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السفير المصري في الكاميرون يكشف سبب تحليق طائرة من دون طيار فوق مكان تدريبات منتخب مصر
السفير المصري في الكاميرون يكشف سبب تحليق طائرة من دون طيار فوق مكان تدريبات منتخب مصر
نفى السفير المصري في الكاميرون، مدحت المليجي، اليوم الأربعاء، ما تداولته وسائل إعلام حول واقعة تحليق طائرة من دون طيار، فوق الملعب المخصص لتدريبات منتخب مصر،... 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T22:32+0000
2022-02-02T22:32+0000
مصر
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وقال المليجي لموقع "سكاي نيوز": "لا صحة مطلقا لما تم ترويجه أو الإيحاء بأن هذه الطائرة كانت موجودة لكشف خطة المنتخب أو للإضرار به، فهي كانت طائرة مكشوفة وتتحرك أمام أعين الجميع".وأضاف المليجي أن الأمن الكاميروني بالفعل سحب هذه الطائرة بعد مرور أول 15 دقيقة من عمر التدريبات وخروج ممثلي وسائل الإعلام والمتفرجين، وعاد المنتخب المصري لاستئناف مرانه. .وكانت وسائل إعلام ومغردين تداولوا أن مدرب منتخب مصر كارلوس كيروش، اضطر مساء الأربعاء لوقف مران المنتخب المصري بعدما فوجئ بوجود طائرة "درون" تحلق فوق الملعب المخصص للتدريبات.
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السفير المصري في الكاميرون يكشف سبب تحليق طائرة من دون طيار فوق مكان تدريبات منتخب مصر

22:32 GMT 02.02.2022
© REUTERS / THAIER AL-SUDANIلاعب منتخب مصر محمد عبدالمنعم أثناء إحرازه هدف الفوز على منتخب السودان في كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون.
لاعب منتخب مصر محمد عبدالمنعم أثناء إحرازه هدف الفوز على منتخب السودان في كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© REUTERS / THAIER AL-SUDANI
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نفى السفير المصري في الكاميرون، مدحت المليجي، اليوم الأربعاء، ما تداولته وسائل إعلام حول واقعة تحليق طائرة من دون طيار، فوق الملعب المخصص لتدريبات منتخب مصر، قبيل المباراة المرتقبة، الخميس، أمام منتخب الكاميرون، في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.
وقال المليجي لموقع "سكاي نيوز": "لا صحة مطلقا لما تم ترويجه أو الإيحاء بأن هذه الطائرة كانت موجودة لكشف خطة المنتخب أو للإضرار به، فهي كانت طائرة مكشوفة وتتحرك أمام أعين الجميع".
وأضاف المليجي أن الأمن الكاميروني بالفعل سحب هذه الطائرة بعد مرور أول 15 دقيقة من عمر التدريبات وخروج ممثلي وسائل الإعلام والمتفرجين، وعاد المنتخب المصري لاستئناف مرانه. .
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وكانت وسائل إعلام ومغردين تداولوا أن مدرب منتخب مصر كارلوس كيروش، اضطر مساء الأربعاء لوقف مران المنتخب المصري بعدما فوجئ بوجود طائرة "درون" تحلق فوق الملعب المخصص للتدريبات.
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