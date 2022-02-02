الولايات المتحدة تعرض على روسيا تبادل معلومات بشأن الصواريخ

موسكو - سبوتنيك. وأفادت وكالة بلومبرغ، بأن المقترح الأمريكي يهدف إلى معالجة تلك المخاوف، لأنه يتطلع إلى نزع فتيل الأزمة بشأن الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا.وقال مصدر مطلع للوكالة إن الولايات المتحدة عرضت فقط إجراء محادثات بشأن عدة مخاوف لدى روسيا.وقال المصدر: "كل شيء نوافق على القيام به سيكون بالتبادل.. بمعنى أنه سيتطلب إجراءات من جانب روسيا أيضا.. ولن يتم تنفيذه إلا بعد مشاورات كاملة مع الحلفاء والشركاء".هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس أن موسكو لا تزال تبحث ردّ واشنطن والناتو على مقترحاتها للضمانات الأمنية، وأنه أصبح واضحا لروسيا أن الغرب يتجاهل هواجسها على هذا الصعيد.
أبلغت الولايات المتحدة روسيا استعدادها لمناقشة منح الكرملين طريقة للتحقق من عدم وجود صواريخ توماهوك في قواعد حلف شمالا لأطلسي في رومانيا وبولندا، إذا كانت روسيا مستعدة لتبادل معلومات مماثلة بشأن صواريخ في قواعد روسية معينة.
موسكو - سبوتنيك. وأفادت وكالة بلومبرغ، بأن المقترح الأمريكي يهدف إلى معالجة تلك المخاوف، لأنه يتطلع إلى نزع فتيل الأزمة بشأن الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا.
وقال مصدر مطلع للوكالة إن الولايات المتحدة عرضت فقط إجراء محادثات بشأن عدة مخاوف لدى روسيا.
وقال المصدر: "كل شيء نوافق على القيام به سيكون بالتبادل.. بمعنى أنه سيتطلب إجراءات من جانب روسيا أيضا.. ولن يتم تنفيذه إلا بعد مشاورات كاملة مع الحلفاء والشركاء".
هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس أن موسكو لا تزال تبحث ردّ واشنطن والناتو على مقترحاتها للضمانات الأمنية، وأنه أصبح واضحا لروسيا أن الغرب يتجاهل هواجسها على هذا الصعيد.