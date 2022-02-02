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الصفدي وأبو الغيط يبحثان تعزيز العمل العربي المشترك
الصفدي وأبو الغيط يبحثان تعزيز العمل العربي المشترك
التقى نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بمقر وزارة الخارجية. 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T13:35+0000
2022-02-02T13:42+0000
أخبار الأردن
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وتناولت المحادثات، سبل تفعيل آليات العمل العربي المشترك، وآخر المستجدات على الساحة العربية، بحسب قناة "المملكة" الأردنية.وأكد الطرفان، خلال المباحثات "ضرورة تضافر الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك، وتفعيل الدور العربي الجماعي في جهود حلّ الأزمات لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".ومن جانبه أكد الصفدي، على أن "جامعة الدول العربية ستبقى مظلة العمل العربي المشترك، ما يتطلب العمل على تقوية وتعزيز دورها، وإسنادها باستمرار لزيادة فاعليتها".وشدد وزير الخارجية الأردني على التزام المملكة بدعم الجامعة من أجل أن تحظى بكل ما تحتاجه من دعم.وتضمنت المباحثات القضية الفلسطينية، حيث أكد الوزيران على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لإيجاد أفق سياسي حقيقي لإعادة المفاوضات على أساس حل الدولتين سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل.كما ناقش الوزيران مُخرجات الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، والذي عُقد قبل أيامٍ قليلة، والذي استضفته دولة الكويت.كما تم بحث التحضيرات للقمة العربية المقبلة، وجهود إيجاد حلول للأزمات في سوريا واليمن وليبيا، ودعم العراق ولبنان.
https://arabic.sputniknews.com/20211104/الصفدي-أمن-السعودية-ودول-الخليج-من-أمن-الأردن-والحوثي-يعيق-الحل-في-اليمن-1050626701.html
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أخبار الأردن

الصفدي وأبو الغيط يبحثان تعزيز العمل العربي المشترك

13:35 GMT 02.02.2022 (تم التحديث: 13:42 GMT 02.02.2022)
© REUTERS / KHALID AL-MOUSILYقمة ثلاثية عراقية مصرية أردنية - وزير الخارجية المصري سامح شكري، وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي، ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، بغداد، العراق 29 مارس 2021
قمة ثلاثية عراقية مصرية أردنية - وزير الخارجية المصري سامح شكري، وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي، ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، بغداد، العراق 29 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© REUTERS / KHALID AL-MOUSILY
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التقى نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بمقر وزارة الخارجية.
وتناولت المحادثات، سبل تفعيل آليات العمل العربي المشترك، وآخر المستجدات على الساحة العربية، بحسب قناة "المملكة" الأردنية.
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2021
الصفدي: أمن السعودية ودول الخليج من أمن الأردن و"الحوثي" يعيق الحل في اليمن
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وأكد الطرفان، خلال المباحثات "ضرورة تضافر الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك، وتفعيل الدور العربي الجماعي في جهود حلّ الأزمات لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".
ومن جانبه أكد الصفدي، على أن "جامعة الدول العربية ستبقى مظلة العمل العربي المشترك، ما يتطلب العمل على تقوية وتعزيز دورها، وإسنادها باستمرار لزيادة فاعليتها".
وشدد وزير الخارجية الأردني على التزام المملكة بدعم الجامعة من أجل أن تحظى بكل ما تحتاجه من دعم.
وتضمنت المباحثات القضية الفلسطينية، حيث أكد الوزيران على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لإيجاد أفق سياسي حقيقي لإعادة المفاوضات على أساس حل الدولتين سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل.
كما ناقش الوزيران مُخرجات الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، والذي عُقد قبل أيامٍ قليلة، والذي استضفته دولة الكويت.
كما تم بحث التحضيرات للقمة العربية المقبلة، وجهود إيجاد حلول للأزمات في سوريا واليمن وليبيا، ودعم العراق ولبنان.
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