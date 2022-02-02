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https://arabic.sputniknews.com/20220202/المستشار-الألماني-يخطط-للقاء-بوتين-في-المستقبل-القريب-1057678947.html
المستشار الألماني يخطط للقاء بوتين في المستقبل القريب
المستشار الألماني يخطط للقاء بوتين في المستقبل القريب
قال المستشار الالماني أولاف شولتز أنه يخطط للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في موسكو، في المستقبل القريب، للنقاش بشأن الأزمة الأوكرانية. 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T23:52+0000
2022-02-02T23:52+0000
فلاديمير بوتين
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برلين - سبوتنيك. وأوضح شولتز، الأربعاء، "أعمل بنشاط مع كل الحلفاء والشركاء في الاتحاد الأوروبي بشأن قضية أوكرانيا"، قبل أن يضيف، "بالتأكيد، تحدثت أيضا مع الرئيس الروسي، ونعد بعناية كل ما سيكون ضروريا، سوف أذهب إلى الولايات المتحدة (في 7 شباط/ فبراير الحالي)، وسأتحدث قريبا في موسكو عن هذه القضايا التي يجب (مناقشتها)".وأشار المستشار الالماني إلى أن الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو يتابعان سياسة التنسيق وبذل الجهود لإعداد قراراتهما المستقبلية بشكل مناسب.وردا على سؤال بشأن لقاءه المنتظر مع بوتين، أوضح أن المفاوضات "مخطط لها وستحدث قريبا".واليوم الأربعاء، أكدت الولايات المتحدة، أنها سوف ترسل قوات إضافية إلى رومانيا وبولندا والمانيا، موضحة أن وجود تلك القوات سيكون مؤقتا استجابة للظروف الحالية على الحدود الأوكرانية مع روسيا.وقال الناطق باسم البنتاغون، جون كيربي، في مؤتمر صحافي، إنه سيتم إرسال قوات إلى بولندا وألمانيا ورومانيا، وأن وجود القوات "سيكون مؤقتا استجابة للظروف الحالية"، مؤكدا أنه سيتم "إرسال 2000 جندي إلى أوروبا خلال الأيام المقبلة".وأكد أن تلك القوات لن ترسل إلى أوكرانيا أو تحارب فيها.وكانت علاقات روسيا مع حلف شمال الأطلسي (ناتو) توترت، على خلفية الوضع حول أوكرانيا؛ حيث تتهم بعض الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، روسيا بالتحضير لغزو أوكرانيا.وتنفي روسيا هذه الاتهامات؛ وتؤكد أنها تأتي في سياق الذرائع، التي تسوقها الدول الغربية، لتوسيع حلف الناتو شرقا، باتجاه الحدود الروسية.كما أن الولايات المتحدة وحلف الناتو، في ردهما على المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية، وبحسب تصريحات المسؤولين الروس، لم يتطرقا إلى هذه القضية، التي تمس الأمن القومي الروسي.وفي الموضوع الأوكراني الداخلي، دعت موسكو كييف، أكثر من مرة، إلى تنفيذ "اتفاقيات مينسك" للتسوية في دونباس، جنوب شرقي البلاد؛ غير أن ذلك لم يحدث، حتى اللحظة.
https://arabic.sputniknews.com/20220201/بوتين-أوكرانيا-أداة-تستخدمها-أمريكا-كي-تجرنا-إلى-نزاع-مسلح-1057609374.html
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فلاديمير بوتين

المستشار الألماني يخطط للقاء بوتين في المستقبل القريب

23:52 GMT 02.02.2022
© REUTERS / HANNIBAL HANSCHKEأولاف شولتز المستشار الجديد لألمانيا
أولاف شولتز المستشار الجديد لألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© REUTERS / HANNIBAL HANSCHKE
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قال المستشار الالماني أولاف شولتز أنه يخطط للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في موسكو، في المستقبل القريب، للنقاش بشأن الأزمة الأوكرانية.
برلين - سبوتنيك. وأوضح شولتز، الأربعاء، "أعمل بنشاط مع كل الحلفاء والشركاء في الاتحاد الأوروبي بشأن قضية أوكرانيا"، قبل أن يضيف، "بالتأكيد، تحدثت أيضا مع الرئيس الروسي، ونعد بعناية كل ما سيكون ضروريا، سوف أذهب إلى الولايات المتحدة (في 7 شباط/ فبراير الحالي)، وسأتحدث قريبا في موسكو عن هذه القضايا التي يجب (مناقشتها)".
وأشار المستشار الالماني إلى أن الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو يتابعان سياسة التنسيق وبذل الجهود لإعداد قراراتهما المستقبلية بشكل مناسب.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته في مؤتمر قمة مجموعة العشرين، روسيا 31 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
بوتين: أوكرانيا أداة تستخدمها أمريكا كي تجرنا إلى نزاع مسلح
أمس, 17:48 GMT
وردا على سؤال بشأن لقاءه المنتظر مع بوتين، أوضح أن المفاوضات "مخطط لها وستحدث قريبا".
واليوم الأربعاء، أكدت الولايات المتحدة، أنها سوف ترسل قوات إضافية إلى رومانيا وبولندا والمانيا، موضحة أن وجود تلك القوات سيكون مؤقتا استجابة للظروف الحالية على الحدود الأوكرانية مع روسيا.
وقال الناطق باسم البنتاغون، جون كيربي، في مؤتمر صحافي، إنه سيتم إرسال قوات إلى بولندا وألمانيا ورومانيا، وأن وجود القوات "سيكون مؤقتا استجابة للظروف الحالية"، مؤكدا أنه سيتم "إرسال 2000 جندي إلى أوروبا خلال الأيام المقبلة".
وأكد أن تلك القوات لن ترسل إلى أوكرانيا أو تحارب فيها.
وكانت علاقات روسيا مع حلف شمال الأطلسي (ناتو) توترت، على خلفية الوضع حول أوكرانيا؛ حيث تتهم بعض الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، روسيا بالتحضير لغزو أوكرانيا.
وتنفي روسيا هذه الاتهامات؛ وتؤكد أنها تأتي في سياق الذرائع، التي تسوقها الدول الغربية، لتوسيع حلف الناتو شرقا، باتجاه الحدود الروسية.
كما أن الولايات المتحدة وحلف الناتو، في ردهما على المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية، وبحسب تصريحات المسؤولين الروس، لم يتطرقا إلى هذه القضية، التي تمس الأمن القومي الروسي.
وفي الموضوع الأوكراني الداخلي، دعت موسكو كييف، أكثر من مرة، إلى تنفيذ "اتفاقيات مينسك" للتسوية في دونباس، جنوب شرقي البلاد؛ غير أن ذلك لم يحدث، حتى اللحظة.
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