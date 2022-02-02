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النيابة العامة المصرية تأمر بحبس رجل قال إنه تزوج 33 مرة من مطلقات
النيابة العامة المصرية تأمر بحبس رجل قال إنه تزوج 33 مرة من مطلقات
أمرت النيابة العامة المصرية بحبس متهم يدعى محمد الملاح، سبق وخرج في فضائية محلية وقال إنه تزوج 33 مرة من نساء مطلقات طلاقًا بائنا حتى يحل لأزواجهن ردهن مرة... 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T10:39+0000
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وقالت النيابة العامة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنها أمرت بحبس المتهم "لإذاعته أخبارًا كاذبة واعتدائه على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري".وأوضحت النيابة أنها "تلقت بلاغًا في مطلع شهر نوفمبر من العام الماضي في أعقاب ظهور المتهم المذكور ببرنامج تلفزيوني ادّعى خلاله سبق زواجه بثلاث وثلاثين امرأة مطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى حتى يحل لأزواجهن ردهن مرة أخرى، وأنه أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للترويج لهذا الغرض، فتولت النيابة العامة التحقيقات".وأشارت النيابة إلى أنها "كلفت الشرطة بالتحري حول الواقعة، والتي أسفرت عن ادعاء المتهم كذبًا ما سلف، وإنشائه الصفحة المذكورة لذلك، مما خلق حالة من البلبلة في المجتمع لتعارض سلوكه مع النظام العام في الدولة وقيمها المجتمعية والدينية".ولفتت النيابة إلى "استماع لشهادة مُعِدِّ البرنامج التلفزيوني الذي ظهر به المتهم، وتأكيده استضافته بعد إنشائه للصفحة على موقع "فيس بوك" وترويجه لنشاطه من أجل طرح هذه الظاهرة المستغربة للنقاش العام ودحضها برأي ديني متخصص، كما ثبت بالاستعلام من قطاع الأحوال المدنية عدم صحة ما ادعاه المتهم بشأن زواجه ثلاثة وثلاثين مرة سابقة".وقالت النيابة إنها سبق "واستدعت المتهم للحضور، وبمثوله أمامها ألقت القبض عليه، وباستجوابه أنكر ما نسب إليه من اتهامات بنشره أخبارا كاذبة بسوء قصد".وتابعت النيابة أنه، المتهم، ارتكب ذلك عن طريق "إنشاؤه واستخدامه حسابًا خاصًّا على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجريمتين السابقتين".ولفتت إلى أن المتهم "ادعى تلقينه من القائمين على البرنامج التليفزيوني ما زعمه، وهو الأمر الذي نفاه مُعدّ البرنامج التليفزيوني، وقدَّم بالتحقيقات صورةً من محادثات إلكترونية تدحض الزعم بالتلقين، وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها".
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النيابة العامة المصرية تأمر بحبس رجل قال إنه تزوج 33 مرة من مطلقات

10:39 GMT 02.02.2022
© AFP 2021 / MOHAMED EL-SHAHEDالشرطة المصرية
الشرطة المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© AFP 2021 / MOHAMED EL-SHAHED
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أمرت النيابة العامة المصرية بحبس متهم يدعى محمد الملاح، سبق وخرج في فضائية محلية وقال إنه تزوج 33 مرة من نساء مطلقات طلاقًا بائنا حتى يحل لأزواجهن ردهن مرة أخرى.
وقالت النيابة العامة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنها أمرت بحبس المتهم "لإذاعته أخبارًا كاذبة واعتدائه على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري".
وأوضحت النيابة أنها "تلقت بلاغًا في مطلع شهر نوفمبر من العام الماضي في أعقاب ظهور المتهم المذكور ببرنامج تلفزيوني ادّعى خلاله سبق زواجه بثلاث وثلاثين امرأة مطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى حتى يحل لأزواجهن ردهن مرة أخرى، وأنه أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للترويج لهذا الغرض، فتولت النيابة العامة التحقيقات".
وأشارت النيابة إلى أنها "كلفت الشرطة بالتحري حول الواقعة، والتي أسفرت عن ادعاء المتهم كذبًا ما سلف، وإنشائه الصفحة المذكورة لذلك، مما خلق حالة من البلبلة في المجتمع لتعارض سلوكه مع النظام العام في الدولة وقيمها المجتمعية والدينية".
ولفتت النيابة إلى "استماع لشهادة مُعِدِّ البرنامج التلفزيوني الذي ظهر به المتهم، وتأكيده استضافته بعد إنشائه للصفحة على موقع "فيس بوك" وترويجه لنشاطه من أجل طرح هذه الظاهرة المستغربة للنقاش العام ودحضها برأي ديني متخصص، كما ثبت بالاستعلام من قطاع الأحوال المدنية عدم صحة ما ادعاه المتهم بشأن زواجه ثلاثة وثلاثين مرة سابقة".
وقالت النيابة إنها سبق "واستدعت المتهم للحضور، وبمثوله أمامها ألقت القبض عليه، وباستجوابه أنكر ما نسب إليه من اتهامات بنشره أخبارا كاذبة بسوء قصد".
وأضافت النيابة أن هذه الأخبار كان من شأنه "تكدير السلم العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، فضلاً عن اعتدائه على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري".
وتابعت النيابة أنه، المتهم، ارتكب ذلك عن طريق "إنشاؤه واستخدامه حسابًا خاصًّا على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجريمتين السابقتين".
ولفتت إلى أن المتهم "ادعى تلقينه من القائمين على البرنامج التليفزيوني ما زعمه، وهو الأمر الذي نفاه مُعدّ البرنامج التليفزيوني، وقدَّم بالتحقيقات صورةً من محادثات إلكترونية تدحض الزعم بالتلقين، وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها".
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