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https://arabic.sputniknews.com/20220202/الديوان-الملكي-السعودي-يعلن-وفاة-أمير-1057678091.html
الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أمير
الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أمير
أعلن الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأربعاء، وفاة الأمير فيصل بن خالد بن فهد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود. 02.02.2022, سبوتنيك عربي
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السعودية
أمير
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وقال الديوان في بيان على حسابه بموقع تويتر إن: "صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن فهد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود" وافته المنية.وأوضح بيان الديوان الملكي أنه: "سيصلى عليه إن شاء الله يوم غد الخميس الموافق 2 / 7 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".
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السعودية, أمير

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أمير

21:17 GMT 02.02.2022
© AFP 2021 / OZAN KOSEعلم المملكة العربية السعودية
علم المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© AFP 2021 / OZAN KOSE
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أعلن الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأربعاء، وفاة الأمير فيصل بن خالد بن فهد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود.
وقال الديوان في بيان على حسابه بموقع تويتر إن: "صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن فهد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود" وافته المنية.
وأوضح بيان الديوان الملكي أنه: "سيصلى عليه إن شاء الله يوم غد الخميس الموافق 2 / 7 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".
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