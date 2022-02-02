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https://arabic.sputniknews.com/20220202/السعودية-تعلن-القبض-على-سوداني-حاول-سرقة-ماكينة-صرافة-بمنشار-كهربائي-1057649874.html
السعودية تعلن القبض على سوداني حاول سرقة ماكينة صرافة بمنشار كهربائي
السعودية تعلن القبض على سوداني حاول سرقة ماكينة صرافة بمنشار كهربائي
أعلنت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، القبض على مقيم من الجنسية السودانية حاول سرقة صراف آلي بمنشار كهربائي. 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T12:00+0000
2022-02-02T12:00+0000
2022-02-02T12:00+0000
أخبار السعودية اليوم
السعودية
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وحسب بيان شرطة منطقة القصيم، حاول مقيم سوداني سرقة جهاز صراف آلي لأحد البنوك في مدينة بريدة باستخدام منشار كهربائي ما أدى إلى إتلافه.وأشار البيان إلى أن الأجهزة الأمنية نجحت في القبض على المتهم.كما أكدت أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
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أخبار السعودية اليوم, السعودية
السعودية تعلن القبض على سوداني حاول سرقة ماكينة صرافة بمنشار كهربائي
أعلنت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، القبض على مقيم من الجنسية السودانية حاول سرقة صراف آلي بمنشار كهربائي.
وحسب بيان شرطة منطقة القصيم، حاول مقيم سوداني سرقة جهاز صراف آلي لأحد البنوك في مدينة بريدة باستخدام منشار كهربائي ما أدى إلى إتلافه.
وأشار البيان إلى أن الأجهزة الأمنية نجحت في القبض على المتهم.
كما أكدت أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.