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https://arabic.sputniknews.com/20220202/البرازيل-تسحق-باراجواي-4-صفر-في-تصفيات-كأس-العالم-1057618617.html
البرازيل تسحق باراغواي 4-0 في تصفيات كأس العالم
البرازيل تسحق باراغواي 4-0 في تصفيات كأس العالم
أحرزت البرازيل هدفين في آخر أربع دقائق، أحدهما كان الهدف الدولي الأول لرودريغو لاعب ريال مدريد، لتفوز 4-0 على باراغواي في تصفيات كأس العالم لكرة القدم في بيلو... 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T04:04+0000
2022-02-02T04:57+0000
البرازيل
بطولة كأس العالم 2022
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وتأتي باراغواي، التي لم تحقق أي فوز في أول خمس مباريات للمدرب جويرمو باروس سكيلوتو، في المركز التاسع وقبل الأخير في التصفيات برصيد 13 نقطة من 16 مباراة.نون الأول المقبل.وتنفرد البرازيل بقمة مجموعة أمريكا الجنوبية دون هزيمة في 15 مباراة، وعززت سجلها القياسي بالبقاء 61 مباراة متتالية على أرضها دون خسارة في تصفيات كأس العالم.وتأتي باراجواي، التي لم تحقق أي فوز في أول خمس مباريات للمدرب جويرمو باروس سكيلوتو، في المركز التاسع وقبل الأخير في التصفيات برصيد 13 نقطة من 16 مباراة.وقضى رافينيا لاعب البرازيل ليلة ناجحة ومحبطة أيضا حيث سجل هدفا، وسدد في القائم، وهز الشباك دون احتساب الهدف.واعتقد رافينيا جناح ليدز أنه منح التقدم 1-0 للبرازيل بعد 93 ثانية فقط من البداية، لكن الحكم ألغى الهدف بعد مناقشة طويلة مع حكم الفيديو المساعد.لكن بعد 28 دقيقة من البداية، سيطر رافينيا على تمريرة طويلة من ماركينيوس، وراوغ المدافع بمهارة، ثم سدد بقوة داخل المرمى.ولم يكن رافينيا محظوظا في بداية الشوط الثاني، عندما سدد كرة قوية ارتدت من القائم وخرجت من الملعب.وأحرز فيليب كوتينيو الهدف الثاني المستحق لأصحاب الأرض بتسديدة بعيدة المدى في الزاوية العليا من حوالي 30 مترا.وجعل أنطوني النتيجة 3-صفر قبل أربع دقائق من النهاية بتسديدة متقنة على يمين الحارس الذي اكتفى بمتابعة الكرة فقط.واختتم رودريجو الأهداف في اللحظات الأخيرة، وسط سيطرة تامة من المنتخب الفائز بكأس العالم خمس مرات.واقترب فينيسيوس جونيور وماتيوس كونيا ولوكاس باكيتا من التسجيل للبرازيل التي ضمنت التأهل في وقت سابق لكأس العالم، وأجرت تغييرات عديدة على التشكيلة الأساسية.وغاب نيمار مهاجم البرازيل البارز بسبب الإصابة، كما شارك عدة لاعبين بشكل نادر في التشكيلة الأساسية مثل الحارس إيدرسون ولاعب الوسط فابينيو والظهير الأيسر أليكس تيليس والقائد داني ألفيس.وشارك برونو جيمارايش، المنضم حديثا إلى نيوكاسل يونايتد، كبديل مع البرازيل في الشوط الثاني.
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البرازيل, بطولة كأس العالم 2022

البرازيل تسحق باراغواي 4-0 في تصفيات كأس العالم

04:04 GMT 02.02.2022 (تم التحديث: 04:57 GMT 02.02.2022)
© REUTERS / MOLLY DARLINGTONمنتخب البرازيل الأولمبي
منتخب البرازيل الأولمبي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© REUTERS / MOLLY DARLINGTON
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أحرزت البرازيل هدفين في آخر أربع دقائق، أحدهما كان الهدف الدولي الأول لرودريغو لاعب ريال مدريد، لتفوز 4-0 على باراغواي في تصفيات كأس العالم لكرة القدم في بيلو هوريزونتي، مساء يوم الثلاثاء.
وتأتي باراغواي، التي لم تحقق أي فوز في أول خمس مباريات للمدرب جويرمو باروس سكيلوتو، في المركز التاسع وقبل الأخير في التصفيات برصيد 13 نقطة من 16 مباراة.نون الأول المقبل.
وتنفرد البرازيل بقمة مجموعة أمريكا الجنوبية دون هزيمة في 15 مباراة، وعززت سجلها القياسي بالبقاء 61 مباراة متتالية على أرضها دون خسارة في تصفيات كأس العالم.
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وتأتي باراجواي، التي لم تحقق أي فوز في أول خمس مباريات للمدرب جويرمو باروس سكيلوتو، في المركز التاسع وقبل الأخير في التصفيات برصيد 13 نقطة من 16 مباراة.
وقضى رافينيا لاعب البرازيل ليلة ناجحة ومحبطة أيضا حيث سجل هدفا، وسدد في القائم، وهز الشباك دون احتساب الهدف.
واعتقد رافينيا جناح ليدز أنه منح التقدم 1-0 للبرازيل بعد 93 ثانية فقط من البداية، لكن الحكم ألغى الهدف بعد مناقشة طويلة مع حكم الفيديو المساعد.
لكن بعد 28 دقيقة من البداية، سيطر رافينيا على تمريرة طويلة من ماركينيوس، وراوغ المدافع بمهارة، ثم سدد بقوة داخل المرمى.
ولم يكن رافينيا محظوظا في بداية الشوط الثاني، عندما سدد كرة قوية ارتدت من القائم وخرجت من الملعب.
وأحرز فيليب كوتينيو الهدف الثاني المستحق لأصحاب الأرض بتسديدة بعيدة المدى في الزاوية العليا من حوالي 30 مترا.
وجعل أنطوني النتيجة 3-صفر قبل أربع دقائق من النهاية بتسديدة متقنة على يمين الحارس الذي اكتفى بمتابعة الكرة فقط.
واختتم رودريجو الأهداف في اللحظات الأخيرة، وسط سيطرة تامة من المنتخب الفائز بكأس العالم خمس مرات.
واقترب فينيسيوس جونيور وماتيوس كونيا ولوكاس باكيتا من التسجيل للبرازيل التي ضمنت التأهل في وقت سابق لكأس العالم، وأجرت تغييرات عديدة على التشكيلة الأساسية.
وغاب نيمار مهاجم البرازيل البارز بسبب الإصابة، كما شارك عدة لاعبين بشكل نادر في التشكيلة الأساسية مثل الحارس إيدرسون ولاعب الوسط فابينيو والظهير الأيسر أليكس تيليس والقائد داني ألفيس.
وشارك برونو جيمارايش، المنضم حديثا إلى نيوكاسل يونايتد، كبديل مع البرازيل في الشوط الثاني.
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