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https://arabic.sputniknews.com/20220202/الأقمار-الصناعية-ترصد-تسربا-نفطيا-في-البحر-المتوسط-قبالة-سواحل-إسرائيل-1057647431.html
الأقمار الصناعية ترصد تسربا نفطيا في البحر المتوسط قبالة سواحل إسرائيل
الأقمار الصناعية ترصد تسربا نفطيا في البحر المتوسط قبالة سواحل إسرائيل
رصدت أقمار اصطناعية تستخدمها وكالة السلامة البحرية الأوروبية، تسربا نفطيا في البحر الأبيض المتوسط قبالة الساحل الإسرائيلي. 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T11:05+0000
2022-02-02T11:05+0000
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العالم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل"، تلقت وزارة البيئة في إسرائيل بلاغا من الوكالة بوجود شبهة "حدوث تسرب نفطي".وأشارت الوزارة إلى عدم تمكنها في البداية من رصد التسرب، لكن قام الجيش الإسرائيلي برحلات استطلاعية نجحت في رصده.وأوضحت أن التسرب المشتبه به يوجد "على بعد نحو 20 كيلومترا من ساحل البحر الأبيض المتوسط لإسرائيل".وأضافت أنها تعمل على إجراء فحص أوثق لتحديد مدى خطورة الحادث.وحسب بيان الوزارة، كشفت المشاهدات حتى الآن عن "بقع مشبوهة" على سطح البحر على بعد 20 إلى 40 كيلومترا من الشاطئ على امتداد الساحل بين مدينتي ريشون لتسيون ونتانيا في وسط البلاد.بدورها، أكدت وزيرة البيئة الإسرائيلية تمار زاندبرغ أنه تم إنشاء غرفة عمليات مخصصة لمتابعة الموقف ومستجداته. ونوهت بأنه تم تصنيف الحادث على أنه من المستوى 3، مما يعني أنه قد يصبح حادثا بحريا كبيرا سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي.
https://arabic.sputniknews.com/20210309/عون-يطالب-إسرائيل-بتعويضات-جراء-تسرب-نفطي-وصل-الشواطئ-اللبنانية-1048315299.html
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العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الأقمار الصناعية ترصد تسربا نفطيا في البحر المتوسط قبالة سواحل إسرائيل
رصدت أقمار اصطناعية تستخدمها وكالة السلامة البحرية الأوروبية، تسربا نفطيا في البحر الأبيض المتوسط قبالة الساحل الإسرائيلي.
وحسب
موقع "تايمز أوف إسرائيل"
، تلقت وزارة البيئة في إسرائيل بلاغا من الوكالة بوجود شبهة "حدوث تسرب نفطي".
وأشارت الوزارة إلى عدم تمكنها في البداية من رصد التسرب، لكن قام الجيش الإسرائيلي برحلات استطلاعية نجحت في رصده.
وأوضحت أن التسرب المشتبه به يوجد "على بعد نحو 20 كيلومترا من ساحل البحر الأبيض المتوسط لإسرائيل".
وأضافت أنها تعمل على إجراء فحص أوثق لتحديد مدى خطورة الحادث.
وحسب بيان الوزارة، كشفت المشاهدات حتى الآن عن "بقع مشبوهة" على سطح البحر على بعد 20 إلى 40 كيلومترا من الشاطئ على امتداد الساحل بين مدينتي ريشون لتسيون ونتانيا في وسط البلاد.
بدورها، أكدت وزيرة البيئة الإسرائيلية تمار زاندبرغ أنه تم إنشاء غرفة عمليات مخصصة لمتابعة الموقف ومستجداته.
ونوهت بأنه تم تصنيف الحادث على أنه من المستوى 3، مما يعني أنه قد يصبح حادثا بحريا كبيرا سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي.