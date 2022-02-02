الولايات المتحدة تسارع لدعم الجيش الإماراتي

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن إرسال طائرات مقاتلة لمساعدة الإمارات العربية المتحدة، في أعقاب الهجمات الصاروخية التي شنتها جماعة "أنصار الله" اليمنية عليها، بما في ذلك هجوم تم إحباطه استهدف قاعدة للقوات الأمريكية، خاصة بعد التهديد باستهداف "إكسبو 2020 دبي".أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن إرسال طائرات مقاتلة لمساعدة الإمارات العربية المتحدة، في أعقاب الهجمات الصاروخية التي شنّتها جماعة "أنصار الله" اليمنية عليها، بما في ذلك هجوم تم إحباطه استهدف قاعدة للقوات الأمريكية، خاصة بعد التهديد باستهداف "إكسبو 2020 دبي".حول هذا الموضوع، قال الخبير العسكري الإستراتيجي، اللواء عبد الله بن غانم القحطاني، لـ "بلا قيود":قطر تتوسط بين إيران والولايات المتحدةقال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن "بلاده تستغل القنوات المفتوحة مع واشنطن وطهران بهدف تقريب وجهات النظر. وذلك بعد يوم من لقاء الرئيس الأمريكي، جو بايدن، و أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في واشنطن".وحول الدور الذي تلعبه قطر في هذه المحادثات الأمريكية الإيرانية، قال مصدق مصدق بور، الباحث السياسي، ومدير مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية الإيرانية – العربية، لـ "بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...إعداد وتقديم: نغم كباس.
نناقش في حلقة اليوم من "بلا قيود" الذي يبث عبر إذاعة "سبوتنيك": إسرائيل تعتقل عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة؛ الولايات المتحدة ترسل طائرات مقاتلة لدعم الإمارات بعد تهديد الحوثيين استهداف "إكسبو 2020 دبي"؛ قطر تؤكد أنها تلعب دور الوسيط لتقريب وجهات النظر بين إيران والولايات المتحدة؛ الإعلان عن مسيرات مليونية في السودان.
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن إرسال طائرات مقاتلة لمساعدة الإمارات العربية المتحدة، في أعقاب الهجمات الصاروخية التي شنتها جماعة "أنصار الله" اليمنية عليها، بما في ذلك هجوم تم إحباطه استهدف قاعدة للقوات الأمريكية، خاصة بعد التهديد باستهداف "إكسبو 2020 دبي".
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن إرسال طائرات مقاتلة لمساعدة الإمارات العربية المتحدة، في أعقاب الهجمات الصاروخية التي شنّتها جماعة "أنصار الله" اليمنية عليها، بما في ذلك هجوم تم إحباطه استهدف قاعدة للقوات الأمريكية، خاصة بعد التهديد باستهداف "إكسبو 2020 دبي".
حول هذا الموضوع، قال الخبير العسكري الإستراتيجي، اللواء عبد الله بن غانم القحطاني، لـ "بلا قيود":
"إن أي دعم أمريكي هو لسد الثغرات والإخفاقات المتكررة للسياسة الأمريكية مع حلفائها، لذلك هذا الدعم ولو كان مرحبا به إلا أنه جاء لحفظ ماء الوجه، وهو مخيب للآمال، لأنه مبني على المصلحة، فواشنطن سارعت للمساعدة خوفا من تضرر مصالحها واتجاه الدول المتحالفة معها باتفاقيات دفاعية، إلى جهة أخرى للحصول على السلاح، وهذا معيب في العلاقات الدولية، وأعتقد أن جميع الدول العربية استوعبت الدرس المسمى (الربيع العربي) وهو خريف وشتاء من الخراب والإرهاب وأصبح واضحا أن من غذّاه لا يمكن تسميته حليفا".
قطر تتوسط بين إيران والولايات المتحدة
قال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن "بلاده تستغل القنوات المفتوحة مع واشنطن وطهران بهدف تقريب وجهات النظر. وذلك بعد يوم من لقاء الرئيس الأمريكي، جو بايدن، و أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في واشنطن".
وحول الدور الذي تلعبه قطر في هذه المحادثات الأمريكية الإيرانية، قال مصدق مصدق بور، الباحث السياسي، ومدير مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية الإيرانية – العربية، لـ "بلا قيود":
"يبدو أن قطر أصبحت الذراع الدبلوماسية لإيران لحل الأزمات الإقليمية والنووية والملاحظ أنها لعبت دورا في جمیع التحديات الأخيرة التي واجهتها إيران، من أنشطة القوی الكردية الإنفصالیة في شمال غرب البلاد، مرورا بالأزمات في شمال القوقاز وآسیا الوسطى، وانتهاء بالملف النووي الساخن".
وتابع: "وأؤکد هنا أن قطر لیست الوسیط الوحید بین إیران وأمريكا، بل هناك قنوات وساطة متعددة مثل سلطنة عمان والعراق وحتی باکستان، وما أعرفه أن مفاوضات فیینا وصلت إلى نقطة حساسة، وتحتاج إلى قرار سیاسی للتوصل لإتفاق، وعلی ما أعتقد أن السبب في بطئ المفاوضات الحالیة هو عدم وجود اتصال مباشر بین إیران وأمريكا".