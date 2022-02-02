https://arabic.sputniknews.com/20220202/إعلام-الطائرة-التي-أقلت-غانتس-للبحرين-كانت-مصرية-وسافر-بها-السادات-إلى-إسرائيل-1057661810.html

إعلام: الطائرة التي أقلت غانتس للبحرين كانت مصرية وسافر بها السادات إلى إسرائيل

إعلام: الطائرة التي أقلت غانتس للبحرين كانت مصرية وسافر بها السادات إلى إسرائيل

كشفت صحيفة عبرية، اليوم الأربعاء، أن الطائرة التي أقلت وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى البحرين، كانت مملوكة لمصر وسبق أن سافر بها الرئيس الراحل أنور... 02.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-02T15:24+0000

2022-02-02T15:24+0000

2022-02-02T15:24+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "للطائرة بوينج 707 التي وصل بها وزير الدفاع لزيارة البحرين ماض تاريخي مجيد".وأوضحت أن الطائرة "كانت مملوكة لمصر في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي".وأضافت الصحيفة: " في 19 تشرين الثاني (نوفمبر) 1977، حطت الطائرة في مطار اللد (الاسم القديم لمطار ديفيد بن غوريون في تل أبيب) مع الرئيس المصري أنور السادات في زيارته التاريخية لإسرائيل - وهي الزيارة التي بدأت عملية السلام بين إسرائيل ومصر".في عام 2005 تم تحويل الطائرة إلى طائرة ركاب تابعة لشركة أوميغا إير. في 17 فبراير (شباط) 2011، تم وضع الطائرة في الخدمة في السرب 120 لسلاح الجو الإسرائيلي".وفي وقت سابق اليوم، وصل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إلى البحرين في زيارة هي الأولى من نوعها.وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، بأن الهدف من الزيارة هو "إضفاء الطابع المؤسسي على العلاقات الأمنية بين إسرائيل والبحرين، حيث سيتم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الأمني ​​بين البلدين".ويدور الحديث عن أول اتفاقية أمنية يتم توقيعها بين إسرائيل ودولة عربية في الخليج.ومن المنتظر أن يلتقي الوزير الإسرائيلي غدا بوزير الدفاع البحريني والملك ورئيس الأركان، إضافة إلى زيارة الأسطول الأمريكي الخامس المتمركز في البلاد.وقال غانتس في تغريدة على حسابه بتويتر: "إنه لمن دواعي سروري أن أهبط في المنامة عاصمة البحرين، وأن أكون أول وزير دفاع لدولة إسرائيل يقوم بزيارة رسمية للبلاد".وبحسب "يديعوت أحرونوت" فإن طائرة غانتس مرت إلى البحرين عبر الأجواء السعودية، وهي المرة الأولى التي يُسمح فيها لطائرة عسكرية إسرائيلية بالتحليق علنا في المجال الجوي للمملكة.ووقعت إسرائيل والبحرين اتفاقا لتطبيع العلاقات منتصف سيتمبر/ أيلول 2020 في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

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