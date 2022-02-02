https://arabic.sputniknews.com/20220202/إعلام-هجوم-صاروخي-على-مطار-بغداد-الدولي--1057621418.html

"عمليات بغداد" تنفي سقوط أي صواريخ على مطار بغداد الدولي

"عمليات بغداد" تنفي سقوط أي صواريخ على مطار بغداد الدولي

نفت عمليات بغداد، اليوم الاربعاء، سقوط أي صواريخ على مطار بغداد الدولي. 02.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-02T07:36+0000

2022-02-02T07:36+0000

2022-02-02T07:42+0000

أخبار العراق اليوم

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واكد قائد العمليات الفريق الركن أحمد سليم، في تصريح لوسائل إعلام عرافية، أن "مطار بغداد لم يتعرض إلى أي استهداف صاروخي فجر اليوم، وما أشيع في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي غير صحيح وعار عن الصحة".وكانت "قناة NRT العراقية الكردية" قالت إن "نحو خمسة صواريخ كاتيوشا سقطت على مطار بغداد الدولي، عند الساعة الخامسة فجرا"، مشيرة إلى أنه "لم تصدر الجهات المعنية أي بيان رسمي حول تفاصيل الهجوم".وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أعلن، أمس الثلاثاء، أن القوات الأمنية تعرفت على بعض المتورطين في الهجوم الذي استهدف مطار بغداد الدولي الأسبوع الماضي، متعهدا باعتقال جميع المتورطين ومحاسبتهم "دون استثناء".وقال الكاظمي، خلال جلسة لمجلس الوزراء، إن القوات الأمنية العراقية تتبعت خيوط العملية وتعرفت على بعض الإرهابيين المتورطين وهي مستمرة بالتحقيقات، مجددا إدانته للهجوم الإرهابي والجبان على المطار، ومتهما ما وصفها بـ"جماعة من قوى اللادولة" بتنفيذه.يشار إلى أن مصدرا أمنيا كان قد صرح لـ"سبوتنيك"، أخيرا، باستهداف مطار بغداد بعدد من الصواريخ، لا تقل عن ستة صواريخ، في وقت مبكر من صباح الجمعة الماضية.وأضاف المصدر: "الصواريخ جميعها وقعت في منطقة المدرج أو مناطق قريبة من الجانب المدني، وقد تم تفعيل نظام منع الصواريخ للدفاع الجوي العراقي في المطار واستطاع أن يوقف عددا من الصواريخ".

https://arabic.sputniknews.com/20220129/السعودية-تدين-الهجوم-على-مطار-بغداد-مؤكدة-أنه-يهدد-استقرار-المنطقة-1057434142.html

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