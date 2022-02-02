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https://arabic.sputniknews.com/20220202/الدين-القومي-الأمريكي-يصل-إلى-مستوى-قياسي-1057660006.html
الدين القومي الأمريكي يصل إلى مستوى قياسي
الدين القومي الأمريكي يصل إلى مستوى قياسي
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الدين القومي لأول مرة تجاوز 30 تريليون دولار. 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T14:46+0000
2022-02-02T14:46+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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كشفت وزارة الخزانة الأمريكية عن أن الدين العام للولايات المتحدة تجاوز، لأول مرة، 30 تريليون دولار، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.يلاحظ أن هذا الرقم أصبح رقما قياسيا طوال فترة وجوده، وفي عمود "إجمالي الدين العام" يقدر بـ 30.012 تريليون دولار.وبحسب الوزارة فقد تم الوصول إلى الأرقام المقابلة في وقت أبكر مما كان متوقعا، ويفسر ذلك من خلال التكاليف الكبيرة التي تكبدتها الولايات المتحدة أثناء الوباء، حيث تم استخدام 5 تريليون دولار لدفع إعانات البطالة الموسعة، والدعم المالي للشركات الصغيرة ومدفوعات التحفيز.وكان الرئيس الأمريكي جوبايدن، في منتصف ديسمبر / كانون الأول الماضي، قد وقع قانونا يرفع سقف الدين الوطني للبلاد بمقدار 2.5 تريليون دولار إلى 31.4 تريليون دولار، ولذلك منع بايدن التخلف المحتمل عن سداد الدين العام للدولة.ومن المتوقع أن تسمح الزيادة في حد الدين للحكومة بتغطية التزاماتها حتى عام 2023.
https://arabic.sputniknews.com/20211013/مجلس-النواب-الأمريكي-يوافق-بصورة-نهائية-على-رفع-سقف-الدين-1050418668.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

الدين القومي الأمريكي يصل إلى مستوى قياسي

14:46 GMT 02.02.2022
© AFP 2021 / PAUL J. RICHARDS وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© AFP 2021 / PAUL J. RICHARDS
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الدين القومي لأول مرة تجاوز 30 تريليون دولار.
كشفت وزارة الخزانة الأمريكية عن أن الدين العام للولايات المتحدة تجاوز، لأول مرة، 30 تريليون دولار، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.
يلاحظ أن هذا الرقم أصبح رقما قياسيا طوال فترة وجوده، وفي عمود "إجمالي الدين العام" يقدر بـ 30.012 تريليون دولار.
وبحسب الوزارة فقد تم الوصول إلى الأرقام المقابلة في وقت أبكر مما كان متوقعا، ويفسر ذلك من خلال التكاليف الكبيرة التي تكبدتها الولايات المتحدة أثناء الوباء، حيث تم استخدام 5 تريليون دولار لدفع إعانات البطالة الموسعة، والدعم المالي للشركات الصغيرة ومدفوعات التحفيز.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلقي خطاب حالة الاتحاد الثاي له، أمام الكونغرس الأمريكي في قاعة مجلس النواب في الكابيتول الأمريكي في كابيتول هيل في واشنطن، الولايات المتحدة في 5 فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2021
مجلس النواب الأمريكي يوافق بصورة نهائية على رفع سقف الدين
13 أكتوبر 2021, 00:38 GMT
وكان الرئيس الأمريكي جوبايدن، في منتصف ديسمبر / كانون الأول الماضي، قد وقع قانونا يرفع سقف الدين الوطني للبلاد بمقدار 2.5 تريليون دولار إلى 31.4 تريليون دولار، ولذلك منع بايدن التخلف المحتمل عن سداد الدين العام للدولة.
ومن المتوقع أن تسمح الزيادة في حد الدين للحكومة بتغطية التزاماتها حتى عام 2023.
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