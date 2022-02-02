المخابرات الإيرانية تلقي القبض على عضو بارز في جماعة "تندر" الإرهابية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، بأنه تم إلقاء القبض على عنصر ثان ينتمي إلى الجناح العسكري لمجموعة تطلق على نفسها اسم "تندر"، حيث نقلت عن وزارة المخابرات الإيرانية خبر اعتقال عنصر يطلق عليه "ماسماتوس" في الشهر الماضي.وأكدت الوكالة أن "ماسماتوس" هو ثاني عضو في الجناح العسكري لجماعة "تندر" الإرهابية، والذي كان على علم بمؤامرة اغتيال العالم النووي الإيراني، مسعود علي محمدي، ونشر شهادته على أحد مواقع الإنترنت بعد الحادث.وتأسست زمرة "تندر" الإرهابية في العام 2004 بزعامة فتح الله منوجهري الملقب بـ "فرود فولادوند"، كما ان قناة Your TV التي تعود له هي المسؤولة عن الدعاية ونشر مواقف الزمرة، والتي دشنت العديد من القنوات المختلفة في وسائل التواصل الاجتماعي، من أجل توجيه التعليمات لمؤيديها خلال أعمال الشغب في البلاد.وبثت هذه السلسلة من التعليمات باسم "فتح طهران" لتضليل الأفراد في الأزمات والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية وإبعادهم عن مطالبهم المهنية نحو الإجراءات الامنية.وضمن المخططات المرسومة لهذه الجماعة الإرهابية تنفيذ عمليات إرهابية كيماوية وجرثومية، في معرض طهران الدولي للكتاب، وتخطيطها الفاشل لتفجير خزانات وخطوط نقل النفط في ميناء غناوة جنوب البلاد، ومرقد "السيدة فاطمة" في مدينة قم، بالإضافة إلى مبنى مجلس الشورى الإيراني حيث فشلت هذه المحاولات ولم تنفذ.
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بأن السلطات الإيرانية ألقت القبض على عضو بارز في الجناح العسكري لجماعة "تندر" الإرهابية.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، بأنه تم إلقاء القبض على عنصر ثان ينتمي إلى الجناح العسكري لمجموعة تطلق على نفسها اسم "تندر"، حيث نقلت عن وزارة المخابرات الإيرانية خبر اعتقال عنصر يطلق عليه "ماسماتوس" في الشهر الماضي.
وتأسست زمرة "تندر" الإرهابية في العام 2004 بزعامة فتح الله منوجهري الملقب بـ "فرود فولادوند"، كما ان قناة Your TV التي تعود له هي المسؤولة عن الدعاية ونشر مواقف الزمرة، والتي دشنت العديد من القنوات المختلفة في وسائل التواصل الاجتماعي، من أجل توجيه التعليمات لمؤيديها خلال أعمال الشغب في البلاد.
وبثت هذه السلسلة من التعليمات باسم "فتح طهران" لتضليل الأفراد في الأزمات والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية وإبعادهم عن مطالبهم المهنية نحو الإجراءات الامنية.
وضمن المخططات المرسومة لهذه الجماعة الإرهابية تنفيذ عمليات إرهابية كيماوية وجرثومية، في معرض طهران الدولي للكتاب، وتخطيطها الفاشل لتفجير خزانات وخطوط نقل النفط في ميناء غناوة جنوب البلاد، ومرقد "السيدة فاطمة" في مدينة قم، بالإضافة إلى مبنى مجلس الشورى الإيراني حيث فشلت هذه المحاولات ولم تنفذ.