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https://arabic.sputniknews.com/20220202/الديوان-الملكي-السعودي-يعلن-وفاة-أمير-1057678091.html
الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أمير
الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أمير
أعلن الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأربعاء، وفاة الأمير فيصل بن خالد بن فهد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود. 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T21:17+0000
2022-02-02T21:17+0000
2022-02-02T21:17+0000
السعودية
أمير
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وقال الديوان في بيان على حسابه بموقع تويتر إن: "صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن فهد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود" وافته المنية.وأوضح بيان الديوان الملكي أنه: "سيصلى عليه إن شاء الله يوم غد الخميس الموافق 2 / 7 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".
السعودية
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السعودية, أمير
الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أمير
أعلن الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأربعاء، وفاة الأمير فيصل بن خالد بن فهد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود.
وقال الديوان في بيان على حسابه بموقع تويتر إن: "
صاحب السمو الملكي الأمير
فيصل بن خالد بن فهد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود" وافته المنية.
وأوضح بيان
الديوان الملكي
أنه: "سيصلى عليه إن شاء الله يوم غد الخميس الموافق 2 / 7 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".