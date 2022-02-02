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الكرملين: الناتو خدع روسيا عندما وعد بعدم التوسع
الكرملين: الناتو خدع روسيا عندما وعد بعدم التوسع
صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن الناتو خدع روسيا عندما وعد بعدم التوسع. 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T10:51+0000
2022-02-02T10:51+0000
الناتو
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "أود أن أسلط الضوء على ثلاثة تصريحات للرئيس بوتين، وهي حقيقة أننا في وقت ما خدعنا كثيرا عندما وعدوا بعدم التوسع، ثم توسعوا. ثانيا، إن استراتيجية الأمن القومي لأوكرانيا تنطلق مباشرة من استخدام القوة لإعادة الأراضي، كما أكد المتحدث. وفي هذه الحالة، من الناحية الافتراضية في المستقبل المنظور أو البعيد، قد نواجه هجومًا من أحد أعضاء الناتو وأوكرانيا، على روسيا. وبالنظر إلى العقلية القومية، على كل المستويات، لا يمكن استبعاد ذلك. فقد نواجه خطر الحرب بين روسيا وحلف الناتو".وأضاف بيسكوف أن النقطة الثالثة هي حقيقة أن فرضية "الأبواب المفتوحة" لم يتم توثيقها في أي مكان. "تنص المادة 10 من النظام الداخلي على أنه يجوز قبول الأعضاء الجدد، ولكن لم يرد ذكر لـ"الأبواب المفتوحة". وهذا أيضًا مهم جدًا أن يتذكره الجميع".
https://arabic.sputniknews.com/20220201/بوتين-عن-انضمام-أوكرانيا-للناتو-دعونا-نتخيل-ماذا-سيحدث-لو-بدأت-عملية-عسكرية-في-القرم-1057610640.html
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الناتو, أخبار روسيا اليوم

الكرملين: الناتو خدع روسيا عندما وعد بعدم التوسع

10:51 GMT 02.02.2022
© Sputnik . Sergei Guneyev / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© Sputnik . Sergei Guneyev
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صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن الناتو خدع روسيا عندما وعد بعدم التوسع.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "أود أن أسلط الضوء على ثلاثة تصريحات للرئيس بوتين، وهي حقيقة أننا في وقت ما خدعنا كثيرا عندما وعدوا بعدم التوسع، ثم توسعوا. ثانيا، إن استراتيجية الأمن القومي لأوكرانيا تنطلق مباشرة من استخدام القوة لإعادة الأراضي، كما أكد المتحدث. وفي هذه الحالة، من الناحية الافتراضية في المستقبل المنظور أو البعيد، قد نواجه هجومًا من أحد أعضاء الناتو وأوكرانيا، على روسيا. وبالنظر إلى العقلية القومية، على كل المستويات، لا يمكن استبعاد ذلك. فقد نواجه خطر الحرب بين روسيا وحلف الناتو".
القائد الأعلى، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في الاجتماع الموسع النهائي لمجلس الدفاع الروسية في موسكو، روسيا 21 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
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وأضاف بيسكوف أن النقطة الثالثة هي حقيقة أن فرضية "الأبواب المفتوحة" لم يتم توثيقها في أي مكان. "تنص المادة 10 من النظام الداخلي على أنه يجوز قبول الأعضاء الجدد، ولكن لم يرد ذكر لـ"الأبواب المفتوحة". وهذا أيضًا مهم جدًا أن يتذكره الجميع".
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