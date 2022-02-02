https://arabic.sputniknews.com/20220202/السفير-الروسي-لدى-بريطانيا-المملكة-المتحدة-تقدم-أسلحة-خارج-الخدمة-لأوكرانيا-1057655961.html

السفير الروسي لدى بريطانيا: المملكة المتحدة تقدم أسلحة "خارج الخدمة" لأوكرانيا

السفير الروسي لدى بريطانيا: المملكة المتحدة تقدم أسلحة "خارج الخدمة" لأوكرانيا

أكد السفير الروسي لدى بريطانيا، أندريه كيلين، أن المملكة المتحدة تزود أوكرانيا بـ "أسلحة خارج الخدمة" مبينا أنها "لن تعود بفائدة كبيرة على القوات المسلحة... 02.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-02T13:20+0000

2022-02-02T13:20+0000

2022-02-02T13:20+0000

روسيا

العالم

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وقال كيلين، خلال لقاء بث على قناة "Soloviev Live " في "يوتيوب": لقد "تم تسليم زورقين منذ مدة قصيرة، وهناك الآن عدة رحلات جوية من المملكة المتحدة إلى أوكرانيا، حيث سلم نظير سلاح (Javelin) بريطاني الصنع، وهذا نموذج مختصر إلى حد ما، مع نطاق أقصر".وتدرس المملكة المتحدة مضاعفة عدد قواتها وإرسال أسلحة دفاعية إلى إستونيا، وهي دولة عضو في حلف "الناتو"، في ظل تصاعد التوترات في منطقة أوروبا الشرقية، بسبب مزاعم غريبة بوجود تحرك عسكري روسي ضد أوكرانيا.ومن المتوقع أن يزور مسؤولون بريطانيون مقر الناتو الأسبوع المقبل لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل اقتراح "الحزمة الأمنية" المقترحة، والتي ستشمل قوات إضافية وطائرات مقاتلة وسفن حربية.قالت السفارة البريطانية في واشنطن إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من المقرر أن يتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع وسيسافر إلى المنطقة في الأيام المقبلة. من المحتمل أن يلتقي وزير الدفاع البريطاني بن والاس مع حلفاء الناتو في المجر وسلوفينيا وكرواتيا هذا الأسبوع.كتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان مساء الأحد: "سترسل هذه الحزمة رسالة واضحة إلى الكرملين - لن نتسامح مع نشاطهم المزعزع للاستقرار، وسنقف دائما مع حلفائنا في الناتو في مواجهة العداء الروسي". أرسلت بريطانيا في وقت سابق أسلحة ومدربين عسكريين إلى أوكرانيا.وحذرت روسيا مرارا من "مخاطر العسكرة" الغربية لمنطقة شرق أوروبا بما في ذلك نشر الصواريخ وتحشيد القوات وتقديم الدعم العسكري لبعض الأطراف، بما يهدد أمنها القومي، خاصة في ظل ضغط الحلف العسكري الغربي للتوسع نحو أراضيها.

https://arabic.sputniknews.com/20220131/السفير-الروسي-في-لندن-لا-أفهم-كيف-تريد-الذهاب-إلى-روسيا-وتهدد-بفرض-عقوبات--1057540492.html

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