https://arabic.sputniknews.com/20220202/الكرملين-الناتو-خدع-روسيا-عندما-وعد-بعدم-التوسع-1057646584.html

الكرملين: الناتو خدع روسيا عندما وعد بعدم التوسع

الكرملين: الناتو خدع روسيا عندما وعد بعدم التوسع

صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن الناتو خدع روسيا عندما وعد بعدم التوسع. 02.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-02T10:51+0000

2022-02-02T10:51+0000

2022-02-02T10:51+0000

الناتو

أخبار روسيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1048555077_0:141:3142:1908_1920x0_80_0_0_abe1f52de1bfc287f8ca434e72050983.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "أود أن أسلط الضوء على ثلاثة تصريحات للرئيس بوتين، وهي حقيقة أننا في وقت ما خدعنا كثيرا عندما وعدوا بعدم التوسع، ثم توسعوا. ثانيا، إن استراتيجية الأمن القومي لأوكرانيا تنطلق مباشرة من استخدام القوة لإعادة الأراضي، كما أكد المتحدث. وفي هذه الحالة، من الناحية الافتراضية في المستقبل المنظور أو البعيد، قد نواجه هجومًا من أحد أعضاء الناتو وأوكرانيا، على روسيا. وبالنظر إلى العقلية القومية، على كل المستويات، لا يمكن استبعاد ذلك. فقد نواجه خطر الحرب بين روسيا وحلف الناتو".وأضاف بيسكوف أن النقطة الثالثة هي حقيقة أن فرضية "الأبواب المفتوحة" لم يتم توثيقها في أي مكان. "تنص المادة 10 من النظام الداخلي على أنه يجوز قبول الأعضاء الجدد، ولكن لم يرد ذكر لـ"الأبواب المفتوحة". وهذا أيضًا مهم جدًا أن يتذكره الجميع".

https://arabic.sputniknews.com/20220201/بوتين-عن-انضمام-أوكرانيا-للناتو-دعونا-نتخيل-ماذا-سيحدث-لو-بدأت-عملية-عسكرية-في-القرم-1057610640.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الناتو, أخبار روسيا اليوم