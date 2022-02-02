إيهود باراك يكشف مخاطر تهدد مستقبل بلاده
كشف إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، اليوم الأربعاء، عن مخاطر وجودية تهدد مستقبل بلاده.
ونشر باراك تغريدة جديدة له بحسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، عدد من خلالها 3 مخاطر حقيقية تهدد مستقبل بلاده، معتبرا إياها بمثابة تهديد وجودي.
3 איומים מרכזיים על ישראל בעת הנוכחית:— אהוד ברק (@barak_ehud) February 2, 2022
הגרעין האיראני, הגלישה לעבר מדינה דו-לאומית,
הקיטוב הקורע את החברה הישראלית לגזרים.
מי החמור ביניהם? ואיך להתמודד אתם?
מוזמנים לצפות בשיחה ביני ובין אודי דקל בכנס ה-INSS, הערב, 19:00, בשידור חי:https://t.co/T9SsvnfZJv
وذكر إيهود باراك أن التهديدات الرئيسية الثلاث في الوقت الراهن، والتي تمثل خطرا وجوديا على إسرائيل، هي البرنامج النووي الإيراني باعتباره التهديد الأول أو المركزي، فضلا عن الانجراف نحو دولة ثنائية القومية في إسرائيل.
فيما جاء تفكك النسيج الاجتماعي الإسرائيلي كثالث المخاطر الحقيقية التي تواجه بلاده.
جاء تصريح إيهود باراك خلال مشاركته في الذكرى الـ15 لتأسيس معهد دراسات الأمن القومي، التابع لجامعة تل أبيب.
وفي السياق نفسه، كشف وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، أمس الثلاثاء، عن أكثر ما يقض مضاجع بلاده ومستقبلها ويحرمه من النوم.
בכנס השנתי הבינלאומי ה-15 של @INSSIsrael אמרתי שלא ניתן לקיצוניים להוביל אותנו לתהום. הדרך הנכונה לנהל מדינה, היא להבין ששינוי הוא דבר בלתי נמנע, ודווקא בגלל זה צריך לנהל אותו בזהירות וביישוב דעת.— יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) February 1, 2022
צילום: חן גלילי/ INSS pic.twitter.com/l4yD4muL2i
ونشر لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء الثلاثاء، أكد من خلالها أن أكبر تهديد يواجه بلاده هو تفكك النسيج الاجتماعي للمجتمع الإسرائيلي، بدعوى أنه بدون حصانة اجتماعية داخلية لن تتمكن بلاده من مواجهة أو إيران أو حزب الله أو التعامل مع الادعاءات بأن إسرائيل دولة عنصرية.
وأكد يائير لابيد أن الهدف الأساس من حكومة نفتالي بينيت الحالية هي توحيد المجتمع الإسرائيلي وتعزيز دولة إسرائيل، وهي قضايا تختلف عن غيرها من الحكومات الإسرائيلية السابقة.
وشدد وزير الخارجية الإسرائيلية على أن حكومة بينيت التي يشارك فيها كوزير لديها شخصية، بدعوى أنها حكومة مركزية صهيونية ومحترمة، وهذا ما تحتاجه بلاده، في هذه الآونة.