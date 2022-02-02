السفير المصري في الكاميرون يكشف سبب تحليق طائرة من دون طيار فوق مكان تدريبات منتخب مصر

وقال المليجي لموقع "سكاي نيوز": "لا صحة مطلقا لما تم ترويجه أو الإيحاء بأن هذه الطائرة كانت موجودة لكشف خطة المنتخب أو للإضرار به، فهي كانت طائرة مكشوفة وتتحرك أمام أعين الجميع".وأضاف المليجي أن الأمن الكاميروني بالفعل سحب هذه الطائرة بعد مرور أول 15 دقيقة من عمر التدريبات وخروج ممثلي وسائل الإعلام والمتفرجين، وعاد المنتخب المصري لاستئناف مرانه. .وكانت وسائل إعلام ومغردين تداولوا أن مدرب منتخب مصر كارلوس كيروش، اضطر مساء الأربعاء لوقف مران المنتخب المصري بعدما فوجئ بوجود طائرة "درون" تحلق فوق الملعب المخصص للتدريبات.
نفى السفير المصري في الكاميرون، مدحت المليجي، اليوم الأربعاء، ما تداولته وسائل إعلام حول واقعة تحليق طائرة من دون طيار، فوق الملعب المخصص لتدريبات منتخب مصر، قبيل المباراة المرتقبة، الخميس، أمام منتخب الكاميرون، في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.
وقال المليجي لموقع "سكاي نيوز": "لا صحة مطلقا لما تم ترويجه أو الإيحاء بأن هذه الطائرة كانت موجودة لكشف خطة المنتخب أو للإضرار به، فهي كانت طائرة مكشوفة وتتحرك أمام أعين الجميع".
وأضاف المليجي أن الأمن الكاميروني بالفعل سحب هذه الطائرة بعد مرور أول 15 دقيقة من عمر التدريبات وخروج ممثلي وسائل الإعلام والمتفرجين، وعاد المنتخب المصري لاستئناف مرانه. .