https://arabic.sputniknews.com/20220202/الجيش-اليمني-يسترد-مواقع-من-الحوثيين-والتحالف-ينفذ-17-عملية-في-مأرب-وتعز-1057660946.html

الجيش اليمني يسترد مواقع من الحوثيين والتحالف ينفذ 17 عملية في مأرب وتعز

الجيش اليمني يسترد مواقع من الحوثيين والتحالف ينفذ 17 عملية في مأرب وتعز

حرب ما زالت في أشدها بل تزداد ضراوة، بين تحقيق انتصار هنا وآخر هناك، لكن مأرب تبقى كلمة السر في تقدم قوات الجيش بدعم من التحالف العربي، الذي نفذ 17 عملية ضد... 02.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-02T14:58+0000

2022-02-02T14:58+0000

2022-02-02T14:58+0000

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الجيش اليمني يسترد مواقع من الحوثيين والتحالف ينفذ 17 عملية في مأرب وتعز الجيش اليمني يسترد مواقع من الحوثيين والتحالف ينفذ 17 عملية في مأرب وتعز

كما أعلن الجيش اليمني استعادة مواقع في جبهة ماس شمال غربي مأرب، كانت تقع تحت سيطرة الحوثيين.كما أعلنت قوات "ألوية العمالقة"، استكمال عملية "إعصار الجنوب"، التي تكللت بتحرير مديريات بيحان في محافظة شبوة، ومديرية حريب في محافظة مأرب.وشدد على أنه "لا توجد تقدمات لقوات الجيش اليمني إلا أن كلها ترويجات إعلامية ليس لها مصداقية".وذكر أن القوات التابعة لحركة أنصار الله "تمكنت من تحرير ثلاث مديريات في شبوة وثلث محافظة البيضاء"، موضحا أن أي تقدم لقوات الجيش المدعوم من التحالف العربي "سرعان ما يتم دحره والدليل هو ما حدث خلال هذا الأسبوع من تراجع لقوات العمالقة إلى عاصمة شبوة بسبب العمليات العسكرية التي قام بها الجيش واللجان الشعبية".ولفت إلى أن "الجيش الوطني منذ عام 2017 لا يتقدم في السيطرة بل يدافع بشكل سلبي، لأنه كثيرا ما كان يخسر المناطق التي يسيطر عليها"، مرجعا ذلك إلى "غياب الإرادة السياسية وعقيدة القتال في الجيش".وأوضح أن الحديث العسكري الآن هو "السيطرة على مجمع مدينة مأرب فقط، ليست تحت سيطرة الحوثيين، ولا قوات الشرعية انتقلت من حالة الدفاع إلى الهجوم وبقيت تدافع بشكل سلبي".إعداد وتقديم: عبد الله حميد

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