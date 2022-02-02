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البرلمان الكازاخستاني يلغي صلاحيات جديدة لنزاربايف
البرلمان الكازاخستاني يلغي صلاحيات جديدة لنزاربايف
وافق البرلمان الكازاخستاني، اليوم الأربعاء، على التعديلات القاضية بإلغاء إعطاء الموافقة من الرئيس السابق نورسلطان نزاربايف على السياسات العامة للبلاد. 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T06:02+0000
2022-02-02T06:02+0000
كازاخستان
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وأصدر البرلمان الكازاخستاني بيانا رسميا على موقعه الإلكتروني، جاء فيه إن "المجلس (البرلمان) أقر تعديلا مهما اقترحه مجلس الشيوخ وهو إلغاء وجوب الموافقة للرئيس السابق نورسلطان نزاربايف على السياسات العامة في البلاد".وأضاف البيان أن "التعديل الأخير يلغي الحاجة إلى تنسيق التوجهات المهمة المتعلقة بالسياسة الخارجية والداخلية للبلاد مع الرئيس السابق بعدما أعطى لنفسه ذلك بعد استقالته من منصبه".واحتفظ نزاربايف، زعيم كازاخستان لمدة ثلاثة عقود قبل استقالته في عام 2019، بسلطات واسعة حتى الأسبوع الماضي، عندما تولى خليفته قاسم جومارت توكايف رئاسة مجلس الأمن من نزاربايف وسط اضطرابات عنيفة.
https://arabic.sputniknews.com/20220110/كازاخستان-تكشف-عن-نفسها-أمام-العالم-أوهام-وصراعات-داخلية-وأطماع-دول-1055166038.html
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كازاخستان

البرلمان الكازاخستاني يلغي صلاحيات جديدة لنزاربايف

06:02 GMT 02.02.2022
© Sputnik . Aleksey Nikolskyiنزاربايف
نزاربايف - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
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وافق البرلمان الكازاخستاني، اليوم الأربعاء، على التعديلات القاضية بإلغاء إعطاء الموافقة من الرئيس السابق نورسلطان نزاربايف على السياسات العامة للبلاد.
وأصدر البرلمان الكازاخستاني بيانا رسميا على موقعه الإلكتروني، جاء فيه إن "المجلس (البرلمان) أقر تعديلا مهما اقترحه مجلس الشيوخ وهو إلغاء وجوب الموافقة للرئيس السابق نورسلطان نزاربايف على السياسات العامة في البلاد".
وأضاف البيان أن "التعديل الأخير يلغي الحاجة إلى تنسيق التوجهات المهمة المتعلقة بالسياسة الخارجية والداخلية للبلاد مع الرئيس السابق بعدما أعطى لنفسه ذلك بعد استقالته من منصبه".
الوضع في كازاخستان - مدينة ألماتي، 7 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
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10 يناير, 10:24 GMT
واحتفظ نزاربايف، زعيم كازاخستان لمدة ثلاثة عقود قبل استقالته في عام 2019، بسلطات واسعة حتى الأسبوع الماضي، عندما تولى خليفته قاسم جومارت توكايف رئاسة مجلس الأمن من نزاربايف وسط اضطرابات عنيفة.
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