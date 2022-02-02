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الحكومة المصرية تعلن خفض أسعار تحليل "بي سي آر"
الحكومة المصرية تعلن خفض أسعار تحليل "بي سي آر"
أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، موافقتها على تعديل قيمة المصروفات الإدارية لإجراء تحليل الـ "بي سي آر" للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا. 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T15:03+0000
2022-02-02T15:03+0000
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وأوضحت صحيفة "المال" أن الحكومة، برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قررت خفض سعر تحليل“Antigen Rapid” لفئتي المصريين والأجانب.وأصبح إجمالي تكلفة تحليل الـ"بي سي آر" بعد التعديل بقيمة 650 جنيها للمصريين، بعد أن كانت قيمته تبلغ نحو 900 جنيه، كما انخفض سعره لشريحة الأجانب ليصبح 750 جنيها بعد أن كان 1200.في السياق ذاته، عدلت الحكومة المصرية سعر تحليل “Antigen Rapid” ليصبح 175 جنيها للمصريين بدلًا من 250، و225 جنيها لفئة الأجانب بعد أن كان 320.وفي وقت سابق ، تسلمت مصر أول دفعة من عقار "إيفوشيلد"، الذي تنتجه شركة "استرازينيكا" البريطانية لأغراض الوقاية من فيروس كورونا.جاء تسلم مصر الدفعة الأولى، يوم الإثنين الماضي، بعد أيام من حصول العقار على تصريح الاستخدام الطارئ للوقاية من كورونا من هيئة الدواء المصرية.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار مصر الآن.
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أخبار مصر الآن

الحكومة المصرية تعلن خفض أسعار تحليل "بي سي آر"

15:03 GMT 02.02.2022
© REUTERS / AGENCJA GAZETAتحليل عينات دم للكشف عن كورونا
تحليل عينات دم للكشف عن كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© REUTERS / AGENCJA GAZETA
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أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، موافقتها على تعديل قيمة المصروفات الإدارية لإجراء تحليل الـ "بي سي آر" للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.
وأوضحت صحيفة "المال" أن الحكومة، برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قررت خفض سعر تحليل“Antigen Rapid” لفئتي المصريين والأجانب.
وأصبح إجمالي تكلفة تحليل الـ"بي سي آر" بعد التعديل بقيمة 650 جنيها للمصريين، بعد أن كانت قيمته تبلغ نحو 900 جنيه، كما انخفض سعره لشريحة الأجانب ليصبح 750 جنيها بعد أن كان 1200.
في السياق ذاته، عدلت الحكومة المصرية سعر تحليل “Antigen Rapid” ليصبح 175 جنيها للمصريين بدلًا من 250، و225 جنيها لفئة الأجانب بعد أن كان 320.
وفي وقت سابق ، تسلمت مصر أول دفعة من عقار "إيفوشيلد"، الذي تنتجه شركة "استرازينيكا" البريطانية لأغراض الوقاية من فيروس كورونا.
جاء تسلم مصر الدفعة الأولى، يوم الإثنين الماضي، بعد أيام من حصول العقار على تصريح الاستخدام الطارئ للوقاية من كورونا من هيئة الدواء المصرية.
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