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https://arabic.sputniknews.com/20220202/السعودية--إيقاف-234-متهما-في-جرائم-فساد-خلال-شهر-1057651546.html
السعودية... إيقاف 234 متهما في جرائم فساد خلال شهر
السعودية... إيقاف 234 متهما في جرائم فساد خلال شهر
كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية "نزاهة"، عن حصيلة قضايا الفساد التي باشرتها خلال الشهر الهجري الماضي جمادي الآخر(يناير/كانون الثاني ــ... 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T12:38+0000
2022-02-02T12:38+0000
أخبار السعودية اليوم
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وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، إنها باشرت عددا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر جمادي الآخر 1443 هجريا.ونشرت الهيئة إنفوجرافا، يوضح تنفيذ 4286 جولة رقابية؛ حيث تضمنت 634 تحقيقًا وأوقفت 234 شخصًا، تم إطلاق سراح بعضهم بالكفالة الضامنة.وأشارت الهيئة إلى أن الجهات المشاركة في الجولات الرقابية وزارات، هي (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية، التعليم، والخارجية).وأوضحت "نزاهة" أن أبرز جرائم الفساد المالي والإداري، كانت الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة، والتزوير.
https://arabic.sputniknews.com/20210611/نزاهة-السعودية-توقف-صرف-100-مليون-ريال-تعويضات-1049217704.html
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أخبار السعودية اليوم

السعودية... إيقاف 234 متهما في جرائم فساد خلال شهر

12:38 GMT 02.02.2022
© AP Photo / Hasan Jamaliسيارة تابعة إلى الشرطة السعودية
سيارة تابعة إلى الشرطة السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© AP Photo / Hasan Jamali
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كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية "نزاهة"، عن حصيلة قضايا الفساد التي باشرتها خلال الشهر الهجري الماضي جمادي الآخر(يناير/كانون الثاني ــ فبراير/شباط)
وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، إنها باشرت عددا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر جمادي الآخر 1443 هجريا.
ونشرت الهيئة إنفوجرافا، يوضح تنفيذ 4286 جولة رقابية؛ حيث تضمنت 634 تحقيقًا وأوقفت 234 شخصًا، تم إطلاق سراح بعضهم بالكفالة الضامنة.
علم المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2021
"نزاهة" السعودية توقف صرف 100 مليون ريال تعويضات
11 يونيو 2021, 07:46 GMT
وأشارت الهيئة إلى أن الجهات المشاركة في الجولات الرقابية وزارات، هي (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية، التعليم، والخارجية).
وأوضحت "نزاهة" أن أبرز جرائم الفساد المالي والإداري، كانت الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة، والتزوير.
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