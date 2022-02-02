https://arabic.sputniknews.com/20220202/الجيش-اليمني-يعلن-تدمير-مركزي-قيادة-تابعين-لـأنصار-الله-شمالي-حجة-1057645327.html

الجيش اليمني يعلن تدمير مركزي قيادة تابعين لـ"أنصار الله" شمالي حجة

الجيش اليمني يعلن تدمير مركزي قيادة تابعين لـ"أنصار الله" شمالي حجة

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، اليوم الأربعاء، إلحاق خسائر بجماعة "أنصار الله" اليمنية، إثر غارات جوية للتحالف العربي بقيادة السعودية على... 02.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-02T10:06+0000

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الجيش اليمني

أخبار اليمن الأن

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القاهرة – سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، عبر تويتر، إن "مقاتلات التحالف دمرت بثلاث غارات جوية مركزيّ قيادة وسيطرة وعربة مدرعة صباح اليوم الأربعاء، إثر استهداف مواقع لميليشيا ‎الحوثي شرق مدينة ‎حَرَض، شمال حَجّة".ويأتي القصف الجوي غداة إعلان الجيش اليمني، استهداف مقاتلات التحالف، بـ 6 غارات، نقاط مراكز وسيطرة ومخزني أسلحة بالإضافة إلى دبابة وموقع مدفعية لجماعة الحوثيين شمال حَجّة.ويوم الخميس الماضي، قال الجيش اليمني، إن قواته أوقعت 8 قتلى من جماعة "الحوثيين" إثر قصف مدفعي في مدينة حَرَض شمال حَجّة.وفي 12 مارس/ آذار الماضي، سيطر الجيش اليمني، على 9 قرى في مديرية عَبْس شمال غربي حَجّة، إثر عملية هجومية شاركت فيها القوات البرية السعودية ومقاتلات التحالف العربي استهدفت مواقع لجماعة الحوثيين، وأوقعت قتلى من الطرفين، حسب ما أفاد حينها مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك".ويسيطر الجيش اليمني في محافظة حَجّة، على مديرية مِيدي وأجزاء من مديريات حَرَض وحيران وعَبْس ومستبأ شمال غربي حَجّة، من بين 31 مديرية تسيطر عليها جماعة الحوثيين في المحافظة المحاذية لـ 4 محافظات هي صعدة وعمران والمحويت والحديدة، كما أنها حدودية مع منطقة جيزان جنوب غربي السعودية.وتقود السعودية، منذ 26 مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة أنصار الله أواخر 2014.في المقابل، تنفذ الجماعة، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220130/الجيش-اليمني-يعلن-مقتل-7-مسلحين-من-أنصار-الله-في-غارة-جوية-للتحالف-غرب-تعز-1057478752.html

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