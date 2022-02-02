الصفدي وأبو الغيط يبحثان تعزيز العمل العربي المشترك

وتناولت المحادثات، سبل تفعيل آليات العمل العربي المشترك، وآخر المستجدات على الساحة العربية، بحسب قناة "المملكة" الأردنية.وأكد الطرفان، خلال المباحثات "ضرورة تضافر الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك، وتفعيل الدور العربي الجماعي في جهود حلّ الأزمات لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".ومن جانبه أكد الصفدي، على أن "جامعة الدول العربية ستبقى مظلة العمل العربي المشترك، ما يتطلب العمل على تقوية وتعزيز دورها، وإسنادها باستمرار لزيادة فاعليتها".وشدد وزير الخارجية الأردني على التزام المملكة بدعم الجامعة من أجل أن تحظى بكل ما تحتاجه من دعم.وتضمنت المباحثات القضية الفلسطينية، حيث أكد الوزيران على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لإيجاد أفق سياسي حقيقي لإعادة المفاوضات على أساس حل الدولتين سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل.كما ناقش الوزيران مُخرجات الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، والذي عُقد قبل أيامٍ قليلة، والذي استضفته دولة الكويت.كما تم بحث التحضيرات للقمة العربية المقبلة، وجهود إيجاد حلول للأزمات في سوريا واليمن وليبيا، ودعم العراق ولبنان.