستعدون لمناقشة إجراءات متبادلة هدفها تجنب الحوادث الخطرة في البحر أو الجو إضافة إلى طمأنة موسكو بأنه لا توجد صواريخ توماهوك كروز متمركزة في بولندا أو رومانيا.
القائد الأعلى، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في الاجتماع الموسع النهائي لمجلس الدفاع الروسية في موسكو، روسيا 21 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
بوتين عن انضمام أوكرانيا للناتو: دعونا نتخيل ماذا سيحدث لو بدأت عملية عسكرية في القرم... فيديو
أمس, 18:44 GMT
ولفتت "رويترز" إلى أن حلف شمال الأطلسي والكرملين امتنعوا عن التعليق على هذا الأمر.
وتقول "رويترز" إن "ما ورد في الوثائق يتفق مع تصريحات واشنطن العلنية وشركائها بشأن الشفافية العسكرية"، مشيرة إلى "تأكيدات واشنطن بأن درعها الصاروخي هدفه التصدي للمخاطر من إيران والشرق الأوسط".
يذكر أن واشنطن زودت أوكرانيا بصواريخ "جافلين" المضادة للدبابات، وبنادق قنص ومحطات رادار مضادة لبطاريات الصواريخ والمدفعية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته في مؤتمر قمة مجموعة العشرين، روسيا 31 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
بوتين: أوكرانيا أداة تستخدمها أمريكا كي تجرنا إلى نزاع مسلح
أمس, 17:48 GMT
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تعتبر أوكرانيا مجرد أداة للوصول إلى هدف احتواء روسيا وجرها إلى صراع مسلح، مشيرا إلى أن رد الولايات المتحدة على مقترحات الضمانات الأمنية تجاهل المخاوف الروسية الرئيسية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية