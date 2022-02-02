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https://arabic.sputniknews.com/20220202/الجيش-الأمريكي-يقرر-استبعاد-الجنود-رافضي-لقاح-كورونا--1057674333.html
الجيش الأمريكي يقرر استبعاد الجنود رافضي لقاح كورونا
الجيش الأمريكي يقرر استبعاد الجنود رافضي لقاح كورونا
قرر الجيش الأمريكي استبعاد الجنود الرافضين أخذ اللقاح الواقي من فيروس كورونا. 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T19:46+0000
2022-02-02T19:51+0000
فيروس كورونا
الجيش الأمريكي
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القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر اليوم الأربعاء عن وزيرة الجيش الأمريكي كريستين وورموث: "يتعين على القادة بدء إجراءات الفصل الإداري غير الطوعي ضد أي جندي رفض أمر التطعيم ضد كورونا في حالة عدم وجود طلب إعفاء معتمد أو معلق".وبموجب القرار، ينطبق الأمر على جنود الجيش النظاميين، والجنود الاحتياطيين.وقالت وزيرة الجيش في البيان المؤرخ بتاريخ 31 كانون الثاني/ يناير: "يعتمد استعداد الجيش على الجنود المستعدين للتدريب والفوز في حروب أمتنا".واعتبرت أن الجنود غير الملقحين خطر على القوة ويعرضون الاستعداد للخطر.وقالت: "سنبدأ إجراءات الفصل غير الطوعي للجنود الذين يرفضون أمر التطعيم والذين لا ينتظرون القرار النهائي بشأن الإعفاء".وفي آب/ أغسطس الماضي، أقر البنتاغون لقاح فايزر لقاحا إلزاميًا بعد موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على تلقي العسكريين الأمريكيين في الخدمة للقاح.ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة، تتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، حيث وصل عدد الإصابات المؤكدة إلى74220487 إصابة، منها 890429 حالة وفاة، يليها الهند بالمرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات، إذ بلغ عدد الإصابات فيها إلى 41092522 من بينها494091 حالة وفاة.
https://arabic.sputniknews.com/20211217/أمريكا-ننظر-في-إعادة-تعريف-التطعيم-الكامل-ضد-كورونا-1054285111.html
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فيروس كورونا, الجيش الأمريكي

الجيش الأمريكي يقرر استبعاد الجنود رافضي لقاح كورونا

19:46 GMT 02.02.2022 (تم التحديث: 19:51 GMT 02.02.2022)
© REUTERS / FRANCIS MASCARENHASقوات الجيش الأمريكي في أفغانستان، 2019
قوات الجيش الأمريكي في أفغانستان، 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© REUTERS / FRANCIS MASCARENHAS
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قرر الجيش الأمريكي استبعاد الجنود الرافضين أخذ اللقاح الواقي من فيروس كورونا.
القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر اليوم الأربعاء عن وزيرة الجيش الأمريكي كريستين وورموث: "يتعين على القادة بدء إجراءات الفصل الإداري غير الطوعي ضد أي جندي رفض أمر التطعيم ضد كورونا في حالة عدم وجود طلب إعفاء معتمد أو معلق".
مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في أمريكا، أنتوني فاوتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
أمريكا: ننظر في إعادة تعريف "التطعيم الكامل" ضد كورونا
17 ديسمبر 2021, 21:41 GMT
وبموجب القرار، ينطبق الأمر على جنود الجيش النظاميين، والجنود الاحتياطيين.
وقالت وزيرة الجيش في البيان المؤرخ بتاريخ 31 كانون الثاني/ يناير: "يعتمد استعداد الجيش على الجنود المستعدين للتدريب والفوز في حروب أمتنا".
واعتبرت أن الجنود غير الملقحين خطر على القوة ويعرضون الاستعداد للخطر.
وقالت: "سنبدأ إجراءات الفصل غير الطوعي للجنود الذين يرفضون أمر التطعيم والذين لا ينتظرون القرار النهائي بشأن الإعفاء".
وفي آب/ أغسطس الماضي، أقر البنتاغون لقاح فايزر لقاحا إلزاميًا بعد موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على تلقي العسكريين الأمريكيين في الخدمة للقاح.
ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة، تتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، حيث وصل عدد الإصابات المؤكدة إلى74220487 إصابة، منها 890429 حالة وفاة، يليها الهند بالمرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات، إذ بلغ عدد الإصابات فيها إلى 41092522 من بينها494091 حالة وفاة.
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