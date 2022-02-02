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إيران تعتقل "أصغر قائد في البلاد" وتودعه في السجن
إيران تعتقل "أصغر قائد في البلاد" وتودعه في السجن
أعلن القضاء الإيراني، اليوم الأربعاء، اعتقال الشاب مهرشاد سهيلي، قائد ما يسمى بـ"مقر قاعدة الإمام المهدي"، وهي منظمة تابعة للحرس الثوري الإيراني، واحتجازه وفق... 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T09:37+0000
2022-02-02T09:37+0000
أخبار إيران
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وقال رئيس القضاء في منطقتي موزيان ودشت عباس، عين الله نيازي،إن "مهرشاد سهيلي اعتقل وأودع السجن بالتعاون مع عملاء وزارة المخابرات"، مضيفا أن "الاعتقال جاء متماشياً مع ما أصدرته السلطات القضائية بمحافظة قم"، وذلك حسب وكالة الطلبة الإيرانية- إسنا.ويبلغ مهرشاد سهيلي من العمر 17 عاماً، وهو من أهالي محافظة إيلام، ومن التيار المتشدد، ويركز نشاطه في المناطق والقرى الفقيرة في إيران، ووصفته وسائل الإعلام الحكومية بأنه "أصغر قائد في البلاد".وأسس سهيلي مركزا للنشاطات الثقافية الدينية على غرار المراكز التابعة لمنظمة الباسيج، دون أن يكون مرتبطا بها بصورة رسمية، وذاع صيته بعد لقاءات مع شخصيات دينية شهيرة بعام 2018 ونشر صور وتقارير عنها، حسب وسائل إعلام إيرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20181016/واشنطن-تفرض-عقوبات-على-مؤسسات-تدعم-الباسيج-1036098101.html
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أخبار إيران

إيران تعتقل "أصغر قائد في البلاد" وتودعه في السجن

09:37 GMT 02.02.2022
© AFP 2021 / Atta Kenareأعضاء إيرانيون من ميليشيا الباسيج بمسيرة بمناسبة يوم الجيش السنوي للبلاد، 18 أبريل/نيسان 2018 في طهران. وقال الرئيس حسن روحاني خلال العرض أن إيران "لا تنوي أي اعتداء" على جيرانها لكنها ستواصل إنتاج كل الأسلحة التي تحتاجها للدفاع عنها.
أعضاء إيرانيون من ميليشيا الباسيج بمسيرة بمناسبة يوم الجيش السنوي للبلاد، 18 أبريل/نيسان 2018 في طهران. وقال الرئيس حسن روحاني خلال العرض أن إيران لا تنوي أي اعتداء على جيرانها لكنها ستواصل إنتاج كل الأسلحة التي تحتاجها للدفاع عنها. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© AFP 2021 / Atta Kenare
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أعلن القضاء الإيراني، اليوم الأربعاء، اعتقال الشاب مهرشاد سهيلي، قائد ما يسمى بـ"مقر قاعدة الإمام المهدي"، وهي منظمة تابعة للحرس الثوري الإيراني، واحتجازه وفق قرار قضائي.
وقال رئيس القضاء في منطقتي موزيان ودشت عباس، عين الله نيازي،إن "مهرشاد سهيلي اعتقل وأودع السجن بالتعاون مع عملاء وزارة المخابرات"، مضيفا أن "الاعتقال جاء متماشياً مع ما أصدرته السلطات القضائية بمحافظة قم"، وذلك حسب وكالة الطلبة الإيرانية- إسنا.
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2018
واشنطن تفرض عقوبات على مؤسسات تقول إنها تدعم منظمة "الباسيج" الإيرانية
16 أكتوبر 2018, 18:10 GMT
وتابع: "اعتقال مهرشاد سهيلي تم نيابة عن القضاء في محافظة قم، ونتيجة لذلك لم يكن على علم بمضمون القضية".
ويبلغ مهرشاد سهيلي من العمر 17 عاماً، وهو من أهالي محافظة إيلام، ومن التيار المتشدد، ويركز نشاطه في المناطق والقرى الفقيرة في إيران، ووصفته وسائل الإعلام الحكومية بأنه "أصغر قائد في البلاد".
وأسس سهيلي مركزا للنشاطات الثقافية الدينية على غرار المراكز التابعة لمنظمة الباسيج، دون أن يكون مرتبطا بها بصورة رسمية، وذاع صيته بعد لقاءات مع شخصيات دينية شهيرة بعام 2018 ونشر صور وتقارير عنها، حسب وسائل إعلام إيرانية.
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