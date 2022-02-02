https://arabic.sputniknews.com/20220202/إيهود-باراك-يكشف-مخاطر-تهدد-مستقبل-بلاده-1057662010.html

إيهود باراك يكشف مخاطر تهدد مستقبل بلاده

إيهود باراك يكشف مخاطر تهدد مستقبل بلاده

كشف إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، اليوم الأربعاء، عن مخاطر وجودية تهدد مستقبل بلاده. 02.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-02T15:26+0000

2022-02-02T15:26+0000

2022-02-02T15:26+0000

إسرائيل

العالم العربي

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ونشر باراك تغريدة جديدة له بحسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، عدد من خلالها 3 مخاطر حقيقية تهدد مستقبل بلاده، معتبرا إياها بمثابة تهديد وجودي.وذكر إيهود باراك أن التهديدات الرئيسية الثلاث في الوقت الراهن، والتي تمثل خطرا وجوديا على إسرائيل، هي البرنامج النووي الإيراني باعتباره التهديد الأول أو المركزي، فضلا عن الانجراف نحو دولة ثنائية القومية في إسرائيل.فيما جاء تفكك النسيج الاجتماعي الإسرائيلي كثالث المخاطر الحقيقية التي تواجه بلاده.جاء تصريح إيهود باراك خلال مشاركته في الذكرى الـ15 لتأسيس معهد دراسات الأمن القومي، التابع لجامعة تل أبيب.وفي السياق نفسه، كشف وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، أمس الثلاثاء، عن أكثر ما يقض مضاجع بلاده ومستقبلها ويحرمه من النوم.ونشر لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء الثلاثاء، أكد من خلالها أن أكبر تهديد يواجه بلاده هو تفكك النسيج الاجتماعي للمجتمع الإسرائيلي، بدعوى أنه بدون حصانة اجتماعية داخلية لن تتمكن بلاده من مواجهة أو إيران أو حزب الله أو التعامل مع الادعاءات بأن إسرائيل دولة عنصرية.وأكد يائير لابيد أن الهدف الأساس من حكومة نفتالي بينيت الحالية هي توحيد المجتمع الإسرائيلي وتعزيز دولة إسرائيل، وهي قضايا تختلف عن غيرها من الحكومات الإسرائيلية السابقة.وشدد وزير الخارجية الإسرائيلية على أن حكومة بينيت التي يشارك فيها كوزير لديها شخصية، بدعوى أنها حكومة مركزية صهيونية ومحترمة، وهذا ما تحتاجه بلاده، في هذه الآونة.

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