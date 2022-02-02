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السعودية تعلن القبض على سوداني حاول سرقة ماكينة صرافة بمنشار كهربائي
السعودية تعلن القبض على سوداني حاول سرقة ماكينة صرافة بمنشار كهربائي
أعلنت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، القبض على مقيم من الجنسية السودانية حاول سرقة صراف آلي بمنشار كهربائي. 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T12:00+0000
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وحسب بيان شرطة منطقة القصيم، حاول مقيم سوداني سرقة جهاز صراف آلي لأحد البنوك في مدينة بريدة باستخدام منشار كهربائي ما أدى إلى إتلافه.وأشار البيان إلى أن الأجهزة الأمنية نجحت في القبض على المتهم.كما أكدت أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
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أخبار السعودية اليوم, السعودية

السعودية تعلن القبض على سوداني حاول سرقة ماكينة صرافة بمنشار كهربائي

12:00 GMT 02.02.2022
© REUTERS / FAISAL AL NASSERالعاصمة السعودية الرياض
العاصمة السعودية الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© REUTERS / FAISAL AL NASSER
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أعلنت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، القبض على مقيم من الجنسية السودانية حاول سرقة صراف آلي بمنشار كهربائي.
وحسب بيان شرطة منطقة القصيم، حاول مقيم سوداني سرقة جهاز صراف آلي لأحد البنوك في مدينة بريدة باستخدام منشار كهربائي ما أدى إلى إتلافه.
وأشار البيان إلى أن الأجهزة الأمنية نجحت في القبض على المتهم.
كما أكدت أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
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