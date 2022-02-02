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الاتصالات السعودية تتخذ قرارا مهما بشأن كابلاتها البحرية الدولية
الاتصالات السعودية تتخذ قرارا مهما بشأن كابلاتها البحرية الدولية
أعلنت شركة الاتصالات السعودية، اليوم الأربعاء، قرارا مهما بشأن كابلاتها البحرية الدولية. 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T14:08+0000
2022-02-02T14:08+0000
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وقالت الشركة، إنها قررت تحويل مراكز بياناتها والكابلات الدولية البحرية وأصول نقاط التواجد إلى شركة جديدة تملكها بالكامل بعد يوم من تردد أنباء عن استثمارها مليار دولار في هذه الأصول، بحسب وكالة "رويترز".وأضافت الشركة إلى أنه تقرر أن يكون رأس المال الأولي للكيان الجديد هو 100 مليون ريال (26.66 مليون دولار) ستموله السعودية للاتصالات من مواردها الخاصة.وأشارت الشركة إلى أن القيمة الأولية للأصول المنقولة تبلغ نحو 2.1 مليار ريال، ويتوقع أن تنفق الشركة الجديدة 1.7 مليار في استثمارات إضافية.يذكر أن السعودية، كانت قد أطلقت، أمس الثلاثاء، استثمارات بقيمة 6.4 مليار دولار في تكنولوجيا المستقبل، تضمنت مليار دولار قدمتها السعودية للاتصالات، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي هو المساهم الأكبر في السعودية للاتصالات.
https://arabic.sputniknews.com/20211210/صندوق-الثروة-السيادي-السعودي-يجمع-أكثر-من-3-مليارات-دولار-جراء-صفقة-الاتصالات-السعودية-1053767744.html
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أخبار السعودية اليوم, السعودية

الاتصالات السعودية تتخذ قرارا مهما بشأن كابلاتها البحرية الدولية

14:08 GMT 02.02.2022
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINEسوق الأسهم السعودي "تداول"
سوق الأسهم السعودي تداول - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINE
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أعلنت شركة الاتصالات السعودية، اليوم الأربعاء، قرارا مهما بشأن كابلاتها البحرية الدولية.
وقالت الشركة، إنها قررت تحويل مراكز بياناتها والكابلات الدولية البحرية وأصول نقاط التواجد إلى شركة جديدة تملكها بالكامل بعد يوم من تردد أنباء عن استثمارها مليار دولار في هذه الأصول، بحسب وكالة "رويترز".
مدينة الرياض السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
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10 ديسمبر 2021, 08:29 GMT
وأضافت الشركة إلى أنه تقرر أن يكون رأس المال الأولي للكيان الجديد هو 100 مليون ريال (26.66 مليون دولار) ستموله السعودية للاتصالات من مواردها الخاصة.
وأشارت الشركة إلى أن القيمة الأولية للأصول المنقولة تبلغ نحو 2.1 مليار ريال، ويتوقع أن تنفق الشركة الجديدة 1.7 مليار في استثمارات إضافية.
يذكر أن السعودية، كانت قد أطلقت، أمس الثلاثاء، استثمارات بقيمة 6.4 مليار دولار في تكنولوجيا المستقبل، تضمنت مليار دولار قدمتها السعودية للاتصالات، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي هو المساهم الأكبر في السعودية للاتصالات.
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